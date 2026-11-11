Συγκλονίζει η κόρη του Τάσου Ισαάκ: Ποιο ελληνικό σχολείο πήρε το όνομα «Ισαάκ - Σολωμού»

Σε μια εποχή που η ιστορική μνήμη συχνά δοκιμάζεται, ένα σχολείο στην Πελοπόννησο προχώρησε σε μια κίνηση με βαρύ εθνικό συμβολισμό. Η απ...

Σε μια εποχή που η ιστορική μνήμη συχνά δοκιμάζεται, ένα σχολείο στην Πελοπόννησο προχώρησε σε μια κίνηση με βαρύ εθνικό συμβολισμό. Η απόφαση να μετονομαστεί το Γενικό Λύκειο Βουνάργου στην Ηλεία σε «Ισαάκ - Σολωμού» αποτελεί την πρώτη επίσημη ονοματοδοσία εκπαιδευτικού ιδρύματος στην Ελλάδα προς τιμήν των δύο μαρτύρων της σύγχρονης ιστορίας του Ελληνισμού.Την είδηση υποδέχθηκε με έκδηλη συγκίνηση η κόρη του Τάσου Ισαάκ, Αναστασία.Μέσα από σχετική ανάρτησή της, η ίδια χαρακτήρισε την απόφαση της σχολικής κοινότητας ως «μια ακτίνα ελπίδας». Υπογράμμισε δε τη σημασία του να παραμένει άσβεστη η μνήμη σε μια περίοδο που αυτή κινδυνεύει να ξεθωριάσει. Η πρωτοβουλία ανήκει στον διευθυντή του σχολείου, Αντώνη Σπανό, και αγκαλιάστηκε άμεσα από τους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές της περιοχής.Για την Αναστασία Ισαάκ, το γεγονός ότι ένα ολόκληρο λύκειο αποφασίζει να κρατήσει ζωντανή τη φλόγα δεν αποτελεί απλώς μια τυπική απόδοση τιμής. Λειτουργεί ως μια ηχηρή απάντηση ενάντια στη λήθη.«Η μνήμη μεγαλώνει, δρόμος η λευτεριά!», έγραψε χαρακτηριστικά. Μέσα από αυτή την πράξη, οι νέοι της Ηλείας συνδέουν πλέον τα σχολικά τους χρόνια με τα ονόματα δύο ανθρώπων που έγιναν αδιαπραγμάτευτα σύμβολα του αγώνα, πληρώνοντας με τη ζωή τους τη διεκδίκηση της ελευθερίας.