Η Άγκυρα αξιοποιεί τη νεολαία και θρησκευτικές δομές για τη δημιουργία ενός ελεγχόμενου δικτύου ΜΚΟ («Πρόγραμμα Συνεργασίας Αδελφών ΜΚΟ») υπό την καθοδήγηση του Προέδρου της YTB, Αμπντουλχαντί Τουρούς.



Η απόβαση στην Πρίστινα υπό την ομπρέλα της YTB



Στη «Βαλκανική Σύνοδο Νεολαίας» (Balkan Gençlik Zirvesi), η οποία διοργανώθηκε στην πρωτεύουσα του Κοσόβου, Πρίστινα, με αφορμή τη συμπλήρωση 10 ετών από την ίδρυση της «Βαλκανικής Σχολής Νεολαίας» (BGO), έδωσε το «παρών» αντιπροσωπεία μαθητών από τη Θράκη. Η εκδήλωση, που έφερε τη σφραγίδα της YTB (Προεδρία Απόδημων Τούρκων και Συγγενών Κοινοτήτων), συγκέντρωσε περίπου 400 νέους από οκτώ βαλκανικές χώρες.



Η εμπλοκή της παράλληλης «Μουφτείας» Ξάνθης



Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση του παράλληλου θρησκευτικού μηχανισμού, η συμμετοχή των μαθητών εντάσσεται στις στοχευμένες δράσεις που προωθεί ο αυτοαποκαλούμενος «Μουφτής» Ξάνθης και Πρόεδρος της παράνομης «Συμβουλευτικής Επιτροπής», Μουσταφά Τράμπα. Την αποστολή των νέων της Θράκης συνόδευσαν και καθοδήγησαν η Διευθύντρια του «Τμήματος Εκπαίδευσης» της ψευδομουφτείας, Εμινέ Μποζόγλου, καθώς και ο θρησκευτικός λειτουργός Χαμζά Καρανταγί.



Η ατζέντα της Άγκυρας και οι «Αδελφές ΜΚΟ»



Κατά τη διάρκεια της συνόδου, στην οποία συμμετείχαν εκπρόσωποι οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών από την Τουρκία και τα Βαλκάνια, το βάρος δόθηκε στην καλλιέργεια της «κοινής ιστορικής και πολιτιστικής κληρονομιάς» και στη διασύνδεση των νεολαιών της περιοχής. Ο Πρόεδρος της YTB, Αμπντουλχαντί Τουρούς, υπογράμμισε τον ρόλο που καλείται να παίξει η νέα γενιά στο μέλλον των Βαλκανίων, ανακοινώνοντας παράλληλα την έναρξη του «Προγράμματος Συνεργασίας Αδελφών ΜΚΟ» (Kardeş STK İş Birliği Programı), με στόχο τη θεσμική δικτύωση των τουρκογενών και μουσουλμανικών σωματείων της χερσονήσου του Αίμου με φορείς της Τουρκίας.



Σχόλιο Σύνταξης: Η παρουσία μαθητών από την Ξάνθη στην Πρίστινα, υπό την καθοδήγηση στελεχών του μηχανισμού του Μουσταφά Τράμπα και την αιγίδα της τουρκικής YTB, δεν αποτελεί μια απλή «πολιτιστική ανταλλαγή» ή εκπαιδευτική εκδρομή. Πρόκειται για έναν ακόμη κρίκο στην καλοστημένη αλυσίδα της νεοοθωμανικής διείσδυσης στα Βαλκάνια, όπου η Άγκυρα εργαλειοποιεί συστηματικά τον θρησκευτικό παράγοντα και τη νεολαία της Θράκης. Η εξαγγελία του Προέδρου της YTB, Αμπντουλχαντί Τουρούς, για τη δημιουργία δικτύου «Αδελφών ΜΚΟ» αποκαλύπτει τον πραγματικό σχεδιασμό: τη δημιουργία ενός ενιαίου, ελεγχόμενου από το τουρκικό κράτος, πλέγματος οργανώσεων από τη Θράκη μέχρι το Κόσοβο, παρακάμπτοντας τους θεσμικούς κανόνες των ευρωπαϊκών κρατών και καλλιεργώντας συνειδήσεις «ομογενών» εκτός των ελληνικών συνόρων.

Περίπου 400 νέοι από 8 βαλκανικές χώρες, με την αποστολή της Θράκης να πλαισιώνεται από στελέχη του παρακρατικού μηχανισμού του Μουσταφά Τράμπα.