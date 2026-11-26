Πύραυλος Rampage



Rampage – Ο υπερηχητικός πύραυλος και η στρατηγική διάσταση



Ο Rampage αναπτύχθηκε από τις Israel Aerospace Industries και Elbit Systems ως πύραυλος αέρος-εδάφους για πλήγματα ακριβείας από απόσταση. Η IAI αναφέρει μήκος περίπου 4,7 μέτρων και βάρος περίπου 570 κιλών. Ο πύραυλος διαθέτει δική του πρόωση, αναπτύσσει υπερηχητική ταχύτητα και χρησιμοποιεί συνδυασμό αδρανειακής και δορυφορικής πλοήγησης, με πρόβλεψη αντοχής σε παρεμβολές. Μετά την εκτόξευση συνεχίζει αυτόνομα την πτήση του.



Η στρατηγική διάσταση για την Πολεμική Αεροπορία προκύπτει από τη δυνατότητα να αναθέτει και σε Μοίρες F-16 αποστολές κρούσης ακριβείας εναντίον στόχων υψηλής αξίας σε βάθος. Ο συνδυασμός απόστασης και υψηλής ταχύτητας δίνει στο Επιτελείο μία επιπλέον επιλογή, με μικρότερη ανάγκη προσέγγισης του μαχητικού στην περιοχή του στόχου. Τα Rafale διαθέτουν ήδη τον SCALP-EG για κρούση μεγάλου βεληνεκούς. Με τον Rampage, η Πολεμική Αεροπορία αποκτά ένα διαφορετικό μέσο κρούσης για τον πολυπληθέστερο τύπο μαχητικού της. Η έκταση της δυνατότητας θα εξαρτηθεί από το πόσες διαμορφώσεις F-16 θα πιστοποιηθούν και πόσο γρήγορα θα ενταχθεί ο πύραυλος στις Μοίρες.



Στο προηγούμενο ρεπορτάζ του OnAlert από τις εγκαταστάσεις της Elbit Systems στο Ισραήλ, οι μηχανικοί της εταιρείας είχαν δώσει ιδιαίτερη έμφαση στη συνδυασμένη αξία της ταχύτητας και της ακρίβειας. Για την ελληνική πλευρά, το κρίσιμο βήμα είναι η μετάβαση από τα χαρακτηριστικά του κατασκευαστή σε μια δυνατότητα που οι Μοίρες μπορούν να υποστηρίζουν σε σταθερή βάση. Αυτό προϋποθέτει πιστοποιημένα αεροσκάφη, εκπαιδευμένο προσωπικό και οργάνωση της τεχνικής υποστήριξης.



SPICE 1000 και 2000 – Πώς οι συμβατικές βόμβες αποκτούν καθοδήγηση ακριβείας



Η οικογένεια SPICE ακολουθεί διαφορετική φιλοσοφία. Η Rafael προσθέτει σε συμβατά σώματα βομβών σύστημα καθοδήγησης και επιφάνειες που επιτρέπουν στο πυρομαχικό να ανεμοπορεί μετά την άφεση. Το SPICE 1000 αφορά την κατηγορία των 1.000 λιβρών, περίπου 454 κιλών, και το SPICE 2000 την κατηγορία των 2.000 λιβρών, περίπου 907 κιλών. Οι αριθμοί αναφέρονται στην κατηγορία βάρους της βόμβας. Η βαρύτερη έκδοση μπορεί να συνδυαστεί με συμβατές βόμβες γενικής χρήσης ή με διατρητικά σώματα.



Η καθοδήγηση των SPICE βασίζεται σε ηλεκτροοπτικό αισθητήρα και σε αδρανειακή και δορυφορική πλοήγηση. Το διακριτικό στοιχείο της συλλογής είναι η αντιστοίχιση εικόνας. Ο αισθητήρας καταγράφει την εικόνα της περιοχής και το σύστημα τη συγκρίνει με αποθηκευμένη εικόνα αναφοράς για την τελική καθοδήγηση. Η Rafael αναφέρει ότι αυτή η δυνατότητα επιτρέπει τη χρήση των SPICE και σε περιβάλλον όπου το δορυφορικό σήμα υποβαθμίζεται από παρεμβολές. Πρόκειται για ηλεκτροοπτική καθοδήγηση, η οποία διαφέρει από την καθοδήγηση βομβών που βασίζεται σε κατάδειξη με λέιζερ.



