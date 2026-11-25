Αίσθηση έχει προκαλέσει η χθεσινή (24.11.2026) απόφαση της ανακρίτριας που χειρίζεται την υπόθεση δολοφονίας της 61χρονης από το Θησείο α...

Αίσθηση έχει προκαλέσει η χθεσινή (24.11.2026) απόφαση της ανακρίτριας που χειρίζεται την υπόθεση δολοφονίας της 61χρονης από το Θησείο από τα χέρια του ίδιου της του συζύγου, να θέσει τον κατηγορούμενο σε κατ’ οίκον περιορισμό με «βραχιολάκι», παρά το γεγονός ότι κρίνει ότι ο κατηγορούμενος τέλεσε το έγκλημα.Όπως εξηγεί στην απόφασή της, παρότι προκύπτουν σοβαρές ενδείξεις ότι ο 63χρονος σκότωσε στο σπίτι τους στο Θησείο με τα ίδια του τα χέρια την επί 39 χρόνια σύζυγό του, παρόλα αυτά κρίνει ως καταλληλότερο μέτρο τον κατ’ οίκον περιορισμό αντί της προφυλάκισης, με το σκεπτικό ότι έχει σταθερή και γνωστή διαμονή και δε θα τελέσει αντίστοιχα εγκλήματα στο μέλλον.«Προκύπτουν μεν σοβαρές ενδείξεις ενοχής σε βάρος του για το προαναφερθέν αδίκημα που του αποδίδεται με το κατηγορητήριο καθώς και κίνδυνος τέλεσης ομοειδών πράξεων πλην όμως το μέτρο του κατοίκων περιορισμού με ηλεκτρονική επιτήρηση παρέχει την προσδοκία ότι αυτός δε θα διαπράξει άλλα εγκλήματα λαμβάνοντας υπόψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και τις συνθήκες τέλεσης της πράξης που του αποδίδεται σε συνδυασμό με το ότι έχει γνωστή και σταθερή διαμονή στη χώρα και υπέβαλε σχετικό αίτημα», αναφέρει σχετικά στο σκεπτικό της.Επί της ουσίας δηλαδή, η δικαστική λειτουργός παρά τους ισχυρισμούς του συζυγοκτόνου για έγκλημα εν βρασμώ και αμυντική αντίδρασή του στα μανιώδη χτυπήματα της συζύγου του, κατά τη διάρκεια ψυχολογικού ξεσπάσματος, έκρινε ότι ο 63χρονος τη χτύπησε μέχρι θανάτου και θα πρέπει να θεωρηθεί ότι διέπραξε το αδίκημα, για το οποίο κατηγορείται, δηλαδή για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση. Ωστόσο, κατά την ίδια, η ενδεδειγμένη ποινική μεταχείριση σε αυτό το στάδιο, εν αναμονή της δίκης, είναι ο κατ’ οίκον περιορισμός με ηλεκτρονική επιτήρηση και όχι η προσωρινή κράτηση.Υπενθυμίζεται ότι ο εισαγγελέας που εξέτασε τον 63χρονο συζυγοκτόνο, γνωμοδότησε αντίθετα, κρίνοντας ότι ο κατηγορούμενος θα πρέπει να κριθεί προσωρινά κρατούμενος.Η υπόθεση έχει πάρει το δρόμο για το Συμβούλιο Πλημμελειοδικών Αθηνών, το οποίο θα συνεδριάσει και θα αποφασίσει εντός 5 ημερών, ποια από τις δύο δικαστικές κρίσεις, θα επικρατήσουν. Έως τότε ο 63χρονος θα βρίσκεται σε κατ’ οίκον περιορισμό.