Η Λιβύη μας δουλεύει... Αφού υπέγραψαν το μνημόνιο με τους τούρκους, τώρα δείχνουν «κατανόηση« και ζητούν διάλογο!

Το μήνυμα ότι η Τρίπολη κατανοεί τις ανησυχίες των κρατών που εξέφρασαν αντιρρήσεις για το τουρκλολιβυκό μνημόνιο και πως είναι διατεθειμ...

Το μήνυμα ότι η Τρίπολη κατανοεί τις ανησυχίες των κρατών που εξέφρασαν αντιρρήσεις για το τουρκλολιβυκό μνημόνιο και πως είναι διατεθειμένη να προσέλθει στο τραπέζι του διαλόγου για την καλύτερη δυνατή λύση, έστειλε ο υπουργός Εξωτερικών της Λιβύης Ταχέρ Αλ Μπαούρ μιλώντας στο τηλεοπτικό δίκτυο Al Jazeera, που μεταδόθηκε τη Δευτέρα.«Κατανοούμε τις ανησυχίες των κρατών που εξέφρασαν αντιρρήσεις, αλλά η πόρτα είναι ανοιχτή για διάλογο και συζήτηση με όλους προκειμένου να φτάσουμε στην καλύτερη δυνατή λύση. Θέλουμε η περιοχή μας να είναι ζώνη σταθερότητας, ανάπτυξης και ευημερίας και είμαστε ανοιχτοί σε κάθε διάλογο» ανέφερε συγκεκριμένα ο ασκών καθήκοντα υπουργού Εξωτερικών της Κυβέρνησης Εθνικής Ενότητας της Λιβύης, Τάχερ αλ Μπαούρ, σε συνέντευξή του στο τηλεοπτικό δίκτυο Al Jazeera, απαντώντας σε ερώτηση για το τουρκολιβυκό μνημόνιο.Παρά την υιοθέτηση διαλλακτικότερης γλώσσας η λιβυκή πλευρά δεν εμφανίζεται διατεθειμένη να υπαναχωρήσει από τη συμφωνία με την Τουρκία.Αντιθέτως, ο Αλ Μπαούρ επιβεβαιώνει την προσήλωση της Τρίπολης στο μνημόνιο, επιδιώκοντας ταυτόχρονα να διατηρήσει ανοιχτούς τους διαύλους επικοινωνίας με τις χώρες που αντιδρούν. Επανέλαβε την προκλητική θέση ότι το τουρκολιβυκό μηνμόνιο που επικυρώθηκε πρόσφατα από τη Βουλή των Αντιπροσώπων της Λιβύης, δεν στρέφεται εναντίον καμίας χώρας και πως και οι δύο χώρες έχουν κυριαρχικό δικαίωμα να συνάπτουν συμφωνίες.Παράλληλα, θέλησε να διασκεδάσει τις ανησυχίες που έχουν εκφραστεί από γειτονικά κράτη, τονίζοντας ότι η Τρίπολη δεν επιδιώκει την πρόκληση νέων εντάσεων.«Αυτή η συμφωνία δεν στρέφεται εναντίον καμίας χώρας. Πρόκειται για συμφωνία θαλάσσιας συνεργασίας μεταξύ δύο κυρίαρχων κρατών (Λιβύης και Τουρκίας), τα οποία έχουν το κυριαρχικό δικαίωμα να συνάπτουν συμφωνίες. Δεν επιθυμούμε να αποτελέσουμε αιτία προβλημάτων ή εντάσεων στην περιοχή» ισχυρίστηκε.Η ελληνική πλευρά, πάντως, έχει καταστήσει σαφές ότι δεν αναγνωρίζει καμία έννομη συνέπεια από την επικύρωση του παράνομου, άκυρου και ανυπόστατου τουρκολιβυκού μνημονίου, καθώς αντίκειται στο Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας και θίγει κυριαρχικά δικαιώματα κρατών της περιοχής.Η Αθήνα υπογραμμίζει ότι η Τουρκία και η Λιβύη δεν διαθέτουν αντικείμενες ή παρακείμενες ακτές που να θεμελιώνουν νόμιμη οριοθέτηση μεταξύ τους, ενώ το μνημόνιο παραγνωρίζει την ύπαρξη των ελληνικών νησιών και τα δικαιώματά τους σε θαλάσσιες ζώνες.