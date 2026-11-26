











Λέγεται ότι η ονομασία «ούζο» προέρχετα πό το εξής περιστατικό: Μια Ιταλική (ή Επτανησιώτικη) εμπορική εταιρεία είχε συσκευάσει μια παρτίδα τσίπουρου εξαιρετικής ποιότητας και πολύ πλούσιου σε γλυκάνισο. Στα κιβώτια αναγράφονταν η ένδειξη «USO MASSALIA» δηλ. «για χρήση στη Μασσαλία». Αυτό έγινε «σλόγκαν» και για αρκετό καιρό σήμαινε το πολύ καλό τσίπουρο. Το σλόγκαν γρήγορα συντμήθηκε (έφυγε το «Μασσαλία»). Αρκετά αργότερα το ούζο τυποποιήθηκε σαν άλλο, ξεχωριστό ποτό.Το ούζο έχει περίπου 284 θερμίδες. Το άρωμα του ούζου οφείλεται στον γλυκάνισο. Στο φυτό αυτό περιέχονται οργανικές χημικές ουσίες οι οποίες ονομάζονται τερπένια. Είναι αυτά που εξασφαλίζουν το χαρακτηριστικό άρωμα του γλυκάνισου, άρα και του ούζου.Το ούζο και η ευεργετική δράση των τερπενίων…Πολλαπλές μελέτες έχουν καταδείξει ότι τα τερπένια αποτελούν ουσίες οι οποίες παρουσιάζουν σημαντική αντιφλεγμονώδη και αντιοξειδωτική δράση. Μεταξύ άλλων εμφανίζουν ισχυρά αντιοξειδωτικά χαρακτηριστικά που προστατεύουν τα κύτταρα και τους ιστούς του οργανισμού από τις ελεύθερες ρίζες, στις οποίες οφείλονται πολλές ασθένειες (π.χ. καρδιοπάθειες, διάφορες μορφές καρκίνου, γήρανση του δέρματος, σκλήρυνση κατά πλάκας κλπ.).Επίσης τα τερπένια είναι γνωστό ότι παρεμποδίζουν την οξείδωση της LDL (γνωστή ως «κακή» χοληστερίνη). Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι μπορεί στον άνθρωπο να δρουν προληπτικά κατά του σχηματισμού αθηρωματικής πλάκας. – Πειράματα, επίσης, έδειξαν ότι προστατεύουν το ήπαρ, δρουν κατά του ελικοβακτηριδίου του πυλωρού και επομένως συμβάλλουν στην αντιμετώπιση του έλκους και ανακουφίζουν ασθενείς με νόσο του Crohn βελτιώνοντας την κλινική τους εικόνα και μειώνοντας τη φλεγμονή.Οι μεζέδες που αγαπάει το ούζο:Χταποδάκι στα κάρβουνα καλά ψημένο και ζουμερό, κομμένο σε λεπτές φέτες με όλη τη γεύση της θάλασσας.Όλα τα θαλασσινά, κυδώνια, φούσκες, καλόγνωμες, μύδια, χτένια, γυαλιστερές.Σαρδέλες παστές, κατά προτίμηση Καλλονής. Μεζές δυσεύρετος, αλλά ίσως ο καλύτερος. Επίσης, σαρδέλα στα κάρβουνα με χοντρό αλάτι!Γαύρος μαρινάτος ή ξεροτηγανισμένος.Ξεροτηγανισμένα κολοκυθάκια και μελιτζάνες, βουτηγμένα σε σφιχτό, έντονα σκορδάτο τζατζίκι.Φυσικά, μια αυθεντική ταραμοσαλάτα, καθώς και μια φρέσκια μελιτζανοσαλάτα που περιφρονεί τις μαγιονέζες!Ελιές μικρές πράσινες τσακιστές και οι χοντρές θρούμπες.Τυρί, πικάντικο κασέρι και αυγοτάραχο, φρέσκο, Μεσολογγίου για εξαιρετικές γευστικές απολαύσεις.Τουρσιά κάθε είδους με πρώτα και καλύτερα τα καππαρόφυλλα.Ντομάτα, αγγούρι, φέτα και ζυμωτό ψωμί ή κρητικό παξιμάδι.«Ούζο όταν πιεις, γίνεσαι ευθύς βασιλιάς» λέει ένα παλιό ρεμπέτικο… Μπορεί να μην είναι απολύτως βέβαιο από πού προέρχεται το όνομα «ούζο», είναι όμως σίγουρο ότι αποτελεί ένα από τα πιο αγαπημένα ποτά των Ελλήνων. Κι αυτός είναι σοβαρός λόγος για να μοιραστούμε τα μυστικά του και να αγαπήσουμε τη γεύση του! Πάντα όμως με μέτρο