







Όσο και αν φαίνεται παράξενο, έξι βασικές τροφές που αυτή τη στιγμή τις θεωρούμε δεδομένες, στο άμεσο μέλλον θα κοστίζουν αρκετά ακριβά. Σύμφωνα με το Business Insider, πρόκειται για τον καφέ, τη σοκολάτα, τα δημητριακά, το μέλι, το αβοκάντο και το μοσχαρίσιο κρέας.Πίσω από αυτή την αύξηση των τιμών κρύβονται οικονομικοί, αλλά και περιβαλλοντικοί παράγοντες. Η έλλειψη κάποιων ειδών, αυτομάτως μειώνει την προσφορά τους, εκτινάσσει τη ζήτηση και μετατρέπει το συγκεκριμένο είδος σε... χρυσάφι.Η υπερθέρμανση του πλανήτη, ήδη, έχει αυξήσει την τιμή του καφέ και μέχρι το 2020 θα την ανεβάσει ακόμα περισσότερο. Η παρατεταμένη ξηρασία στη Βραζιλία -η χώρα του καφέ- επιδρά αρνητικά σε όλη την παγκόσμια αγορά.Το ίδιο ισχύει και για τα δημητριακά, για τα οποία οι ειδικοί αναφέρουν πως το 2030 θα τα πληρώνουμε στο σούπερ μάρκετ 30% πιο ακριβά, καθώς παράγονται από υλικά που ολοένα και περισσότερο γίνονται δυσεύρετα στη φύση.Η σοκολάτα εμπίπτει στην κατηγορία της αυξημένης ζήτησης, ειδικά από την αγορά της Κίνας. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να τιμάται κατά 2,8% πιο ακριβά από ότι προηγουμένως. Αν παραμείνει η ζήτηση σε αυτά τα επίπεδα, αντιλαμβάνεται κανείς πού θα φτάσει η τιμή της.Αποτέλεσμα της κλιματικής αλλαγής είναι η αύξηση της τιμής του βοδινού κρέατος. Στις ΗΠΑ αυτή η αύξηση δεν είναι απλώς ενδεικτική, αλλά φαίνεται στο πορτοφόλι των καταναλωτών. Η ξηρασία, και εδώ, προκαλεί αλυσιδωτά προβλήματα.Μείωση κατά 30%, παγκοσμίως, σημειώνεται και στον αριθμό των αποικιών μελισσών. Τούτο σημαίνει ότι παράγεται λιγότερο μέλι, άρα αυτό που διατίθεται προς κατανάλωση κοστίζει περισσότερο από ότι πρόσφατα. Οι δραστικές αλλαγές στο κλίμα επιδρούν και στην αγορά των αβοκάντο. Η Καλιφόρνια που παράγει το 95% των αβοκάντο που διατίθενται στις ΗΠΑ, αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα ξηρασίας, άάρα και μείωσης της παραγωγής.