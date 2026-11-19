Νεκρή μέσα στο σπίτι της στην περιοχή της Ακρόπολης εντοπίστηκε μία 61χρονη γυναίκα, λίγο μετά τις 2 τα ξημερώματα της Πέμπτης (19/11), ...



Σύμφωνα με την πρώτη ενημέρωση των Αρχών, η ανθρωποκτονία φέρεται να διαπράχθηκε στο πλαίσιο ενδοοικογενειακής βίας.



Οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή της η 61χρονη διερευνώνται.

Το περιστατικό σημειώθηκε σε κατοικία επί της οδού Αίθρας, όπου η γυναίκα βρέθηκε θανάσιμα τραυματισμένη. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο 63χρονος σύζυγός της φέρεται να την ξυλοκόπησε, προκαλώντας τον θάνατό της.Οι αστυνομικοί που έφτασαν στο σημείο εντόπισαν τον φερόμενο ως δράστη μέσα στην κατοικία και προχώρησαν στη σύλληψή του.Μάλιστα ο δράστης ήταν αυτός που κάλεσε την αστυνομία.Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, ανέφερε χαρακτηριστικά στο τηλεφωνικό κέντρο: «Ελάτε, χτύπησα τη γυναίκα μου και δεν έχει τις αισθήσεις της». Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, με τον δράστη να τους περιμένει στον τόπο του εγκλήματος, όπου και παραδόθηκε χωρίς αντίσταση.