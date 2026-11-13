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Εντυπωσιακό βίντεο μέσα από το κόκπιτ από τους ελιγμούς της ομάδας Δαίδαλος της Πολεμικής Αεροπορίας πάνω από το Ηράκλειο

Νοεμβρίου 13, 2026

  Την ευκαιρία να βρεθεί κανείς μέσα στο κόκπιτ του αεροσκάφους επιδείξεων της ομάδας Δαίδαλος της Πολεμικής Αεροπορίας δίνει βίντεο που ανα...

 


Την ευκαιρία να βρεθεί κανείς μέσα στο κόκπιτ του αεροσκάφους επιδείξεων της ομάδας Δαίδαλος της Πολεμικής Αεροπορίας δίνει βίντεο που αναρτήθηκε στον επίσημο λογαριασμό της ομάδας στο Instagram.

Το βίντεο είναι από την πτήση που έκανε πάνω από το Ηράκλειο Κρήτης το εκπαιδευτικό αεροσκάφος T-6A Texan IΙ με χειριστή τον Σμηναγό Ανδρέα Σταυρόπουλο.

Η πτήση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για τη γιορτή του Αρχαγγέλου Μιχαήλ, προστάτη της Πολεμικής Αεροπορίας, με τη συμμετοχή δύο ομάδων αεροπορικών επιδείξεων.

Ο Σμηναγός (Ι) Ανδρέας Σταυρόπουλος εισήχθη στη Σχολή Ικάρων το 2008. Το 2014, τοποθετήθηκε στην 120ΠΕΑ/361ΜΕΑ ως Εκπαιδευτής Πτήσεων σε αεροσκάφη Τ-6Α. Έχει περισσότερες από 3200 ώρες πτήσης, από τις οποίες οι 2900 είναι σε αεροσκάφη Τ-6Α....

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