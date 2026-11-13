Έλεος και κατάντια... Πρώην ζευγάρι έφτασε στα δικαστήρια για τον σκύλο – Αποφασίστηκε συνεπιμέλεια

Τον δρόμο της δικαιοσύνης ακολούθησε η διαφωνία πρώην συντρόφων στην Αθήνα σχετικά με την κατοχή και τη φροντίδα του σκύλου που είχαν απο...

Τον δρόμο της δικαιοσύνης ακολούθησε η διαφωνία πρώην συντρόφων στην Αθήνα σχετικά με την κατοχή και τη φροντίδα του σκύλου που είχαν αποκτήσει κατά τη διάρκεια της σχέσης τους.Το Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών, εκδικάζοντας την υπόθεση κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων, έκρινε ότι το ζώο συντροφιάς θα διαμένει εναλλάξ και ισόχρονα με τον καθένα από τους δύο εμπλεκόμενους.Η δικαστική διαμάχη ξέσπασε όταν, μετά τη διακοπή της συμβίωσης, διακόπηκε η άτυπη συμφωνία που διατηρούσαν για την εναλλασσόμενη φιλοξενία του ζώου. Ο ένας εκ των δύο πλευρών παρακράτησε αποκλειστικά τον σκύλο, επικαλούμενος την εγγραφή του ως ιδιοκτήτη στο εθνικό μητρώο ζώων συντροφιάς.Ενώπιον του δικαστηρίου, ο αιτών –τον οποίο εκπροσώπησε ο δικηγόρος Αθηνών Χρήστος Πέτκος– προσκόμισε στοιχεία που αποδείκνυαν την ενεργή και συνεχή συμμετοχή του στη φροντίδα, την ιατροφαρμακευτική κάλυψη και την κάλυψη των καθημερινών αναγκών του κατοικιδίου, ζητώντας να του επιδικαστεί η νομή και η προσωρινή απόδοση του ζώου.Με την υπ’ αριθμόν 5.921/2026 απόφασή του, το Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών έκανε εν μέρει δεκτή την αίτηση.Το δικαστήριο όρισε ως καταλληλότερο ασφαλιστικό μέτρο την εναλλασσόμενη και ισόχρονη διαμονή του σκύλου σε μηνιαία βάση. Συγκεκριμένα, ορίστηκε ότι το ζώο θα παραδίδεται στον αιτούντα κατά τους ζυγούς μήνες του έτους και στον καθ’ ου κατά τους μονούς μήνες.Για την αποφυγή νέων εντάσεων μεταξύ των πρώην συντρόφων, το δικαστήριο προέβλεψε η παράδοση και παραλαβή του ζώου να πραγματοποιείται από τρίτα πρόσωπα της επιλογής τους.Στην κρίση του δικαστηρίου βάρυνε το γεγονός ότι και οι δύο πλευρές διαμένουν στην ίδια πόλη, τρέφουν αισθήματα αγάπης για το ζώο και διαθέτουν τις απαραίτητες προϋποθέσεις για την ουσιαστική φροντίδα του.