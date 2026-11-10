Η ανατίναξη της Γέφυρας του Γοργοποτάμου αποτέλεσε για την αριστερή προπαγάνδα την «ναυαρχίδα» των ψεμάτων, των υπερβολών, των αφελών ηρωισμ...







ΜΥΘΟΣ ΕΚΤΟΣ: Ο Βελουχιώτης βοήθησε την ομάδα Μαρίνου-Κουκ ώστε άμεσα να ενωθεί με τις ομάδες Μάγιερς-Γουντχάουζ που είχαν πέσει στην Γκιώνα.





Η αλήθεια είναι ότι όχι μόνον δεν τους βοήθησε να φθάσουν γρηγορότερα, αλλά μεταχειριζόμενος διάφορα «κόλπα» τους περιέφερε σε διάφορα χωριά της δυτικής Ευρυτανίας, στην αντίθετη κατεύθυνση από τη Γκιώνα, οργανώνοντας συγκεντρώσεις, ομιλίες και παρελάσεις, βάζοντας, πάντα, τους Εγγλέζους μπροστά, ώστε να δημιουργείται η αίσθηση ότι οι σύμμαχοι ήταν με τον ΕΛΑΣ!!! Επί περίπου δεκαπέντε ημέρες ο Βελουχιώτης τους επιδείκνυε στα χωριά της δυτικής, νοτιο-δυτικής Ευρυτανίας (ΜΑΡΙΝΟΣ,1994,σελ. 79).



ΜΥΘΟΣ ΕΒΔΟΜΟΣ: Οι Έλληνες πατριώτες, κάτοικοι της περιοχής, που βοήθησαν τους Εγγλέζους σαμποτέρ από την πρώτη στιγμή, ήταν άνθρωποι του ΕΑΜ.





Η αλήθεια είναι ότι οι πρώτοι άνθρωποι που συνάντησαν οι Εγγλέζοι ήταν απλοί κάτοικοι της περιοχής, που δεν είχαν καμιά σχέση με το ΕΑΜ, οι οποίοι ανιδιοτελώς προσέτρεξαν, συνάντησαν, βοήθησαν στη συγκέντρωση των εφοδίων, οδήγησαν τους Εγγλέζους σε ασφαλές λημέρι στη σπηλιά της Στρώμνης, τους τροφοδοτούσαν με τρόφιμα από το υστέρημα τους κλπ. (ΜYERS, 1975).



ΜΥΘΟΣ ΟΓΔΟΟΣ: Ο Άρης Βελουχιώτης φαίνεται ωσάν να πρωτοστάτησε στην επιχείρηση της ανατίναξης της γέφυρας τους Γοργοποτάμου.





Η αλήθεια είναι ότι ο Άρης Βελουχιώτης, για περίπου ενάμιση μήνα, δεν έδωσε καθόλου σημεία ζωής με το Αρχηγείο των Εγγλέζων στη Γκιώνα. Η πρώτη συνάντηση του Βελουχιώτη με τον Μάγιερς και τον Ζέρβα έγινε μόλις πέντε ημέρες πριν από την ανατίναξη της γέφυρας του Γοργοποτάμου «..το απόγευμα της 20ης Νοεμβρίου, όταν ήδη τα φορτωμένα με τα εφόδια μουλάρια βρισκόταν στο Μαυρολιθάρι..» έτοιμα για να φύγουν για τη γέφυρα (ΜΑΓΙΕΡΣ, 1975, σελ. 69).



ΜΥΘΟΣ ΕΝΑΤΟΣ: Ο Ναπολέων Ζέρβας αναφέρεται στην αριστερή-κομμουνιστική βιβλιογραφία περίπου ως κομπάρσος σχεδόν, ως τυχαία συμμετασχών στην επιχείρηση.





Η αλήθεια είναι ότι όταν ο Γουντχάουζ συνάντησε τον Ζέρβα, στις 10 Νοεμβρίου, στην Ήπειρο, όπου τον είχε στείλει ο Μαγιερς, ζήτησε τη συμμετοχή 50 ανταρτών του Ζέρβα στην ανατίναξη μιας μεγάλης σιδηροδρομικής γέφυρας. Τότε ο Ζέρβας του είπε αμέσως ότι θα διαθέσει όχι 50 αλλά 100 άνδρες και θα συμμετάσχει και ο ίδιος προσωπικά. Και αναχώρησαν την επομένη για τη Γκιώνα προκειμένου να είναι εκεί στις 17 Νοεμβρίου. Ο Ζέρβας συναντήθηκε, την επομένη ημέρα, 18 Νοεμβρίου, με τον Διοικητή της ομάδας των Εγγλέζων, σαμποτέρ Έντυ Μάγιερς, ο οποίος αφού του γνωστοποίησε το σχέδιο, του πρότεινε «..να αναλάβει τη διεύθυνση της επιχείρησης..» (ΜΑΓΙΕΡΣ, 1975, σελ. 67).



