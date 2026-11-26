Αναστάτωση σημειώθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης (26/11) στον σταθμό μετρό της Ομόνοιας στην έξοδο της οδού Αγίου Κωνσταντίνου, καθώς μία τσ...



Σύμφωνα με πληροφορίες η φωτιά σβήστηκε άμεσα χωρίς να επεκταθεί. Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής, οι οποίες αποχώρησαν μετά από λίγο.



Όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή της η ΣΤΑ.ΣΥ ο σταθμός του Μετρό «Ομόνοια» έκλεισε προσωρινά στις 15:47, λόγω καπνού που ερχόταν από αποσκευή επιβάτη στο επίπεδο επικύρωσης εισιτηρίων. Στη συνέχεια το προσωπικό λειτουργίας της ΣΤΑ.ΣΥ χρησιμοποίησε πυροσβεστήρα για να περιορίσει τη φωτιά.



Εξαιτίας του περιστατικού σταθμός του μετρό έκλεισε προσωρινά αλλά πλέον λειτουργεί και πάλι κανονικά.

Αναστάτωση σημειώθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης (26/11) στον σταθμό μετρό της Ομόνοιας στην έξοδο της οδού Αγίου Κωνσταντίνου, καθώς μία τσάντα με πυροτεχνήματα εξερράγη με αποτέλεσμα να πάρει φωτιά.