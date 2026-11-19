

Σύμφωνα με τα όσα δημοσιοποίησε η ίδια η διοίκηση της παράνομης ΤΕΞ, η αποστολή στην τουρκική πρωτεύουσα πραγματοποιήθηκε το διήμερο 16–17 Νοεμβρίου 2026, με τη συμμετοχή μελών του διοικητικού και του εποπτικού συμβουλίου, καθώς και εκπροσώπων του τμήματος γυναικών και της νεολαίας.



Η επίσκεψη εγκαινιάστηκε με επίσημη τελετή στο Ανίτκαμπιρ:Κατάθεση στεφάνου και ενός λεπτού σιγή: Ο πρόεδρος του σωματείου, Κερέμ Αμπντουραχίμογλου, κατέθεσε στεφάνι στο μαυσωλείο του ιδρυτή της Τουρκικής Δημοκρατίας, Κεμάλ Ατατούρκ, ενώ ακολούθησε τήρηση ενός λεπτού σιγής από τα μέλη της αντιπροσωπείας.



Η συμβολική στόχευση ενόψει 2027: Η παρουσία στελεχών νεολαίας και γυναικείων τμημάτων στην τελετή παρουσιάζεται από τους διοργανωτές ως πράξη διαγενεακής συνέχειας, ενόψει της συμπλήρωσης 100 ετών από το 1927.



Το μήνυμα Αμπντουραχίμογλου στο Ειδικό Βιβλίο του Ανίτκαμπιρ



Αμέσως μετά την τελετή, ο κ. Αμπντουραχίμογλου υπέγραψε το Ειδικό Βιβλίο του Ανίτκαμπιρ. Στο κείμενο που κατέγραψε —όπως αποδίδεται στην επίσημη ανακοίνωση του σωματείου— η ηγεσία της παράνομης ΤΕΞ συνδέει ευθέως τη δράση της στη Θράκη με την κεμαλική ιδεολογία και τις μεταρρυθμίσεις της Άγκυρας:Ιδεολογική ταύτιση: Ο κ. Αμπντουραχίμογλου ανέφερε ότι η αντιπροσωπεία στέκεται ενώπιον του Ατατούρκ «ως φορείς της δάδας που άναψε πριν από έναν αιώνα στον δρόμο του εκσυγχρονισμού, υπό το φως των ιδεών σας», προσθέτοντας πως οι αρχές και οι μεταρρυθμίσεις του εξακολουθούν να αποτελούν «το πιο λαμπρό φως που φωτίζει τον δρόμο της τουρκικής νεολαίας της Δυτικής Θράκης».



Αφήγημα διεκδικήσεων: Χαρακτήρισε την ΤΕΞ «έναν από τους πρωτοπόρους αγωνιστές στον αγώνα για το δίκαιο και τα δικαιώματα», υποστηρίζοντας ότι η κοινότητα συνεχίζει τον αγώνα της για την προστασία της κοινωνικής της ταυτότητας στο πλαίσιο του δικαίου και των δημοκρατικών αξιών, επικαλούμενος παράλληλα το ρητό «Ειρήνη στην πατρίδα, ειρήνη στον κόσμο».

Δέσμευση συνέχειας: Κλείνοντας το μήνυμα, εξέφρασε την αποφασιστικότητα της διοίκησης να διατηρήσει και να μεταλαμπαδεύσει την εν λόγω κληρονομιά στις επόμενες γενιές.



Στο τουρκικό Κοινοβούλιο βρέθηκε αντιπροσωπεία του σωματείου υπό την επωνυμία «Τουρκική Ένωση Ξάνθης» (ΤΕΞ), με επικεφαλής τον Κερέμ Αμπντουραχίμογλου, εγκαινιάζοντας τον κύκλο επαφών ενόψει της συμπλήρωσης 100 ετών από την ίδρυσή του (1927–2027). Οι συναντήσεις με τον Φουάτ Οκτάι και την Ντεριά Γιανίκ, σε συνδυασμό με την απόλυτα ενορχηστρωμένη προβολή τους από το σύνολο του τουρκικού Τύπου (φιλοκυβερνητικού και αντιπολιτευόμενου), ανέδειξαν την πλήρη ταύτιση της μειονοτικής ηγεσίας με το αναθεωρητικό αφήγημα της Άγκυρας, επαναφέροντας στο προσκήνιο τις αιτιάσεις για τα Δωδεκάνησα και την επιλεκτική ανάγνωση των αποφάσεων του ΕΔΔΑ.

