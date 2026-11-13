Μην το αποθηκεύσετε! ΤΥΠΩΣΤΕ ΤΟ! Αν το χρειαστείτε ίσως να μην υπάρχει ρεύμα να ανοίξετε υπολογιστή... ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΙΒΙΩΣΗΣ σε περίπτωση Πολέμου ή Καταστροφής...!!!





















Σε μια εποχή που το περιβάλλον ασφάλειας επιβαρύνεται όλο και περισσότερο και ο εφιάλτης ενός πολέμου πέρα από την περιφερειακή σύγκρουση π.χ. Ελλάδας-Τουρκίας, εμφανίζεται και πάλι, καλό είναι να γνωρίζουμε ορισμένα βασικά πράγματα για το πώς θα επιβιώσουμε εμείς και η οικογένειά μας, ειδικά αν ζούμε εντός αστικού ιστού.H κατάρρευση των δυνάμεων εσωτερικής ασφάλειας είναι πολύ πιθανή ή ή αδυναμία τους να δράσουν αν κτυπηθούν κέντρα επικοινωνιών, διοίκησης και ελέγχου.Σε κατάσταση πολέμου τα είδη υγιεινής και τα φάρμακα είναι σημαντικότερα και από το φαγητό. Μπορείς να πυροβολήσεις ένα περιστέρι. Μπορείς να κόψεις ένα φυτό να φας. Δεν μπορείς όμως, ούτε να πυροβολήσεις, ούτε να φυτέψεις ένα αντισηπτικό.Μάθε να δίνεις πρώτες βοήθειες, να καθαρίζεις πληγές και να φροντίζεις εγκαύματα. Ακόμα και αν βρεις γιατρό, ίσως να μην μπορείς να τον πληρώσεις. Μάθε να χρησιμοποιείς αντιβιοτικά. Είναι καλό να έχεις απόθεμα.Θα πρέπει να διαλέξεις να έχεις όσο απλούστερα όπλα γίνεται και φρόντισε να έχεις νομίμως κτηθέντα πυροβόλα όπλα και πολλά πυρομαχικά, ακόμα και κυνηγετικά όπλα, κατά προτίμηση ημιαυτόματα για στοιχειώδη προστασία. Τα ρωσικά Saiga και Μolot, αλλά και πολλές αμερικάνικες καραμπίνες κάνουν άριστη δουλειά.Θα πρέπει να έχεις μικρά πράγματα που δεν χτυπάνε στο μάτι. Για παράδειγμα, μια ηλεκτρογεννήτρια είναι καλή, αλλά 1.000 αναπτήρες BΙC είναι καλύτεροι. Η γεννήτρια θα τραβήξει την προσοχή σε περίπτωση που δημιουργηθεί πρόβλημα, ενώ οι αναπτήρες είναι μικροί, φτηνοί και εύκολα ανταλλάξιμοι.Ο χρυσός και το ασήμι, είναι χρήσιμα;Ναι γιατί μπορείς να τα ανταλλάξεις με τρόφιμα, φάρμακα, νερό, όπλα και πυρομαχικά.Πόσο δύσκολο είναι να βρεθούν όπλα και πυρομαχικά;Μπορείτε να κάνετε προμήθειες σε πυρομαχικά σε καιρό ειρήνης.Να θυμάστε ότι οι δυσκολότερες ώρες είναι κατά τις πρώτες μέρες, άρα εάν δεν έχεις ήδη όπλα και πυρομαχικά, ίσως να μην έχεις αρκετό χρόνο να τα αποκτήσεις και να προστατέψεις την οικογένειά σου. Το να είσαι άοπλος μέσα σε μια κατάσταση ταραχών και χάους είναι πολύ κακή ιδέα.Οργανώστε την περίμετρο του σπιτιού σας. Μπορεί να επικρατήσουν χαοτικές καταστάσεις. Οι εκατοντάδες χιλιάδες λαθρομετανάστες είτε επειδή θα είναι πεινασμένοι και απελπισμένοι είτε επειδή θα παίξουν το ρόλο της 5ης φάλαγγας θα αποτελέσουν κορυφαία απειλή για την ασφάλεια, όπως επίσης και αντικοινωνικά και παραβατικά στοιχεία της κοινωνίας.