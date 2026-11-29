Στην αναστολή λειτουργίας σχολείων αλλά και στην τροποποίηση του ωραρίου έναρξης των μαθημάτων για αύριο, Δευτέρα 30 Νοεμβρίου, προχωρούν...



Επιπλέον, με απόφαση του Δημάρχου Λουτρακίου - Περαχώρας - Αγίων Θεοδώρων, αναστέλλεται για αύριο, η λειτουργία όλων των σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, καθώς και των δημοτικών παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών, εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου.



«Η απόφαση ελήφθη λαμβάνοντας υπόψη την υπ’ αριθ. πρωτ. Α4866/27.11.2026 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, το επικαιροποιημένο Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων της ΕΜΥ και τις ιδιαίτερα δυσμενείς καιρικές συνθήκες που επικρατούν στην περιοχή, με ριπές ανέμου που ξεπερνούν τα 110 χλμ./ώρα. Η αναστολή λειτουργίας αποφασίστηκε για προληπτικούς λόγους, με γνώμονα την ασφάλεια των μαθητών, των εκπαιδευτικών και του λοιπού προσωπικού» καταλήγει η ανακοίνωση.



Από τον Δήμο Ελασσόνας ανακοινώθηκε ότι, λόγω των καιρικών συνθηκών, κλειστές θα παραμείνουν τη Δευτέρα οι σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην Κοινότητα Λιβαδίου. Κλειστός θα παραμείνει επίσης και ο Παιδικός Σταθμός Λιβαδίου.



Παράλληλα, με απόφαση του Δημάρχου Ξάνθης, αναστέλλεται για αύριο η λειτουργία όλων των σχολικών μονάδων κάθε βαθμίδας εκπαίδευσης του Δήμου καθώς και των δημοτικών παιδικών σταθμών. Όπως τονίζεται, το μέτρο λαμβάνεται προληπτικά, με γνώμονα την ασφάλεια των μαθητών, των εκπαιδευτικών και του συνόλου της σχολικής κοινότητας, εξαιτίας των δυσμενών καιρικών συνθηκών που επικρατούν και αναμένεται να συνεχιστούν στην περιοχή.



Κλειστά θα είναι αύριο και τα σχολεία στη Σέριφο. Όπως υπογραμμίζει ο δήμος «λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων, ενημερώνουμε τους κατοίκους ότι απαγορεύεται η κυκλοφορία στην παραλιακή ζώνη του Λιβαδιού, για λόγους ασφαλείας. Παράλληλα, αύριο όλα τα σχολεία του Δήμου θα παραμείνουν κλειστά. Παρακαλούμε τους κατοίκους να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρμόδιων Αρχών».



Στην αναστολή λειτουργίας σχολείων αλλά και στην τροποποίηση του ωραρίου έναρξης των μαθημάτων για αύριο, Δευτέρα 30 Νοεμβρίου, προχωρούν δήμοι της χώρας λόγω της κακοκαιρίας Argos.Συγκεκριμένα,με απόφαση της δημοτικής αρχής, κλειστές θα παραμείνουν όλες οι σχολικές μονάδες πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς και τα ΚΔΑΠ και το ΚΔΑΠ ΜΕΑ λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών (χιονοπτώσεις και χαμηλές θερμοκρασίες) που επικρατούν στην περιοχή. Οι παιδικοί σταθμοί θα λειτουργήσουν κανονικά.Αντίστοιχη απόφαση έλαβε καιόπου δεν θα πραγματοποιηθούν μαθήματα στα σχολεία όλων των βαθμίδων, ενώ οι παιδικοί σταθμοί θα λειτουργήσουν κανονικά.Από την πλευρά του,για την «προστασία της μαθητικής κοινότητας από τα εξαιρετικά έντονα καιρικά φαινόμενα που πλήττουν το νησί και τα οποία σύμφωνα με την πρόγνωση της ΕΜΥ αναμένεται να ενταθούν τις επόμενες ώρες, ανακοίνωσε ότι οι σχολικές μονάδες πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς και ο Παιδικός Σταθμός, δεν θα λειτουργήσουν τη Δευτέρα».Αύριο, όλα τα σχολείαθα παραμείνουν κλειστά, λόγω των ακραίων καιρικών φαινομένων και για την προστασία της ασφάλειας μαθητών και εκπαιδευτικών. Όπως υπογραμμίζει ο δήμος σε ανακοίνωσή του οι δημοτικοί βρεφονηπιακοί και παιδικοί σταθμοί θα λειτουργήσουν κανονικά. «Παρακαλούνται οι πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί στις μετακινήσεις τους και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρμόδιων Αρχών».Παράλληλα, στοντα μαθήματα σε όλες τις σχολικές μονάδες πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης θα ξεκινήσουν μία ώρα αργότερα, λόγω των καιρικών συνθηκών.Με απόφαση τουΠαναγιώτη Πλακεντά, και λόγω των προβλέψεων της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας αύριο, Δευτέρα αναστέλλεται η λειτουργία όλων των σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Εορδαίας. Οι δημοτικοί παιδικοί σταθμοί θα λειτουργήσουν κανονικά.Την ίδια ώρα, οανακοίνωσε ότι αύριο Δευτέρα, οι σχολικές μονάδες όλων των βαθμίδων, καθώς και οι Παιδικοί Σταθμοί του Δήμου, θα ξεκινήσουν τη λειτουργία τους στις 09:30 π.μ. «Η απόφαση λαμβάνεται με γνώμονα την ασφάλεια των μαθητών, των παιδιών και του εκπαιδευτικού προσωπικού» αναφέρει η ανακοίνωση του δημάρχου, Ιωάννη Σταθά.Με απόφασηΚυριάκου Ταταρίδη, τα σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου Γρεβενών θα ξεκινήσουν τη λειτουργία του μια ώρα αργότερα, τη Δευτέρα λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών που επικρατούν στην περιοχή. Οι Βρεφονηπιακοί Σταθμοί του Δήμου θα λειτουργήσουν κανονικά.Με ανακοίνωσή του,ενημέρωσε λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων και των προβλημάτων που έχουν προκληθεί από την κακοκαιρία «Άργος», τη Δευτέρα θα παραμείνουν κλειστές όλες οι σχολικές μονάδες όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης στη Δημοτική Ενότητα Καλάμου, καθώς και ο Βρεφονηπιακός Σταθμός Καλάμου.Όπως σημειώνει, η απόφαση ελήφθη με γνώμονα την ασφάλεια των παιδιών, των μαθητών, των εκπαιδευτικών, του προσωπικού και των γονέων. Κατά τη διάρκεια των επόμενων ωρών και μέχρι νωρίς το πρωί της Δευτέρας θα επανεκτιμηθεί η κατάσταση στο σύνολο της επικράτειας του Δήμου και εφόσον κριθεί αναγκαίο, θα υπάρξει νεότερη ανακοίνωση.