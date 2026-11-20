Οι Ισραηλινές Αεροπορικές Δυνάμεις και η Πολεμική Αεροπορία της Ελλάδας ολοκλήρωσαν κοινή άσκηση εναέριου ανεφοδιασμού νότια της Κρήτης.Η ...

Οι Ισραηλινές Αεροπορικές Δυνάμεις και η Πολεμική Αεροπορία της Ελλάδας ολοκλήρωσαν κοινή άσκηση εναέριου ανεφοδιασμού νότια της Κρήτης.Η άσκηση περιλάμβανε περίπου 40 ελληνικά μαχητικά και στόχευε στην εκπαίδευση και ετοιμότητα των πληρωμάτων.Η δραστηριότητα εντάσσεται στο ετήσιο πρόγραμμα εκπαίδευσης και ενισχύει τη συνεργασία και την επιχειρησιακή ετοιμότητα των δύο αεροποριών.Οι Ισραηλινές Αεροπορικές Δυνάμεις και η Πολεμική Αεροπορία της Ελλάδας ολοκλήρωσαν αυτή την εβδομάδα κοινή άσκηση εναέριου ανεφοδιασμού (Air-to-Air Refueling – AAR). Η δραστηριότητα πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 16 Νοεμβρίου 2026 σε ελληνικό εναέριο χώρο, νότια της Κρήτης. ⁠ Σύμφωνα με ανακοίνωση των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων (IDF), οι δύο αεροπορίες εξάσκησαν επιχειρησιακές πτήσεις και εναέριο ανεφοδιασμό ελληνικών μαχητικών αεροσκαφών για αποστολές μεγάλης εμβέλειας. Η άσκηση διήρκεσε αρκετές ώρες: μαχητικά αεροσκάφη συναντήθηκαν με αεροσκάφη ανεφοδιασμού, ανεφοδιάστηκαν στον αέρα και συνέχισαν τις αποστολές τους. ⁠ Στη δραστηριότητα συμμετείχε η 120η Μοίρα της Ισραηλινής Αεροπορίας («Γίγαντες της Ερήμου»), η οποία επιχειρεί με τροποποιημένα αεροσκάφη Boeing 707 και είναι αρμόδια για αποστολές εναέριου ανεφοδιασμού μεγάλης εμβέλειας. Η δυνατότητα αυτή θεωρείται βασικό στοιχείο της επιχειρησιακής εμβέλειας των ισραηλινών δυνάμεων. ⁠ Από ελληνικής πλευράς, σύμφωνα με ανακοίνωση της Πολεμικής Αεροπορίας, σκοπός της άσκησης ήταν η εκπαίδευση και η διατήρηση της ετοιμότητας των πληρωμάτων σε διαδικασίες εναέριου ανεφοδιασμού. Αναφορές κάνουν λόγο για συμμετοχή περίπου 40 ελληνικών μαχητικών στην ημερήσια φάση, ενώ προγραμματίστηκε και νυχτερινή δραστηριότητα με περίπου 30 αεροσκάφη στην ίδια περιοχή.Οι Ισραηλινές Αεροπορικές Δυνάμεις τόνισαν ότι συνεχίζουν να ενισχύουν την ετοιμότητά τους για επιχειρήσεις σε οποιαδήποτε στιγμή και σε οποιαδήποτε απόσταση.





Οι Ισραηλινές Αεροπορικές Δυνάμεις τόνισαν ότι συνεχίζουν να ενισχύουν την ετοιμότητά τους για επιχειρήσεις σε οποιαδήποτε στιγμή και σε οποιαδήποτε απόσταση.