ΟΤΑΝ ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΤΟΝ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΗΤΑΝ Ο ΣΤΡΑΤΗΓΟΣ ΤΖΕΙΜΣ ΜΑΤΙΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΜΥΝΑΣ ΤΩΝ ΗΠΑ...!!! Το «συμβάν της κο...



Το γεγονός έλαβε χώρα όταν μια ομάδα τούρκων στρατιωτών είχε μπει στο βόρειο Ιράκ και συνελήφθη και ανακρίθηκε και στην συνέχεια περιφέρθηκε με κουκούλες στους δρόμους του Κιρκούκ από αμερικανούς στρατιώτες.









Οι αμερικανοί στρατιώτες κατά την επιδρομή στα τουρκικά γραφεία της Σουλεϊμανίγια βρήκαν και κατάσχεσαν 15 κιλά εκρηκτικών, τυφέκια ελεύθερου σκοπευτή, χειροβομβίδες και χάρτες του Κιρκούκ στους οποίους είχαν σημειωθεί σημεία κοντά στην κατοικία του κυβερνήτη της πόλης. Το γεγονός έλαβε χώρα όταν μια ομάδα τούρκων στρατιωτών είχε μπει στο βόρειο Ιράκ και συνελήφθη και ανακρίθηκε και στην συνέχεια περιφέρθηκε με κουκούλες στους δρόμους του Κιρκούκ από αμερικανούς στρατιώτες.Οι αμερικανοί στρατιώτες κατά την επιδρομή στα τουρκικά γραφεία της Σουλεϊμανίγια βρήκαν και κατάσχεσαν 15 κιλά εκρηκτικών, τυφέκια ελεύθερου σκοπευτή, χειροβομβίδες και χάρτες του Κιρκούκ στους οποίους είχαν σημειωθεί σημεία κοντά στην κατοικία του κυβερνήτη της πόλης.



Οι τούρκοι στρατιώτες απελευθερώθηκαν μετά από 60 ώρες όταν η Τουρκία διαμαρτυρήθηκε στις ΗΠΑ.



Σύμφωνα με κούρδο αξιωματούχο πληροφοριών οι τούρκοι στρατιώτες συνδέονταν με ένα σχέδιο δολοφονίας του πρόσφατα εκλεχθέντος κυβερνήτη του Κιρκούκ ώστε να αποσταθεροποιηθεί η περιοχή και οι τουρκικές δυνάμεις να μπορέσουν με αυτό ως άλλοθι να μπορέσουν να εισβάλουν και να αποκαταστήσουν την τάξη, θέτοντας έτσι υπό τον έλεγχό τους την πλούσια σε κοιτάσματα υδρογονανθράκων περιοχή.Αν και καμιά από τις πλευρές δεν ζήτησε συγνώμη συστάθηκε μια κοινή επιτροπή που αργότερα προχώρησε στην έκδοση ενός κοινού κειμένου απολογίας.



Επιπρόσθετα ο τότε υπουργός Άμυνας τον ΗΠΑ Donald Rumsfeld έγραψε μια επιστολή στον τότε πρωθυπουργό της Τουρκίας και νυν πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν ζητώντας συγνώμη για το περιστατικό.



Το «συμβάν της κουκούλας» έπληξε τις διπλωματικές σχέσεις των δύο χωρών σημειώνοντας τη χειρότερη κατά πολλούς στιγμή των αμερικανοτουρκικών σχέσεων.



Στις ΗΠΑ το γεγονός δεν έγινε ευρέως γνωστό σε αντίθεση με την Τουρκία όπου έγινε μέγα θέμα και πολλοί τούρκοι πολίτες έφτασαν στο σημείο να κάνουν λόγο για μέγιστη προσβολή δίνοντας και το παρατσούκλι με το οποίο το γεγονός έμεινε στην ιστορία, δηλαδή το «συμβάν της κουκούλας».



Το «συμβάν της κουκούλας» ή «Çuval Olayı» όπως είναι γνωστό στην Τουρκία είναι ένα γεγονός που συνέβη στις 4 Ιουλίου 2003, λίγο μετά την αμερικανική εισβολή στο Ιράκ και κατά το οποίο το κύρος των τουρκικών Ενόπλων Δυνάμεων καταρρακώθηκε και από πολλούς θεωρείται ως το πρώτο ρήγμα στις Αμερικανοτουρκικές σχέσεις.



