Μια προφυλάκιση έως τώρα, έχει προκύψει κατά τη διάρκεια των απολογιών των 16 κατηγορουμένων για το κύκλωμα εικονικών αποδείξεων διαμονής...

Μια προφυλάκιση έως τώρα, έχει προκύψει κατά τη διάρκεια των απολογιών των 16 κατηγορουμένων για το κύκλωμα εικονικών αποδείξεων διαμονής 1291 ενστόλων.Ειδικότερα, με σύμφωνη γνώμη ανακριτή διαφθοράς και εισαγγελέα, η φερόμενη ως αρχηγός της μίας από τις δύο εγκληματικές οργανώσεις εικονικών αποδείξεων διαμονής σε ένστολους, γνωστή ως «Μαρκέλλα», κρίθηκε προσωρινά κρατούμενη, η οποία δήλωσε αθώα με νόμιμη επιχειρηματική δραστηριότητα. Στη φυλακή οδηγήθηκε και η μητέρα της.«Μόνο το 2026, κατέβαλα φόρους 2,8 εκατομμυρίων ευρώ» φέρεται να υποστήριξε, απολογούμενη η κατηγορούμενη.Τρεις κατηγορούμενες αφέθηκαν ελεύθερες και είναι σε εξέλιξη η διαδικασία ανακοίνωσης απόφασης ανακριτή και εισαγγελέα στους υπόλοιπους κατηγορούμενους.Νωρίτερα, κατά την απολογία της, εργαζόμενη στη Μαρκέλλα, φέρεται να υποστήριξε ότι εργαζόταν στην εταιρεία χωρίς να έχει υποπέσει κάτι στην αντίληψή της.«Εγώ έκανα απλά τη δουλειά μου. Δεν θα μπορούσα να έχω υποψιαστεί το ο,τιδήποτε ειδικά από τη στιγμή που έβλεπα ότι συνεργαζόμασταν με ένστολους», φέρεται να υποστήριξε η κατηγορουμένη.Υπενθυμίζεται ότι οι 16 κατηγορούμενοι αντιμετωπίζουν βαρύ κατηγορητήριο για διεύθυνση, συγκρότηση κι ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, συνέργεια από κοινού σε απάτη σε βάρος του δημοσίου κατ’ εξακολούθηση και ξέπλυμα βρώμικου χρήματος.Τέσσερις συλληφθέντες παραπέμφθηκαν στο στρατοδικείο.