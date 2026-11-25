Ο συμπρόεδρος του γερμανικού δεξιού κόμματος Εναλλακτική για τη Γερμανία (AfD), Τίνο Χρούπαλ, ζήτησε την επιστροφή και απέλαση έως και 2,...

Ο συμπρόεδρος του γερμανικού δεξιού κόμματος Εναλλακτική για τη Γερμανία (AfD), Τίνο Χρούπαλ, ζήτησε την επιστροφή και απέλαση έως και 2,6 εκατομμυρίων ξένων υπηκόων από τη Γερμανία, συμπεριλαμβανομένου ενός μεγάλου αριθμού προσφύγων από την Ουκρανία, τη Συρία και το Αφγανιστάν.Σύμφωνα με γερμανικά μέσα ενημέρωσης, ο Χρούπαλ πιστεύει ότι η Γερμανία θα πρέπει να αυστηροποιήσει σημαντικά την μεταναστευτική της πολιτική και να αρχίσει να επιστρέφει αλλοδαπούς πολίτες που δεν έχουν πλέον λόγους διαμονής στη χώρα.Κάλεσε τους Ουκρανούς πρόσφυγες να επιστρέψουν στη χώρα τους μετά το τέλος του πολέμου, ενώ για τους Σύρους και τους Αφγανούς, πιστεύει ότι θα πρέπει να εξεταστεί η πιθανότητα επιστροφής, εφόσον οι συνθήκες ασφαλείας στις χώρες καταγωγής τους το επιτρέπουν.Ο Χρούπαλ υποστηρίζει επίσης την ταχύτερη απέλαση των αλλοδαπών που διαμένουν παράνομα στη Γερμανία, καθώς και όσων έχουν διαπράξει εγκλήματα.Ωστόσο, το αίτημά του δεν αποτελεί επίσημη απόφαση των γερμανικών αρχών, αλλά μάλλον μέρος του πολιτικού προγράμματος και των θέσεων του AfD, το οποίο υποστηρίζει σημαντικούς περιορισμούς στη μετανάστευση.Σύμφωνα με στοιχεία από τα μέσα του 2026, περίπου 259.000 αλλοδαποί ήταν νομικά υποχρεωμένοι να εγκαταλείψουν τη Γερμανία, αλλά ορισμένοι από αυτούς είχαν προσωρινή προστασία από την απέλαση.Η πρόταση για μαζική επιστροφή εκατομμυρίων αλλοδαπών εγείρει επίσης σοβαρά νομικά ερωτήματα, καθώς η γερμανική και η ευρωπαϊκή νομοθεσία απαιτούν ατομική αξιολόγηση κάθε περίπτωσης και απαγορεύουν τις ομαδικές απελάσεις.