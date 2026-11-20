Ρωσική οβίδα χτύπησε ΧΘΕς το κτήριο της αυστριακής πρεσβείας στο Κίεβο, προκαλώντας μόνο υλικές ζημιές. Ο καγκελάριος της Αυστρίας Κρίστι...

Ρωσική οβίδα χτύπησε ΧΘΕς το κτήριο της αυστριακής πρεσβείας στο Κίεβο, προκαλώντας μόνο υλικές ζημιές.Ο καγκελάριος της Αυστρίας Κρίστιαν Στόκερ καταδίκασε τη ρωσική επίθεση ως απαράδεκτη.«Πληροφορήθηκα σοκαρισμένος ότι η πρόσφατη επίθεση της Ρωσίας στο Κίεβο έθεσε σε κίνδυνο το προσωπικό μας και προκάλεσε ζημιές στις εγκαταστάσεις της πρεσβείας μας. Αυτό είναι εντελώς απαράδεκτο. Οι διπλωματικές αποστολές είναι απαραβίαστες και πρέπει πάντα να προστατεύονται», δήλωσε ο κ. Στόκερ σε ανάρτησή του στο «Χ» και ανέφερε ότι μίλησε τηλεφωνικά με το προσωπικό της πρεσβείας.«Είμαι ανακουφισμένος που δεν έχει τραυματιστεί κανείς και τους ευχαριστώ για την αφοσίωσή τους στη χώρα μας υπό τόσο δύσκολες συνθήκες», πρόσθεσε.Η Αυστριακή υπουργός Εξωτερικών Μπεάτε Μάινλ-Ράιζινγκερ δήλωσε από την πλευρά της ότι «υπό το φως της αυξανόμενης έντασης ρωσικών επιθέσεων στο Κίεβο», ζήτησε να ληφθούν επιπλέον μέτρα για την προστασία του προσωπικού.Από την ουκρανική κυβέρνηση, ο υπουργός Εξωτερικών Άντριι Σιμπίχα δήλωσε ότι οι καταστροφές στην αυστριακή πρεσβεία είναι «αποτέλεσμα των ρωσικών τρομοκρατικών χτυπημάτων» στο Κίεβο και εξέφρασε την «πλήρη αλληλεγγύη» του προς τους Αυστριακούς εργαζόμενους στην πρεσβεία, ζητώντας ταυτόχρονα «διεθνή απάντηση στις βάναυσες επιθέσεις της Ρωσίας».Ο Βλαντίμιρ Πούτιν «ποζάρει ως διεθνής ηγέτης στην Σεντζέν, αλλά στην πραγματικότητα είναι ένας παγκόσμιος εγκληματίας και τρομοκράτης και ως τέτοιος θα πρέπει να αντιμετωπίζεται», πρόσθεσε ο κ. Σιμπίχα.