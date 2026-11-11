Οι 12 νόμοι της γκαντεμιάς... Εσάς ποιος απ΄όλους σας έλαχε σήμερα;





Πώς εξηγείται ηγκαντεμιά;Γιατί πολλές φορές συμβαίνει το ακριβώς αντίθετο από αυτό που ελπίζουμε;Διαβάστε πιο κάτω τους 12 νόμους τηςγκαντεμιάς.Οι 12 νόμοι της γκαντεμιάς είναι:1. Αν περιμένεις σε σειρά και αποφασίσεις να πας στη δίπλα που κινείται πιο γρήγορα, είναι αποδεδειγμένο ότι αυτή που άφησες θα αρχίσει να κινείται πιο γρήγορα.2. Ο νόμος του τηλεφώνου:Όταν καλείς λάθος αριθμό, ποτέ δεν είναι απασχολημένο.3. Ο νόμος της μηχανικής επιδιόρθωσης:Μόλις τα χέρια σου γεμίσουν με γράσο ή άλλο υλικό που λερώνει, θα σε πιάσει φαγούρα στη μύτη ή κάπου αλλού.4. Ο νόμος του εργαστηρίου:Οποιοδήποτε αντικείμενο και αν πέσει, θα κυλήσει προς το λιγότερο προσιτό για εσένα μέρος.5. Ο νόμος του τσιγάρου:Μόλις ανάψεις τσιγάρο, θα προκύψει κάτι που πρέπει να κάνεις, μέχρι το τσιγάρο να καεί από μόνο του.6. Ο νόμος του άλλοθι:Εάν πεις ψέματα στη δουλειά, ότι άργησες επειδή π.χ. έσκασε το λάστιχο του αυτοκινήτου, την επομένη μέρα το λάστιχο θα σκάσει πραγματικά.7. Ο νόμος του αφρόλουτρου:Μόλις βυθιστείς στην μπανιέρα και έχεις χαλαρώσει, θα χτυπήσει το τηλέφωνο.8. Ο νόμος του θεάτρου:Τα άτομα που έχουν θέσεις όσο πιο μακριά γίνεται από το διάδρομο, φτάνουν πάντα τελευταίοι.9. Ο νόμος της συνάντησης:Η πιθανότητα να συναντήσεις κάποιον που ξέρεις, αυξάνεται όταν είσαι με κάποιον που δεν θέλεις να σας δουν μαζί.10. Ο νόμος του καφέ:Μόλις φτιάξεις ζεστό καφέ στη δουλειά, το αφεντικό θα σου ζητήσει να κάνεις μια δουλειά που θα διαρκέσει ακριβώς όσο χρειάζεται για να κρυώσει ο καφές.11. Ο νόμος του αποτελέσματος.Όταν ένα μηχάνημα δεν δουλεύει και προσπαθήσεις να το αποδείξεις στον ειδικό που έχει έρθει να το φτιάξει, τότε θα δουλέψει.12. Ο νόμος του λεωφορείου:Όταν είσαι στη στάση αρκετή ώρα και αποφασίσεις να ανάψεις τσιγάρο, τότε θα έρθει το λεωφορείο.