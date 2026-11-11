Τρία αγάλματα στην Ελλάδα και οι θρύλοι που τα συνοδεύουν

Τα αξιοθέατα της Ελλάδας τις περισσότερες φορές αποκαλύπτουν πολλά για την ιστορία της χώρας ή πιο συγκεκριμένα κάποιας περιοχής. Κάποια απ...





Ένα από τα πλέον ξεχωριστά και όχι τόσο γνωστά αγάλματα της Ελλάδας είναι το άγαλμα που ξεπροβάλλει από το ποτάμι της Έρκυνας στα νότια της Λιβαδειάς. Το άγαλμα θεωρείται πώς είναι η νύμφη Έρκυνα. Σύμφωνα με τον μύθο, λοιπόν, που το συνοδεύει, λέγεται ότι η ροή του ποταμού ξεκίνησε κατά τη διάρκεια ενός παιχνιδιού της Έρκυνας με τη Περσεφόνη.





Η Έρκυνα, ήταν η Νύμφη του ποταμού και κόρη του Tροφωνίου, φίλη της Περσεφόνης, κόρης της θεάς Δήμητρας, πριν από την απαγωγή της δεύτερης από τον Πλούτωνα. Ο μύθος λέει ότι καθώς τα δύο κορίτσια έπαιζαν με μια χήνα και αλλά κάποια στιγμή αυτή έφυγε και κρύφτηκε μέσα σε μια σπηλιά.





Η Περσεφόνη, λοιπόν, για να τo πιάσει, μετακίνησε την πέτρα που βρισκόταν στην είσοδο και ορμητικό νερό ξεχείλισε. Μία πηγή, λοιπόν, ξεπετάχτηκε από τη γη, η πηγή της Έρκυνας. Από εκείνη τη στιγμή και μετά, στα νερά της έρχονταν να λουστούν οι πιστοί που ζητούσαν χρησμό από το Μαντείο του Τροφωνίου.





Τα αξιοθέατα της Ελλάδας τις περισσότερες φορές αποκαλύπτουν πολλά για την ιστορία της χώρας ή πιο συγκεκριμένα κάποιας περιοχής. Κάποια από αυτά έχουν τις ιδιαιτερότητές τους αλλά και θρύλους που τα συνοδεύουν. Όπως συμβαίνει και με τα αγάλματα στην Ελλάδα για τα οποία θα διαβάσετε παρακάτω. Πρόκειται για αγάλματα περισσότερο ή λιγότερο γνωστά τα οποία έχουν τη δική τους ιστορία αλλά και διάφορους θρύλους που συνοδεύουν την ύπαρξή τους.Το άγαλμα στο ποτάμι της Έρκυνας