Το χρονικό της επίσκεψης και οι επαφές στη Μεγάλη Εθνοσυνέλευση



Με το βλέμμα στραμμένο στο συμβολικό ορόσημο του 2027, η διοίκηση της παράνομης —κατόπιν αμετάκλητων αποφάσεων της ελληνικής Δικαιοσύνης— «Τουρκικής Ένωσης Ξάνθης» επέλεξε την Άγκυρα ως αφετηρία των επετειακών της δράσεων. Ο πρόεδρός της, Κερέμ Αμπντουραχίμογλου, επικεφαλής αντιπροσωπείας μελών, πραγματοποίησε διαδοχικές επαφές στο τουρκικό Κοινοβούλιο:Συνάντηση κεκλεισμένων των θυρών με την Ντεριά Γιανίκ: Πρώτος σταθμός ήταν το γραφείο της προέδρου της κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εξέτασης Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Η συζήτηση διεξήχθη χωρίς την παρουσία καμερών, γεγονός που υποδηλώνει την ανταλλαγή στοιχείων και φακέλων που τροφοδοτούν τις τουρκικές εκθέσεις περί δήθεν παραβιάσεων στη Θράκη.





Υποδοχή από τον Φουάτ Οκτάι: Ακολούθησε η συνάντηση με τον πρόεδρο της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων της Μεγάλης Εθνοσυνέλευσης και πρώην αντιπρόεδρο της Τουρκίας, Φουάτ Οκτάι. Η επιλογή του προσώπου προσδίδει στην επίσκεψη αμιγώς διπλωματικό και γεωπολιτικό βάρος, εντάσσοντας τη δράση ενός παράνομου σωματείου της Ξάνθης στον κεντρικό σχεδιασμό της τουρκικής εξωτερικής πολιτικής.



Το δόγμα της «ομογένειας» και η παρέμβαση Φουάτ Οκτάι για Θράκη και Δωδεκάνησα

Κατά την τοποθέτησή του, ο Φουάτ Οκτάι εξέφρασε την ικανοποίησή του που υποδεχόταν στο Κοινοβούλιο «τους εκπροσώπους των ομογενών» (soydaş), καθιστώντας σαφές ότι η Άγκυρα αντιμετωπίζει τους Έλληνες μουσουλμάνους πολίτες της Θράκης ως κοινότητα υπό την πολιτική της κηδεμονία:Διαφύλαξη γης και «εθνικών αξιών»: Χαρακτηρίζοντας την ΤΕΞ ως έναν από τους παλαιότερους και πιο ιστορικούς συλλόγους της περιοχής, δήλωσε: «Αποδίδουμε μεγάλη σημασία στο να συνεχίσουν οι Τούρκοι της Δυτικής Θράκης τη ζωή τους, διαφυλάσσοντας τη γη που κληρονόμησαν από τους προγόνους τους, τον πολιτισμό, τη γλώσσα και τις εθνικές τους αξίες».



Καθεστώς προτεραιότητας στις ελληνοτουρκικές σχέσεις: Ο Τούρκος αξιωματούχος έθεσε το ζήτημα στον πυρήνα της τουρκικής διπλωματίας, τονίζοντας: «Η γαλήνη και η ευημερία των Τούρκων της Δυτικής Θράκης, καθώς και η δυνατότητά τους να διατηρήσουν την ταυτότητά τους, συγκαταλέγονται στις προτεραιότητες της εξωτερικής πολιτικής της Τουρκίας. Τόσο η κυβέρνησή μας όσο και το Κοινοβούλιό μας δίνουν προτεραιότητα στην προστασία των δικαιωμάτων σας, τόσο στις διμερείς σχέσεις με την Ελλάδα όσο και σε πολυμερές επίπεδο».



Η διεύρυνση προς τα Δωδεκάνησα και τα βακούφια: Σε μια χαρακτηριστική κίνηση διεύρυνσης της αναθεωρητικής ατζέντας, ο κ. Οκτάι συνέδεσε ευθέως τη Θράκη με τους μουσουλμάνους των Δωδεκανήσων, υποστηρίζοντας ότι οι κάτοικοι εκεί «δεν μπορούν να εκφράζουν ελεύθερα την τουρκική τους ταυτότητα ούτε να έχουν λόγο στη διοίκηση των βακουφίων τους», ενώ δεσμεύτηκε για την προστασία της «τουρκοϊσλαμικής πολιτιστικής κληρονομιάς» στην Ελλάδα.