Ποιοι είναι οι χάκερ «CyberAv3ngers» του Ιράν που διεξάγουν πόλεμο στα σουπερμάρκετ της Ευρώπης

Εργαζόμενοι πετούν κατεστραμμένα προϊόντα ψυγείου μετά την αναφερόμενη αύξηση της θερμοκρασίας στους καταψύκτεςΟι εισαγγελικές Αρχές στο Παρίσι ξεκίνησαν πλέον επίσημη έρευνα για την παραβίαση και εστιάζουν την προσοχή τους στη μονάδα κυβερνοχώρου Σαχίντ Καβέχ υπό την ηγεσία του IRGC, γνωστή και ως CyberAveng3rs, που αποτελεί τον βραχίονα προπαγάνδας της ομάδας.Στην καρδιά της Σαχίντ Καβέχ βρίσκεται η Ομάδα Πληροφοριών 13, μία από τις πιο επιθετικές μονάδες στο δίκτυο κυβερνοπολέμου του Ιράν.Χρησιμοποιεί την κυβερνοκατασκοπεία, τη βιομηχανική δολιοφθορά και τον ψυχολογικό πόλεμο για να πλήξει δυτικές υποδομές.Η μονάδα έχει ηγηθεί επιχειρήσεων που έβαλαν στο στόχαστρο τα ισραηλινά δίκτυα ηλεκτροδότησης, τις αμερικανικές εγκαταστάσεις ύδρευσης και τα συστήματα διανομής καυσίμων.Προηγούμενες ύποπτες επιθέσεις περιλαμβάνουν διαταραχές στο σύστημα συγκοινωνιών του Λος Άντζελες τον Μάρτιο, σε μονάδες επεξεργασίας νερού τον Ιούλιο και σε πλοία με προορισμό τις ΗΠΑ τον Αύγουστο.Ο στόχος της Σαχίντ Καβέχ είναι η διείσδυση σε συστήματα ζωτικής σημασίας και η πιθανή παράλυσή τους εκ των έσω.Μία από τις πιο ανησυχητικές τακτικές της είναι η τοποθέτηση κακόβουλου λογισμικού εντός των δικτύων πολύ πριν από την εκδήλωση μιας επίθεσης.Αυτά τα ψηφιακά εμφυτεύματα μπορούν να παραμείνουν αδρανή μέχρι να ενεργοποιηθούν, επιτρέποντας στους χάκερ να σαμποτάρουν συστήματα που ενδέχεται να φαίνονται απολύτως ασφαλή.Οι επιχειρήσεις της Σαχίντ Καβέχ υποστηρίζονται από επιθέσεις ηλεκτρονικού ψαρέματος (phishing), κλεμμένους κωδικούς πρόσβασης και πληροφορίες που συλλέγονται από δημόσια διαθέσιμες πηγές.Αυτές οι τεχνικές βοηθούν τους χάκερ να εντοπίζουν αδυναμίες, να εισβάλλουν σε δίκτυα και να προετοιμάζουν τους στόχους για μελλοντικές διαταραχές.Η ομάδα CyberAveng3rs διαδίδει τα επιτεύγματά της μέσω του Telegram και του Instagram, δημοσιεύοντας στιγμιότυπα οθόνης από κλεμμένες πληροφορίες και ειρωνικά μηνύματα για να σπείρει τον φόβο και να υπονομεύσει την εμπιστοσύνη στη δυτική ασφάλεια.Ο Γάλλος υπουργός Εξωτερικών Ζαν-Νοέλ Μπαρό επέκρινε με δριμύτητα την επίθεση στα σουπερμάρκετ για την «πρωτοφανή κλίμακα και επιθετικότητά της», προσθέτοντας ότι πρόκειται για την πρώτη «ευρείας κλίμακας κυβερνοεπίθεση με στόχο τη δολιοφθορά σε γαλλικό έδαφος».Ο Μπαρό δήλωσε ότι η παραβίαση συνιστά «μείζονα απειλή» για την ασφάλεια του γαλλικού λαού και δεσμεύτηκε ότι «δεν θα μείνει αναπάντητη».Οι γαλλικές υπηρεσίες πληροφοριών και κυβερνοασφάλειας κατονόμασαν τρεις συνεργάτες που συνδέονται με τις επιθέσεις: τον Χαμίντ Ρεζά Λασγκαριάν, τον Μαχντί Λασγκαριάν και τον Ρεζά Σαλαρβάντ.Οι ΗΠΑ έχουν προσφέρει στο παρελθόν επικήρυξη 10 εκατομμυρίων δολαρίων και για τους δύο Λασγκαριάν, καθώς και για τα ανώτερα στελέχη ασφαλείας του IRGC, Μιλάντ Μανσουρί, Μοχάμαντ Μπαγέρ Σιρινκάρ και Μοχάμαντ Αμίν Σαμπεριάν.