Το οικονομικό πλεονέκτημα βρίσκεται στην αξιοποίηση συμβατών βομβών με την προσθήκη της συλλογής. Η Πολεμική Αεροπορία μπορεί έτσι να διευρύνει το απόθεμα όπλων ακριβείας αξιοποιώντας υλικό που ήδη διαθέτει. Ο Rampage συμπληρώνει αυτή την επιλογή ως πλήρες πυραυλικό σύστημα, με το πρόσθετο κόστος και τις δυνατότητες που συνεπάγεται η αυτόνομη πρόωση. Η αξία των δύο προγραμμάτων για τον στόλο των F-16 βρίσκεται ακριβώς σε αυτό το εύρος επιλογών. Η ίδια Μοίρα, μετά την πιστοποίηση και των δύο όπλων, θα μπορεί να υποστηρίζει διαφορετικές απαιτήσεις κρούσης με τον ίδιο τύπο μαχητικού.





Πύραυλος τύπου Rampage



Η ισραηλινή τεχνογνωσία και η εκπαίδευση των ελληνικών πληρωμάτων



onalert.gr_Η προμήθεια σηματοδοτεί την πρώτη ένταξη ισραηλινών όπλων κρούσης αυτού του είδους στο οπλοστάσιο των ελληνικών F-16. Σύμφωνα με τις πληροφορίες του OnAlert, η συνεργασία προβλέπει ισραηλινή συνδρομή και στην εκπαίδευση των Ελλήνων ιπταμένων. Η ισραηλινή πλευρά διαθέτει εμπειρία από την ενσωμάτωση και τη χρήση των συστημάτων σε δικά της μαχητικά, ενώ οι δύο Πολεμικές Αεροπορίες έχουν ήδη αναπτύξει συνεργασία μέσω συνεκπαιδεύσεων. Με τα Rampage και SPICE, η σχέση αποκτά πλέον συγκεκριμένο αντικείμενο στην εκπαίδευση πάνω σε συστήματα που εισέρχονται στο ελληνικό οπλοστάσιο.



Η μεταφορά τεχνογνωσίας αφορά τόσο τους ιπτάμενους όσο και το προσωπικό εδάφους. Για τους πρώτους, το ζητούμενο είναι η εξοικείωση με τις δυνατότητες των όπλων και η διαμόρφωση εκπαιδευτικού προγράμματος που θα μπορεί να συνεχίσει η ίδια η Πολεμική Αεροπορία. Για τους τεχνικούς, προτεραιότητα έχουν η ασφαλής διαχείριση, η τεχνική τεκμηρίωση και η υποστήριξη στις Μοίρες. Η δυνατότητα να εκπαιδεύονται διαδοχικές σειρές ιπταμένων και τεχνικών στην Ελλάδα θα καθορίσει πόσο γρήγορα μπορεί να επεκταθεί η χρήση των συστημάτων πέρα από τις πρώτες Μοίρες Viper.



Το άμεσο ορόσημο είναι οι πρώτες δοκιμές στα ελληνικά F-16 και η ολοκλήρωση της πιστοποίησης στην αρχική διαμόρφωση. Στη συνέχεια, η πρόοδος θα κριθεί από την ένταξη των όπλων στις Μοίρες Viper και από τα επόμενα βήματα για τα Block 50 και τα Block 30. Εκεί θα φανεί πόσο ευρέως θα αξιοποιήσει η Πολεμική Αεροπορία την επένδυση. Η πιστοποίηση των παλαιότερων εκδόσεων θα δώσει στις Μοίρες τους πρόσβαση σε σύγχρονα όπλα ακριβείας όσο τα αεροσκάφη τους συνεχίζουν να υπηρετούν με τη σημερινή τους διαμόρφωση.