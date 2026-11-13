«Ασπίδα» στο ερευνητικό «Abeille Marengo»: Κανένα πλοίο πάνω στη ρότα του – Ετοιμότητα και στην Πολεμική Αεροπορία



Η τουρκική Μονάδα παρακολουθούσε διακριτικά τις κινήσεις του «Abeille Marengo», κινούμενη επίσης με πολύ μικρή ταχύτητα. Μέχρι στιγμής, η παρουσία της δεν έχει συνοδευθεί από προσπάθεια να βρεθεί μπροστά στο γαλλικό πλοίο ή να διακόψει την πορεία του. Αυτή η συμπεριφορά αποτελεί και το βασικό δεδομένο πάνω στο οποίο στηρίζεται η εκτίμηση για τη συνέχεια.



Η ελληνική φρεγάτα διατηρεί τη θέση που της επιτρέπει να παρακολουθεί την τουρκική Μονάδα και να αντιδράσει εγκαίρως σε ενδεχόμενη αλλαγή της στάσης της. Η διάταξη αυτή αποτυπώνει στην πράξη τις εντολές που έχουν δοθεί στο Πολεμικό Ναυτικό για την προστασία της ερευνητικής δραστηριότητας.Φωτογραφία αρχείου OnAlert.gr / Κώστας Σαρικάς



Τα φωνητικά μηνύματα και ο ισχυρισμός της Άγκυρας



Κατά διαστήματα, η «Gökova» εκπέμπει το γνωστό φωνητικό μήνυμα, με το οποίο επαναλαμβάνει ουσιαστικά την τουρκική θέση που έχει διατυπωθεί μέσω NAVTEX. Σύμφωνα με την εικόνα που μεταφέρουν οι πληροφορίες του OnAlert, η τουρκική πλευρά προβάλλει τον ισχυρισμό ότι το πλοίο κινείται σε περιοχή τουρκικής δικαιοδοσίας και ότι οι δραστηριότητές του πραγματοποιούνται με τη συναίνεση της Άγκυρας.



Πρόκειται για την προσπάθεια της Τουρκίας να συντηρήσει τις διεκδικήσεις της παράλληλα με την εξέλιξη των εργασιών. Η NAVTEX 1127/26 έχει ήδη αποτυπώσει τον τουρκικό ισχυρισμό περί συντονισμού με τις τουρκικές αρχές και εξασφάλισης της συγκατάθεσής τους για τις έρευνες.



Στο επιχειρησιακό επίπεδο, πάντως, το στοιχείο που αξιολογείται διαρκώς είναι η πραγματική κίνηση της τουρκικής φρεγάτας. Μέχρι τώρα, τα φωνητικά μηνύματα δεν έχουν συνοδευθεί από απόπειρα παρεμπόδισης. Η διάκριση αυτή έχει σημασία για την εκτίμηση της κατάστασης, χωρίς να μειώνει την ανάγκη συνεχούς επιτήρησης.



Με μία φρεγάτα όσο παραμένει η ίδια εικόνα



Η εκτίμηση στο στρατιωτικό επιτελείο και στο ΓΕΕΘΑ είναι ότι, εκτός απροόπτου, το ίδιο σκηνικό θα διατηρηθεί και τα επόμενα εικοσιτετράωρα. Μία τουρκική φρεγάτα θα παρακολουθεί από απόσταση και μία ελληνική θα βρίσκεται στην περιοχή για να διασφαλίζει την ανεμπόδιστη συνέχεια των εργασιών.



Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, δεν καταγράφεται παρουσία επιπλέον τουρκικών πολεμικών πλοίων στην ευρύτερη περιοχή των ερευνών. Υπάρχει ελληνική ναυτική παρουσία σε μεγαλύτερη απόσταση, ώστε να μπορεί να αξιοποιηθεί εφόσον χρειαστεί, ωστόσο προς το παρόν δεν προκύπτει ανάγκη ενίσχυσης της άμεσης διάταξης γύρω από το ερευνητικό.



Όσο η Άγκυρα διατηρεί τη σημερινή στάση, δεν υπάρχει πρόθεση αποστολής πρόσθετων ελληνικών Μονάδων στο σημείο. Η συγκέντρωση περισσότερων πολεμικών πλοίων θα μπορούσε να προσδώσει χαρακτήρα κλιμάκωσης σε μια κατάσταση η οποία, με βάση τα μέχρι τώρα δεδομένα, εξελίσσεται χωρίς παρεμπόδιση της αποστολής.



Η Αθήνα επιδιώκει να συνεχιστούν οι έρευνες και να διατηρηθούν οι συνθήκες που επιτρέπουν την ομαλή εκτέλεσή τους. Η παρουσία του Πολεμικού Ναυτικού υπηρετεί αυτόν ακριβώς τον στόχο, με τη διάταξη να προσαρμόζεται στη συμπεριφορά που καταγράφεται επί του πεδίου.

Αυτή ήταν, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, και η εικόνα όταν το γαλλικό ερευνητικό βγήκε στα διεθνή ύδατα. Η φρεγάτα «Λήμνος» βρισκόταν αρκετά ναυτικά μίλια μπροστά και βορειοανατολικά του, σε θέση μεταξύ του ερευνητικού και της τουρκικής φρεγάτας «Gökova».