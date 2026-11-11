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Οι 12 νόμοι της γκαντεμιάς... Εσάς ποιος απ΄όλους σας έλαχε σήμερα;

Νοεμβρίου 11, 2026

Πώς εξηγείται ηγκαντεμιά; Γιατί πολλές φορές συμβαίνει το ακριβώς αντίθετο από αυτό που ελπίζουμε; Διαβάστε πιο κάτω τους 12 νόμους ...




Πώς εξηγείται ηγκαντεμιά;

Γιατί πολλές φορές συμβαίνει το ακριβώς αντίθετο από αυτό που ελπίζουμε;

Διαβάστε πιο κάτω τους 12 νόμους τηςγκαντεμιάς.
Οι 12 νόμοι της γκαντεμιάς είναι:

1. Αν περιμένεις σε σειρά και αποφασίσεις να πας στη δίπλα που κινείται πιο γρήγορα, είναι αποδεδειγμένο ότι αυτή που άφησες θα αρχίσει να κινείται πιο γρήγορα.

2. Ο νόμος του τηλεφώνου:

Όταν καλείς λάθος αριθμό, ποτέ δεν είναι απασχολημένο.








3. Ο νόμος της μηχανικής επιδιόρθωσης:

Μόλις τα χέρια σου γεμίσουν με γράσο ή άλλο υλικό που λερώνει, θα σε πιάσει φαγούρα στη μύτη ή κάπου αλλού.

4. Ο νόμος του εργαστηρίου:

Οποιοδήποτε αντικείμενο και αν πέσει, θα κυλήσει προς το λιγότερο προσιτό για εσένα μέρος.

5. Ο νόμος του τσιγάρου:

Μόλις ανάψεις τσιγάρο, θα προκύψει κάτι που πρέπει να κάνεις, μέχρι το τσιγάρο να καεί από μόνο του.

6. Ο νόμος του άλλοθι:

Εάν πεις ψέματα στη δουλειά, ότι άργησες επειδή π.χ. έσκασε το λάστιχο του αυτοκινήτου, την επομένη μέρα το λάστιχο θα σκάσει πραγματικά.

7. Ο νόμος του αφρόλουτρου:

Μόλις βυθιστείς στην μπανιέρα και έχεις χαλαρώσει, θα χτυπήσει το τηλέφωνο.

8. Ο νόμος του θεάτρου:

Τα άτομα που έχουν θέσεις όσο πιο μακριά γίνεται από το διάδρομο, φτάνουν πάντα τελευταίοι.








9. Ο νόμος της συνάντησης:

Η πιθανότητα να συναντήσεις κάποιον που ξέρεις, αυξάνεται όταν είσαι με κάποιον που δεν θέλεις να σας δουν μαζί.

10. Ο νόμος του καφέ:

Μόλις φτιάξεις ζεστό καφέ στη δουλειά, το αφεντικό θα σου ζητήσει να κάνεις μια δουλειά που θα διαρκέσει ακριβώς όσο χρειάζεται για να κρυώσει ο καφές.

11. Ο νόμος του αποτελέσματος.

Όταν ένα μηχάνημα δεν δουλεύει και προσπαθήσεις να το αποδείξεις στον ειδικό που έχει έρθει να το φτιάξει, τότε θα δουλέψει.

12. Ο νόμος του λεωφορείου:

Όταν είσαι στη στάση αρκετή ώρα και αποφασίσεις να ανάψεις τσιγάρο, τότε θα έρθει το λεωφορείο.

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