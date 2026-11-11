Το Στρασβούργο δικαίωσε τον Μπελέρη – Θα λάβει χρηματική αποζημίωση για την κράτησή του από το αλβανικό κράτος

Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου εξέδωσε απόφαση σχετικά με την προσφυγή του Φρέντη Μπελέρη αναφορικά με την προσωρινή τ...

Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου εξέδωσε απόφαση σχετικά με την προσφυγή του Φρέντη Μπελέρη αναφορικά με την προσωρινή του κράτηση.Το ΕΔΔΑ απέρριψε τον ισχυρισμό του Μπελέρη περί παράνομης σύλληψης, κρίνοντας ότι η σύλληψή του και η αρχική του υπαγωγή σε προσωρινή κράτηση, τον Μάιο του 2023, ήταν νόμιμες και βασίζονταν σε επαρκή θεμελίωση.Το ΕΔΑΔ, από την άλλη πλευρά, έχει κάνει δεκτό το αίτημα του Μπελέρη για αδικαιολόγητη παράταση του μέτρου ασφαλείας, ιδίως από τον Ιούλιο του 2023.Η απόφαση του ΣτρασβούργουΔιαπιστώνει ότι δεν υπήρξε παραβίαση του Άρθρου 5 § 3 της Σύμβασης όσον αφορά την αρχική κράτηση του αιτούντος.Διαπιστώνει ότι υπήρξε παραβίαση του Άρθρου 5 § 3 της Σύμβασης, δεδομένου ότι, τουλάχιστον από τις 19 Ιουλίου 2023 και μετά, η κράτηση του αιτούντος δεν βασιζόταν πλέον σε επαρκείς λόγους.Αποφάσισε ότι(α) Το εναγόμενο Κράτος οφείλει να καταβάλει στον αιτούντα, εντός τριών μηνών από την ημερομηνία κατά την οποία η απόφαση καθίσταται τελεσίδικη σύμφωνα με το Άρθρο 44, παράγραφος 2, της Σύμβασης, τα ακόλουθα ποσά, τα οποία θα μετατραπούν στο νόμισμα του εναγόμενου Κράτους με την ισχύουσα συναλλαγματική ισοτιμία κατά την ημερομηνία του διακανονισμού:θ. 450 ευρώ (τετρακόσια πενήντα ευρώ), συν οποιονδήποτε φόρο που τυχόν ισχύει, για ηθική βλάβη.ii. 5.000 ευρώ (πέντε χιλιάδες ευρώ), συν οποιονδήποτε φόρο που ενδέχεται να οφείλεται στον αιτούντα, για δικαστικά έξοδα και δαπάνες.β) Από τη λήξη της προαναφερθείσας τρίμηνης περιόδου μέχρι την καταβολή, επί των ανωτέρω ποσών καταβάλλονται απλοί τόκοι με επιτόκιο ίσο με το οριακό επιτόκιο δανεισμού της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας κατά την περίοδο υπερημερίας, προσαυξημένο κατά τρεις ποσοστιαίες μονάδες.