ΜΥΘΟΣ ΔΕΚΑΤΟΣ: Ο Άρης είχε το γενικό πρόσταγμα και την ευθύνη της επιχείρησης της ανατίναξης της γέφυρας του Γοργοποτάμου.





Η αλήθεια είναι ότι ο Άρης Βελουχιώτης όχι μόνον δεν δεσμεύτηκε ότι θα συμμετάσχει στο εγχείρημα αλλά προσπάθησε και να το καθυστερήσει. Όταν εμφανίστηκε ο Βελουχιώτης, ο Έντυ και ο Ζέρβας είχαν ήδη συζητήσει και συμφωνήσει για το ποιά γέφυρα από τις τρεις θα ανατιναχθεί, το πότε θα γίνει αυτό, καθώς και για το στρατιωτικό-τακτικό σχέδιο της επιχείρησης το οποίο είχε συζητηθεί και, όπως είπαμε, ο Έντυ ζήτησε να αναλάβει ο Ζέρβας τη διεύθυνση της επιχείρησης στις 19 Νοεμβρίου 1942. Το σχέδιο αυτό που κατ΄αρχήν εγκρίθηκε από τους δύο, όταν εμφανίστηκε και ο Βελουχιώτης, ξανασυζητήθηκε και από τους τρεις την 21η Νοεμβρίου και χωρίς σημαντικές αντιρρήσεις από τον Βελουχιώτη, πλην κάποιων χρονικών αναβολών που ζήτησε και δεν έγιναν δεκτές, εγκρίθηκε (ΜΑΓΙΕΡΣ, 1975, σελ. 7).













