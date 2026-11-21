Βαρύ ποινικό παρελθόν έχει ο 39χρονος που συνελήφθη στα Καλύβια Αττικής, στην κατοχή του οποίου εντοπίστηκαν βαρύς οπλισμός, μεγάλα χρημα...

Βαρύ ποινικό παρελθόν έχει ο 39χρονος που συνελήφθη στα Καλύβια Αττικής, στην κατοχή του οποίου εντοπίστηκαν βαρύς οπλισμός, μεγάλα χρηματικά ποσά, χρυσές λίρες και πλαστά έγγραφα με τη φωτογραφία προσώπου που είχε συλληφθεί στο παρελθόν βάσει Ερυθράς Αγγελίας της Interpol.Όπως έγινε γνωστό από αστυνομικές πηγές, ο 39χρονος έχει εκτίσει ποινή φυλάκισης, για ανθρωποκτονία που διέπραξε το 2005, ενώ είναι επίσης σεσημασμένος για «εγκληματική οργάνωση που διέπραττε κλοπές και ληστείες», παράβαση της νομοθεσίας «περί όπλων», «εμπορία και διακίνηση ναρκωτικών ουσιών», «εκβίαση σε βάρος ιδιοκτητών καταστημάτων με το πρόσχημα της παροχής προστασίας», «νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες», «απείθεια», «επικίνδυνη σωματική βλάβη, αρπαγή και ληστεία, κατά συναυτουργία» και «παραβίαση περιορισμών διαμονής».Η σύλληψη πραγματοποιήθηκε από αστυνομικούς της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος το πρωί της Τετάρτης (18/11), στο πλαίσιο έρευνας της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών. Κατά τις έρευνες σε κατοικίες και στους γύρω χώρους, οι αστυνομικοί εντόπισαν ένα πολεμικό τυφέκιο τύπου Kalashnikov, δύο πιστόλια, πυρομαχικά, 151.890 ευρώ σε μετρητά και 200 χρυσές λίρες.Τα πλαστά έγγραφα με τη φωτογραφία καταζητούμενου της InterpolΙδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα έγγραφα που βρέθηκαν στην κατοχή του 39χρονου. Πρόκειται για μια ταυτότητα και μια άδεια οδήγησης των Αρχών της Τσεχίας, καθώς και διαβατήριο των Αρχών του Βελγίου, τα οποία έφεραν την ίδια φωτογραφία, αλλά διαφορετικά στοιχεία κατόχου.Από την έρευνα των αστυνομικών προέκυψε ότι στη φωτογραφία απεικονιζόταν ένας 38χρονος αλλοδαπός, ο οποίος είχε συλληφθεί τον Αύγουστο του 2026 στην Κρήτη, καθώς σε βάρος του εκκρεμούσε Ερυθρά Αγγελία Διεθνών Αναζητήσεων της Interpol Σερβίας.Λόγω της φύσης των ευρημάτων, ο 39χρονος κατηγορούμενος οδηγήθηκε στην έδρα του Τμήματος Δίωξης Εκβιαστών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Εγκλημάτων κατά της Ζωής και της Ιδιοκτησίας.Εκτός από τον οπλισμό, τα χρήματα και τις χρυσές λίρες, οι αστυνομικοί κατάσχεσαν ένα χρυσό ρολόι, μετρητή χρημάτων, καταγραφικό μηχάνημα, φορητό υπολογιστή, δύο συσκευές γεωεντοπισμού, τρία κινητά τηλέφωνα, κάρτες SIM και ένα ζευγάρι γάντια.Συγκεκριμένα, εντοπίστηκαν:- Ένα πολεμικό τυφέκιο τύπου Kalashnikov με γεμιστήρα.- Δύο πιστόλια.- 144 φυσίγγια, καθώς και 30 φυσίγγια πολεμικού τυφεκίου.- 151.890 ευρώ σε μετρητά.- 200 χρυσές λίρες και ένα χρυσό ρολόι.- Δύο συσκευές γεωεντοπισμού και τρία κινητά τηλέφωνα.- Πλαστά έγγραφα από τις Αρχές της Τσεχίας και του Βελγίου.- Ένα ΙΧ αυτοκίνητο.Σε βάρος του 39χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων. Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, έχει απασχολήσει στο παρελθόν τις Αρχές για ομοειδή και άλλα αδικήματα, ενώ οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.