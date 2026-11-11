Τραγωδία στο Μάτι: Νέα δικαστική διερεύνηση για τη φωτιά - Στο επίκεντρο πρόσωπα που δεν ελέγχθηκαν

Νέα δικαστική διαδικασία ανοίγει για την τραγωδία στο Μάτι και τη φωτιά που προκάλεσε τον θάνατο 104 ανθρώπων στις 23 Ιουλίου 2018, ανοίγ...

Νέα δικαστική διαδικασία ανοίγει για την τραγωδία στο Μάτι και τη φωτιά που προκάλεσε τον θάνατο 104 ανθρώπων στις 23 Ιουλίου 2018, ανοίγει με την έναρξη διαδικασίας ενώπιον του Μονομελούς Εφετείου Κακουργημάτων Αθηνών.Παρά το γεγονός ότι η βασική δίκη για τη φονική πυρκαγιά έχει ολοκληρωθεί και έχουν εκδοθείΣτο επίκεντρο βρίσκονται νέες οικογένειες που επλήγησαν από τη φωτιά αλλά και πτυχές που δεν είχαν εξεταστεί στην προηγούμενη διαδικασία. Η νέα διαδικασία αποσκοπεί στην αναζήτηση τυχόν ευθυνών για πρόσωπα των οποίων ο ρόλος δεν είχε διερευνηθεί μέχρι σήμερα.Η εξέλιξη αυτή σηματοδοτεί τη συνέχιση της δικαστικής διερεύνησης για μία από τις μεγαλύτερες τραγωδίες στη σύγχρονη ιστορία της χώρας, με την αναζήτηση ευθυνών να παραμένει στο επίκεντρο της προσπάθειας για την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης και την απόδοση δικαιοσύνης.