Φροντίστε να μην έχει κανείς οπτική πρόσβαση με το εσωτερικό του σπιτιού σας, ειδικά αν μένετε σε μονοκατοικία.Προσπαθήστε το σπίτι να μην δίνει στόχο, να μην φαίνεται οχυρωμένο. Το οχυρωμένο σπίτι δείχνει ότι κάτι έχει να κρύψει. Φροντίστε να έχετε οργανώσει ομάδες άμυνας από φίλους και συγγενείς. Αν έρθει η καταστροφή και ζεις στην πόλη, χρειάζεσαι ένα απλό, καθόλου φανταχτερό μέρος, γεμάτο με όπλα και πυρομαχικά.Ετοιμάστε σχέδιο διαφυγής στην επαρχία. Σημασία έχει να επιβιώσετε εσείς και η οικογένειά σας. Τα σπίτια ξανακτίζονται και τα έπιπλα αγοράζονται. Οι ζωές σας, όχι.Είναι σημαντικό να έχει οργανωθεί δύναμη αυτοπροστασίας στην γειτονιά σας από την εποχή της ειρήνης. Πάντα οργανωμένες σκοπιές και περίπολοι έξω στους δρόμους. Η καλή οργάνωση και ο συντονισμός είναι εκ των ων ουκ άνευ για προστασία απέναντι σε συμμορίες.Είνα καλό να ξέρουν να χειρίζονται τα όπλα όσο το δυνατόν περισσότερα μέλη της οικογένειά σας. Ποτέ δεν ξέρετε ποιος θα χρειαστεί να πυροβολήσει ή να στοχεύσει με ένα αυτοσχέδιο όπλο για να σώσει εσάς ή κάποιο μέλος της οικογένειάς σας.Διαδίκτυο, τηλεόραση, ραδιόφωνο πιθανόν δεν θα υπάρχουν. Πρέπει να οργανώσετε ένα δίκτυο ροής πληροφοριών με εναλλακτικά μέσα ενημέρωσης. Βρείτε ραδιόφωνα και κατασκευάστε κεραίες που να μπορούν να λαμβάνουν στα βραχέα.Μη φοράτε πράγματα αξίας σε τέτοιες εποχές και καταστάσεις. Κάποιος θα σας δολοφονήσει για να τα πάρει. Ακόμα και η συμπεριφορά σας θα πρέπει να μην ξεχωρίζει.Τα υπερσυστήματα ασφαλείας και τα υπερόπλα είναι ανώφελα. Αν κάποιοι πιστεύουν ότι αξίζει να κλέψουν τα πράγματά σας, θα προσπαθήσουν να το κάνουν, ξανά και ξανά. Είναι μόνο θέμα χρόνου και δύναμης πυρός, άρα θέλετε όπλα, πυρομαχικά και χέρια.Η υγιεινή είναι πολύ σημαντική, όπως και το να υπάρχουν επαρκή φάρμακα – ειδικά αντιβιοτικά. Παυσίπονα και αντιπυρετικά είναι απαραίτητα. Γάζες, βαμβάκι και αντισηπτικά να υπάρχουν σε όσο το δυνατόν μεγαλύτερη αφθονίαΦροντίστε να έχετε κάνει αποθέματα με τροφές που να αντέχουν στο χρόνο με κονσέρβες, ξηρά τροφή κλπ. Αναζητήστε κατάλογο με τα είδη που διατηρεί σε αποθέματα ο Στρατός. Είναι ο καλύτερος οδηγός για τα δικά σας αποθέματα. Εχετε ένα χαρτοκιβώτιο στη αποθήκη σας πάντα και ανανεώνετέ το κατά καιρούς. Μπορεί να μην το χρειαστείτε ποτέ. Θα έχετε χάσει κάπου 100 ευρώ αρκετά για να θρέψουν μία τετραμελή οικογένεια για μια εβδομάδα. Αν δεν το έχετε μπορεί να χαθεί ολόκληρη η οικογένεια...