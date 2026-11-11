Τούρκοι αναλυτές ομολογούν: «Η ενημέρωση της Γαλλίας δεν αναγνωρίζει το τουρκολιβυκό μνημόνιο»

Η ενημέρωση της Γαλλίας προς την Τουρκία για το καλώδιο GSI δεν συνιστά αναγνώριση του τουρκολιβυκού μνημονίου, εξήγησε σε τουρκικό κανάλι...





Σημ. "Στόχου": Αυτή η ενημέρωση που επικαλείται η Χουριέτ καθώς και η έγκριση που δήθεν έδωσε η Άγκυρα είναι πραγματικά άνευ σημασίας, για να μην πούμε γελοία. Έχει τόση αξία όσο θα είχε να βγάζαμε εμείς NATVEX για να εγκρίνουμε εργασίες της Ισπανίας στα όρια της υφαλοκρηπίδας της με το Μαρόκο...

Η ενημέρωση της Γαλλίας προς την Τουρκία για το καλώδιο GSI δεν συνιστά αναγνώριση του τουρκολιβυκού μνημονίου, εξήγησε σε τουρκικό κανάλι αναλυτής διεθνών σχέσεων, σύμφωνα με όσα μεταδίδει από την Κωνσταντινούπολη ο ανταποκριτής του ΣΚΑΪ, Μανώλης Κωστίδης.Παρουσιάστρια: Κύριε καθηγητά, γνωρίζουμε ότι η Γαλλία προχώρησε σε ενημέρωση της Τουρκίας σχετικά με το συγκεκριμένο έργο. Μήπως αυτή η εξέλιξη σημαίνει ότι η Γαλλία αναγνωρίζει τη συμφωνία μεταξύ Τουρκίας και Λιβύης;Αναλυτής Διεθνών Σχέσεων, Χαλίτ Χαμζάογλου: «Όχι, δεν σημαίνει ακριβώς κάτι τέτοιο. Η Γαλλία είναι μια χώρα που αναπτύσσει τις διμερείς σχέσεις της με την Τουρκία. Παρά το γεγονός ότι υπάρχουν διαφωνίες και προβλήματα σε ορισμένα ζητήματα, το Παρίσι είναι υποχρεωμένο να λαμβάνει υπόψη του την Τουρκία. Αυτή είναι ουσιαστικά η στάση της Γαλλίας. Στην πραγματικότητα, η Γαλλία ανέλαβε πρωτοβουλία και προσπαθεί να αποκλιμακώσει την ένταση. Υπάρχει, όμως, και μια άλλη διάσταση, την οποία πρέπει να εξηγήσουμε.Η Τουρκία δεν θέλει να επιτρέψει τη δημιουργία τετελεσμένων στην περιοχή. Δηλαδή, δεν έχουμε πειστεί ότι το ζήτημα αφορά αποκλειστικά και μόνο ένα ηλεκτρικό καλώδιο. Το θέμα έχει πολύ ευρύτερη γεωπολιτική διάσταση. Και πίσω από αυτό βρίσκονται, στην πραγματικότητα, οι μαξιμαλιστικές διεκδικήσεις αυτών των χωρών, ιδιαίτερα της Ελλάδας και του Ισραήλ».Τουρκικά ΜΜΕ: «Για το καλώδιο σημαντικός παράγοντας είναι η Γαλλία»Ο ακαδημαϊκός Χαγιατί Ουνλού, ανέφερε: «Το σημαντικότερο σημείο, βεβαίως, όπως θα θυμάστε και από την προηγούμενη κρίση, είναι το στάδιο των ερευνών. Τώρα, εσείς θα πραγματοποιήσετε έρευνες στον βυθό της θάλασσας. Όμως, κατά τη διάρκεια αυτών των ερευνών, θα εξετάσετε και άλλα ζητήματα; Θυμάστε ότι στο παρελθόν υπήρχαν και έρευνες για φυσικό αέριο και άλλα παρόμοια θέματα. Επομένως, ποιο ακριβώς θα είναι το αντικείμενο των ερευνών;Πλέον, οι υποθαλάσσιες περιοχές αποτελούν έναν εξαιρετικά σημαντικό στρατηγικό χώρο, όσο σημαντική είναι και η επιφάνεια της θάλασσας. Σε αυτό το ζήτημα, εκτός από την Τουρκία, σημαντικός παράγοντας είναι και η Γαλλία. Για παράδειγμα, το 2024 η ένταση αφορούσε κυρίως την Τουρκία και την Ελλάδα. Τώρα, όμως, το συγκεκριμένο έργο παρουσιάζεται περισσότερο ως ένα ευρωπαϊκό οικονομικό και πολιτικό εγχείρημα, στο οποίο η Γαλλία φαίνεται να διαδραματίζει πρωταγωνιστικό ρόλο.Υπάρχει, λοιπόν, και αυτή η διάσταση. Στην πραγματικότητα, έχουμε πλέον μπροστά μας ένα πολύ πιο σύνθετο ζήτημα και ένα πολύ μεγαλύτερο τραπέζι διαπραγματεύσεων. Ποια είναι, λοιπόν, τα σημεία στα οποία αντιτίθεται η Τουρκία; Θα μπορούσαμε να αναφέρουμε πολλά, μεταξύ των οποίων και την έλλειψη επαρκούς ενημέρωσης».Ηuriyet: «Η Άγκυρα ενέκρινε το καλώδιο - Βρέθηκε λύση στην πηγή έντασης Αθήνας - Άγκυρας»Η τουρκική εφημερίδα αναφέρει πως «λύθηκε ο κόμπος του καλωδίου. Η Άγκυρα έδωσε την έγκριση». Συνεχίζει λέγοντας: «Βρέθηκε λύση στο αδιέξοδο στο έργο του καλωδίου ηλεκτρικής ενέργειας στην Ανατολική Μεσόγειο, το οποίο κινδύνευε να γίνει νέα πηγή έντασης μεταξύ Άγκυρας και Αθήνας. Η Τουρκία, μέσω NAVTEX που εξέδωσε χθες το βράδυ, ενέκρινε την έναρξη υπεράκτιων ερευνών για μια σχεδιαζόμενη καλωδιακή γραμμή που θα συνδέει την Ελλάδα με το Ισραήλ μέσω της ελληνοκυπριακής διοίκησης (σ.σ. Κυπριακή Δημοκρατία). Με αυτόν τον τρόπο ολοκληρώνονται ημέρες διπλωματικών επαφών μεταξύ της Τουρκίας και της Γαλλίας, του εταίρου υλοποίησης του έργου, που έχουν δηλώσει ότι ένα τμήμα της διαδρομής του καλωδίου διέρχεται από την υφαλοκρηπίδα τους. Η έγκριση της Άγκυρας αίρει την αβεβαιότητα γύρω από το έργο».