Το γεγονός έλαβε χώρα όταν μια ομάδα τούρκων στρατιωτών είχε μπει στο βόρειο Ιράκ και συνελήφθη και ανακρίθηκε και στην συνέχεια περιφέρθηκε με κουκούλες στους δρόμους του Κιρκούκ από αμερικανούς στρατιώτες.









Οι αμερικανοί στρατιώτες κατά την επιδρομή στα τουρκικά γραφεία της Σουλεϊμανίγια βρήκαν και κατάσχεσαν 15 κιλά εκρηκτικών, τυφέκια ελεύθερου σκοπευτή, χειροβομβίδες και χάρτες του Κιρκούκ στους οποίους είχαν σημειωθεί σημεία κοντά στην κατοικία του κυβερνήτη της πόλης. Το γεγονός έλαβε χώρα όταν μια ομάδα τούρκων στρατιωτών είχε μπει στο βόρειο Ιράκ και συνελήφθη και ανακρίθηκε και στην συνέχεια περιφέρθηκε με κουκούλες στους δρόμους του Κιρκούκ από αμερικανούς στρατιώτες.Οι αμερικανοί στρατιώτες κατά την επιδρομή στα τουρκικά γραφεία της Σουλεϊμανίγια βρήκαν και κατάσχεσαν 15 κιλά εκρηκτικών, τυφέκια ελεύθερου σκοπευτή, χειροβομβίδες και χάρτες του Κιρκούκ στους οποίους είχαν σημειωθεί σημεία κοντά στην κατοικία του κυβερνήτη της πόλης.



Οι τούρκοι στρατιώτες απελευθερώθηκαν μετά από 60 ώρες όταν η Τουρκία διαμαρτυρήθηκε στις ΗΠΑ.



Σύμφωνα με κούρδο αξιωματούχο πληροφοριών οι τούρκοι στρατιώτες συνδέονταν με ένα σχέδιο δολοφονίας του πρόσφατα εκλεχθέντος κυβερνήτη του Κιρκούκ ώστε να αποσταθεροποιηθεί η περιοχή και οι τουρκικές δυνάμεις να μπορέσουν με αυτό ως άλλοθι να μπορέσουν να εισβάλουν και να αποκαταστήσουν την τάξη, θέτοντας έτσι υπό τον έλεγχό τους την πλούσια σε κοιτάσματα υδρογονανθράκων περιοχή.Αν και καμιά από τις πλευρές δεν ζήτησε συγνώμη συστάθηκε μια κοινή επιτροπή που αργότερα προχώρησε στην έκδοση ενός κοινού κειμένου απολογίας.



Επιπρόσθετα ο τότε υπουργός Άμυνας τον ΗΠΑ Donald Rumsfeld έγραψε μια επιστολή στον τότε πρωθυπουργό της Τουρκίας και νυν πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν ζητώντας συγνώμη για το περιστατικό.



Το «συμβάν της κουκούλας» έπληξε τις διπλωματικές σχέσεις των δύο χωρών σημειώνοντας τη χειρότερη κατά πολλούς στιγμή των αμερικανοτουρκικών σχέσεων.



Στις ΗΠΑ το γεγονός δεν έγινε ευρέως γνωστό σε αντίθεση με την Τουρκία όπου έγινε μέγα θέμα και πολλοί τούρκοι πολίτες έφτασαν στο σημείο να κάνουν λόγο για μέγιστη προσβολή δίνοντας και το παρατσούκλι με το οποίο το γεγονός έμεινε στην ιστορία, δηλαδή το «συμβάν της κουκούλας».











Το «συμβάν της κουκούλας» ή «Çuval Olayı» όπως είναι γνωστό στην Τουρκία είναι ένα γεγονός που συνέβη στις 4 Ιουλίου 2003, λίγο μετά την αμερικανική εισβολή στο Ιράκ και κατά το οποίο το κύρος των τουρκικών Ενόπλων Δυνάμεων καταρρακώθηκε και από πολλούς θεωρείται ως το πρώτο ρήγμα στις Αμερικανοτουρκικές σχέσεις.