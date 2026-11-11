Οι 12 νόμοι της γκαντεμιάς... Εσάς ποιος απ΄όλους σας έλαχε σήμερα;

Πώς εξηγείται ηγκαντεμιά; Γιατί πολλές φορές συμβαίνει το ακριβώς αντίθετο από αυτό που ελπίζουμε; Διαβάστε πιο κάτω τους 12 νόμους ...
Πώς εξηγείται ηγκαντεμιά;
Γιατί πολλές φορές συμβαίνει το ακριβώς αντίθετο από αυτό που ελπίζουμε;
Διαβάστε πιο κάτω τους 12 νόμους τηςγκαντεμιάς.
Οι 12 νόμοι της γκαντεμιάς είναι:
1. Αν περιμένεις σε σειρά και αποφασίσεις να πας στη δίπλα που κινείται πιο γρήγορα, είναι αποδεδειγμένο ότι αυτή που άφησες θα αρχίσει να κινείται πιο γρήγορα.
2. Ο νόμος του τηλεφώνου:
Όταν καλείς λάθος αριθμό, ποτέ δεν είναι απασχολημένο.
3. Ο νόμος της μηχανικής επιδιόρθωσης:
Μόλις τα χέρια σου γεμίσουν με γράσο ή άλλο υλικό που λερώνει, θα σε πιάσει φαγούρα στη μύτη ή κάπου αλλού.
4. Ο νόμος του εργαστηρίου:
Οποιοδήποτε αντικείμενο και αν πέσει, θα κυλήσει προς το λιγότερο προσιτό για εσένα μέρος.
5. Ο νόμος του τσιγάρου:
Μόλις ανάψεις τσιγάρο, θα προκύψει κάτι που πρέπει να κάνεις, μέχρι το τσιγάρο να καεί από μόνο του.
6. Ο νόμος του άλλοθι:
Εάν πεις ψέματα στη δουλειά, ότι άργησες επειδή π.χ. έσκασε το λάστιχο του αυτοκινήτου, την επομένη μέρα το λάστιχο θα σκάσει πραγματικά.
7. Ο νόμος του αφρόλουτρου:
Μόλις βυθιστείς στην μπανιέρα και έχεις χαλαρώσει, θα χτυπήσει το τηλέφωνο.
8. Ο νόμος του θεάτρου:
Τα άτομα που έχουν θέσεις όσο πιο μακριά γίνεται από το διάδρομο, φτάνουν πάντα τελευταίοι.
9. Ο νόμος της συνάντησης:
Η πιθανότητα να συναντήσεις κάποιον που ξέρεις, αυξάνεται όταν είσαι με κάποιον που δεν θέλεις να σας δουν μαζί.
10. Ο νόμος του καφέ:
Μόλις φτιάξεις ζεστό καφέ στη δουλειά, το αφεντικό θα σου ζητήσει να κάνεις μια δουλειά που θα διαρκέσει ακριβώς όσο χρειάζεται για να κρυώσει ο καφές.
11. Ο νόμος του αποτελέσματος.
Όταν ένα μηχάνημα δεν δουλεύει και προσπαθήσεις να το αποδείξεις στον ειδικό που έχει έρθει να το φτιάξει, τότε θα δουλέψει.
12. Ο νόμος του λεωφορείου:
Όταν είσαι στη στάση αρκετή ώρα και αποφασίσεις να ανάψεις τσιγάρο, τότε θα έρθει το λεωφορείο.
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