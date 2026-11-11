Σαν Σήμερα: 1919 ο σφαγέας κεμάλ ζητά την κήρυξη πολέμου κατά της Ελλάδας!

1826…. Η Ελληνική Κυβέρνηση μεταφέρει την έδρα της από το Ναύπλιο στην Αίγινα. 1867…. Το βασιλικό ζεύγος Γεωργίου Α’ και Όλγας, μετά την ...









1826…. Η Ελληνική Κυβέρνηση μεταφέρει την έδρα της από το Ναύπλιο στην Αίγινα.1867…. Το βασιλικό ζεύγος Γεωργίου Α’ και Όλγας, μετά την τέλεση των γάμων τους, φτάνει στην Ελλάδα με τον ατμοδρόμωνα «Μεσολόγγιον».1912…. Η Συνέλευση της Σάμου με πρόεδρο το Θεμιστοκλή Σοφούλη κηρύσσει την ένωση με την Ελλάδα.…. Την ίδια μέρα απελευθερώνεται η Καστοριά από τον Ελληνικό Στρατό.1918…. Οι δυνάμεις της Αντάντ και η Γερμανία υπογράφουν ανακωχή. Στο προσωπικό του βαγόνι στο δάσος της Κομπιέν ο Γάλλος στρατάρχης Φέρντιναντ Φος υπαγορεύει στη γερμανική αντιπροσωπεία τους όρους της ανακωχής, με την οποία τερματίζεται ο Α’ Παγκόσμιος πόλεμος. Επισήμως, ο πόλεμος τελείωσε στις 11:00, την “ενδέκατη ώρα, της ενδέκατης μέρας του ενδέκατου μήνα” του 1918.1919…. Ο Κεμάλ Ατατούρκ ζητάει την κήρυξη πολέμου κατά της Ελλάδας.1938…. Οι Εβραίοι υποχρεώνονται από το ναζιστικό καθεστώς της Γερμανίας να φορούν στο πέτο τους το Αστρο του Δαβίδ.1940…. Β’ Παγκόσμιος Πόλεμος: Καταναυμαχείται ο ιταλικός στόλος στον Τάραντα, με τη συμβολή ελληνικού στολίσκου αντιτορπιλικών.…. Την ίδια μέρα, το πρώτο τζιπ βγαίνει από τη γραμμή παραγωγής. Είναι παραγγελία του αμερικανικού στρατού και έχει κατασκευαστεί από τον Γουίλις. Θα γράψει ιστορία στο Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο.1942…. Β’ Παγκόσμιος Πόλεμος: Οι αμερικανικές δυνάμεις υπό τον Ντουάιτ Αϊζενχάουερ αναλαμβάνουν τον έλεγχο της γαλλικής Βόρειας Αφρικής.1944…. Η νέα μεταπολεμική δραχμή, ίση με 50 δισεκατομμύρια παλαιές κατοχικές δραχμές, τίθεται σε κυκλοφορία.1950…. Σμήνος ελληνικών πολεμικών αεροσκαφών αναχωρεί για την Κορέα, προκειμένου να λάβει μέρος στον Πόλεμο της Κορέας, υπό τις δυνάμεις του ΟΗΕ.2002…. Το σχέδιο Ανάν για την επίλυση του Κυπριακού, που συνέταξε ο γ.γ του ΟΗΕ Κόφι Ανάν, παραδίδεται στην Κυπριακή Δημοκρατία, στην τουρκοκυπριακή πλευρά και στις εγγυήτριες δυνάμεις Ελλάδα, Τουρκία και Βρετανία. Ο έλληνας πρωθυπουργός Κώστας Σημίτης και ο κύπριος πρόεδρος Γλαύκος Κληρίδης δηλώνουν ότι «το σχέδιο είναι διαπραγματεύσιμο».