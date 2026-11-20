Τα υπουργεία Άμυνας της Ελλάδας και την Πολωνίας υπέγραψαν σήμερα, Πέμπτη 19 Νοεμβρίου 2026, Μνημόνιο Συνεργασίας (MoU) βάσει του οποίου ...

Τα υπουργεία Άμυνας της Ελλάδας και την Πολωνίας υπέγραψαν σήμερα, Πέμπτη 19 Νοεμβρίου 2026, Μνημόνιο Συνεργασίας (MoU) βάσει του οποίου θα θεσπίσουν ένα θεσμικό πλαίσιο για την κοινή απόκτηση δορυφόρων SAR, μέσω του ευρωπαϊκού χρηματοδοτικού εργαλείου SAFE.Το Μνημόνιο Συνεργασίας παρέχει τη βάση για περαιτέρω βήματα που θα επιτρέψουν στην Ελλάδα να συμμετάσχει στη σύμβαση της Πολωνίας στο πλαίσιο του προγράμματος MikroSAR, η οποία υπογράφηκε τον Μάιο του 2025 από τον Οργανισμό Εξοπλισμών με την ICEYE Polska, όπως αναφέρει στην ανακοίνωσή του το πολωνικό υπουργείο Άμυνας.Η ευρωπαϊκή εταιρεία δορυφορικής τεχνολογίας ICEYE χαιρετίζει την υπογραφή αυτού του Μνημονίου Συνεργασίας και δηλώνει έτοιμη να συνεργαστεί και με τα δύο μέρη στις επόμενες φάσεις.Ουσιαστικά, Ελλάδα και Πολωνία θα συνεργαστούν στον σχεδιασμό, την ανάπτυξη και τη λειτουργία σμήνους μικροδορυφόρων συνθετικής απεικόνισης SAR (Synthetic Aperture Radar) για τη λεπτομερή επιτήρηση του εδάφους.Οι δορυφόροι ICEYE SAR παρέχουν δεδομένα με διακριτική ικανότητα έως και 25 εκατοστά. Συγκεκριμένα μπορούν να παρέχουν δεδομένα παρατήρησης της Γης (ημέρα και νύχτα) ακόμη και υπό δυσμενείς καιρικές συνθήκες (βροχή, χιονόπτωση, νέφωση κλπ).Τα στοιχεία αυτά μπορούν να υποστηρίξουν πολλαπλώς τις Ένοπλες Δυνάμεις, σε ζητήματα τόσο συνδρομής της Πολιτικής Προστασίας (κατάσβεση πυρκαγιών, αντιμετώπιση θεομηνιών – φυσικών καταστροφών) όσο και επιτήρησης του περιβάλλοντος, αλλά επίσης μπορούν να προσφέρουν ουσιώδεις πληροφορίες που αφορούν την Εθνική Άμυνα και Ασφάλεια.Η ICEYE, η οποία ήδη διαθέτει γραμμή παραγωγής υποσυστημάτων στο Νέο Ψυχικό, σχεδιάζει νέα μονάδα στην Ελλάδα, με ολοκληρωμένες δυνατότητες συναρμολόγησης, ενσωμάτωσης και δοκιμών δορυφόρων, καθώς και κατασκευής υποσυστημάτων. Η εταιρεία συμμετέχει ήδη στο Εθνικό Πρόγραμμα Μικροδορυφόρων, έχοντας κατασκευάσει τους δύο πρώτους ελληνικούς δορυφόρους τεχνολογίας SAR.