Μήπως θα ήταν ευκαιρία και εορτάζοντας την επέτειο του γεγονότος να δούμε τα ψέματα και του μύθους με τους οποίους περιβλήθηκε αυτό το σημαντικότατο για την έκβαση του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου γεγονός ως προς την συμβολή του ΚΚΕ/ΕΑΜ/ΕΛΑΣ και να αποδοθούν, τελικά, «τα του καίσαρος τω καίσαρι» αλλά και η αλήθεια.Η ανατίναξη της γέφυρας του Γοργοποτάμου ήταν ιδέα του ΕΑΜ-ΕΛΑΣ.Η αλήθεια είναι ότι η ανατίναξη ήταν ιδέα του Συμμαχικού Στρατηγείου Μέσης Ανατολής το οποίο και ανέθεσε την υπόθεση στη Διεύθυνση Ειδικών Υπηρεσιών (Special Operations Executive (SOE) ώστε να ετοιμαστεί μία ομάδα σαμποτέρ οι οποίοι με τη βοήθεια ελληνικών ανταρτικών ομάδων να καταστρέψουν μία από τις μεγάλες σιδηροδρομικές γέφυρες της Ρούμελης (όχι αποκλειστικά του Γοργοποτάμου) προκειμένου να σταματήσει για μερικές εβδομάδες η τροφοδοσία της στρατιάς Ρόμμελ. (MYERS, 1975; ΜΑΡΙΝΟΣ, 1994)Ο ΕΛΑΣ γνώριζε, περίμενε και βοήθησε στην πτώση με αλεξίπτωτα και περισυλλογή των βρετανών σαμποτέρ.Όμως είχαν ειδοποιηθεί άνθρωποι του ΕΑΜ, ο δικηγόρος Σεφεριάδης, στενός φίλος του Ευρ. Μπακιρτζή του επονομαζόμενου και «κόκκινου Συνταγματάρχη», ότι στην περιοχή της Γκιώνας-Παρνασσού θα έπεφταν αλεξιπτωτιστές των συμμάχων (ΜΑΡΙΝΟΣ, 1994, σελ. 32; MYERS, 1975, ΣΕΛ. 17).Όταν το ΕΑΜ-ΕΛΑΣ έμαθε ότι στην περιοχή του έπεσαν Άγγλοι κομμάντος, έσπευσαν να τους συναντήσουν, τους βοήθησαν στη συλλογή των υλικών (εκρηκτικών, υλικών υπονομεύσεων, όπλων, πυρομαχικών κλπ), τους έκρυψαν.όπως λέει ο Μάγιερς, ο οποίος έστελνε μηνύματα στον Βελουχιώτη αλλά εκείνος δεν απαντούσε. «Φαινόταν σαν να μας απέφευγε επίτηδες», γράφει συγκεκριμένα ο Μάγιερς στο βιβλίο του «Η Ελληνική Περιπλοκή» (MAYERS, 1975, σελ. 60). Τους έστειλε μηνύματα να έρθουν σε επαφή μαζί του και παρότι διαισθανόταν ότι οι ΕΛΑΣίτες παρακολουθούσαν αυτόν και την ομάδα του, δεν εμφανίστηκαν ποτέ.. Επί ενάμιση μήνα, από την ημέρα της πτώσης μέχρι τα μέσα Νοεμβρίου, οι ΕΛΑΣίτες δεν έδωσαν κανένα σημείο επαφής με τον Μάγιερς.Όταν έπεσε η ομάδα του Μαρίνου-Κουκ, άνθρωποι του ΕΑΜ τους διέσωσαν και τους περισυνέλλεξαν.Η συνάντηση με τον καπετάν Νικηφόρο του ΕΛΑΣ, της ομάδας του Βελουχιώτη, ήταν τυχαία καθώς, περνώντας από εκεί κοντά, ειδοποιήθηκε από τον παπά, ο οποίος και τους έκρυβε στο χωριό (ΜΑΡΙΝΟΣ, 1994, σελ. 73).Όταν οδηγήθηκε η ομάδα Μαρίνου-Κουκ στον Βελουχιώτη, αυτός τους δέχθηκε φιλικά και θερμά.γιατί θεωρούσε πως ήταν Γερμανοί κατάσκοποι, και αυτό παρά τις αντιρρήσεις του καπετάν-Νικηφόρου, όπως αναφέρει ο ίδιος στο βιβλίο του «Αντάρτης στα βουνά της Ρούμελης» (σελ. 397).«Αντάρτης στα βουνά της Ρούμελης» (σελ. 397).H συμμετοχή των δυνάμεων του ΕΛΑΣ, έστω και για λόγους τακτικής όπως παραδέχθηκε και ο Βελουχιώτης, δηλαδή για να μην οικειοποιηθεί ο Ζέρβας το εγχείρημα, είναι ένα γεγονός.Ο Άρης Βελουχιώτης για την πρόθεση να συμμετάσχει στην Επιχείρηση του Γοργοποτάμου κλήθηκε, πριν να συναντήσει τον Μάγιερς, να συναντηθεί με επιτροπή του ΕΑΜ από τη Λαμία, στο χωριό Κολοκυθιά (ΜΑΡΙΝΟΣ, 1994, σελ. 96).(ΜΥΡΙΔΑΚΗΣ, 1984).Να όμως τι λένε για τον Γοργοπόταμο και επαναπατρισθέντες πολιτικοί πρόσφυγες που επιδίωξαν και επέτυχαν μέχρι το 1960 την επιστροφή τους στην πατρίδα από χώρες της Ανατολικής Ευρώπης και από τη Σοβιετική Ένωση:: (ΒΙΒΛΟΣ ΤΗΣ ΕΘΝΟΠΡΟΔΟΣΙΑΣ, Έκδοσις Συλλόγου Επαναπατρισθέντων εκ του Παραπετάσματος, Αθήνα 1961, σελ. 11).ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΒίβλος της Εθνοπροδοσίας. Σύλλογος Επαναπατρισθέντων Πολιτικών Προσφύγων, 1961.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ (ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ) ΔΗΜ., 1978. Αντάρτης στα Βουνά της Ρούμελης.ΚΑΛΛΙΝΟΣ, θ.Ε. – ΑΜΑΡΜΠΕΗΣ, 1978. Επιστολή προς τον Υπουργό Εθνικής Αμύνης Ε. Αβέρωφ-Τοσίτσα. Αρχεία Γενικού Επιτελείου Στρατού. Τόμος 5, σελ. 48. ΤΟ ΒΗΜΑ.ΜΑΡΙΝΟΣ, θ., 1994. ΑΠΟΣΤΟΛΗ HARLING. 1942. (H ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΓΟΡΓΟΠΟΤΑΜΟΥ). ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ. Εκδόσεις ΠΑΠΑΖΗΣΗ.ΜΥΡΙΔΑΚΗΣ, Μ., 1983. Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΤΟΥ ΓΟΡΓΟΠΟΤΑΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟ ΕΑΜ-ΕΛΑΣ.MYERS, E.C.W., 1975. H ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΕΡΙΠΛΟΚΗ. Εκδόσεις Εξάντας.