Ο πρέσβης του Ιράν στη Γαλλία εκλήθη για εξηγήσεις, αφού οι ερευνητές εντόπισαν διευθύνσεις IP που συνδέονται με το Ιράν και τη χρήση της φαρσί (περσικής) γλώσσας.Την περασμένη εβδομάδα, χάκερ διείσδυσαν σε πολλαπλές τράπεζες αίματος στη Γαλλία και εκτόξευσαν τις θερμοκρασίες από τους -30°C στους 110°C.Η επίθεση αποτράπηκε πριν προκληθεί μόνιμη ζημιά στις κρίσιμες δωρεές αίματος, οι οποίες χρησιμοποιούνται σε φροντίδες που σώζουν ζωές.Το Υπουργείο Εξωτερικών της Γαλλίας ανέφερε: «Η Γαλλία καταδικάζει με τον εντονότερο δυνατό τρόπο τις απαράδεκτες κυβερνοεπιθέσεις που πραγματοποιήθηκαν στο έδαφός της από την Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν κατά των γαλλικών συμφερόντων».Η ομάδα Σαχίντ Καβέχ -γνωστή στο διαδίκτυο ως CyberAv3ngers- είναι μια ελίτ συμμορία κυβερνοεγκληματιών που εργάζεται για το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC-CEC).Το όνομά τους μεταφράζεται ως «Μάρτυρας Καβέχ», από έναν 25χρονο διοικητή του IRGC που σκοτώθηκε κατά τη διάρκεια του πολέμου Ιράν-Ιράκ.Η ακριβής ημερομηνία ίδρυσης της Σαχίντ Καβέχ είναι άγνωστη, ωστόσο, απόρρητα έγγραφα που διαέρρευσαν υποδηλώνουν ότι η συμμορία δραστηριοποιείται τουλάχιστον από το 2020.Έκτοτε, η ομάδα έχει παραβιάσει κατ’ επανάληψη στόχους στις ΗΠΑ, το Ισραήλ και την Ευρώπη.Οι πρώτες επιβεβαιωμένες επιθέσεις της στα τέλη του 2023 εκμεταλλεύτηκαν αδύναμους κωδικούς πρόσβασης για να καταλάβουν βιομηχανικά συστήματα ελέγχου, παρόμοια με τις επιθέσεις στα γαλλικά ψυγεία, όπου χρησιμοποιήθηκε το όνομα χρήστη «Supervisor» μαζί με τον κωδικό πρόσβασης «12345» για να εκτοξευθούν οι θερμοκρασίες στα ύψη.Οι πρώτες κυβερνοεπιθέσεις στόχευαν κυρίως το Ισραήλ, αλλά η ομάδα έχει αρχίσει να σαμποτάρει όλο και περισσότερο αμερικανικά και ευρωπαϊκά συστήματα.Στις ΗΠΑ, η ομάδα Σαχίντ Καβέχ έχει διεισδύσει κυρίως σε εγκαταστάσεις ενέργειας, ύδρευσης και διαχείρισης αποβλήτων.Περισσότερα από 30 συστήματα ύδρευσης στη Μινεσότα τέθηκαν στο στόχαστρο τον Ιούλιο φέτος, ενώ και άλλες πολιτείες ανέφεραν παραβιάσεις.Οι εισβολείς συχνά παρακάμπτουν τις οθόνες ελέγχου για να προβάλουν αντιισραηλινή ή φιλοιρανική προπαγάνδα.Φάκελοι που διαέρρευσαν αποκαλύπτουν ότι η ομάδα έχει επίσης ερευνήσει πώς θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν οι κυβερνοεπιθέσεις για τη βύθιση φορτηγών πλοίων, την ανατίναξη αντλιών καυσίμων σε πρατήρια βενζίνης ή την παραβίαση συστημάτων ασφαλείας κτιρίων.Τι σημαίνει Σαχίντ Καβέχ:Σαχίντ (Shahid): Αραβική/περσική λέξη που σημαίνει «Μάρτυρας» (αυτός που πέθανε για την πίστη ή την πατρίδα του).Καβέχ (Kaveh): Αναφέρεται στον Μαχμούντ Καβέχ (Mahmoud Kaveh), έναν επιφανή 25χρονο διοικητή του Σώματος των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC) του Ιράν, ο οποίος σκοτώθηκε το 1986 κατά τη διάρκεια του Πολέμου Ιράν-Ιράκ.