Αλάσκα: UFO με «πλοκάμια» μέδουσας εμφανίστηκε κοντά σε αμερικανική στρατιωτική βάση

Ένα παράξενο ιπτάμενο αντικείμενο, που θυμίζει μέδουσα με μακριά πλοκάμια, καταγράφηκε στον ουρανό της Αλάσκας, κοντά σε μεγάλη αμερικαν...

A giant, jellyfish-shaped unidentified object reportedly filmed hovering in the direction of a US military base in Alaska before vanishing from sight within minutes https://t.co/n7dAlWzWD5 — Insider Paper (@TheInsiderPaper) November 10, 2026

Ένα παράξενο ιπτάμενο αντικείμενο, που θυμίζει μέδουσα με μακριά πλοκάμια, καταγράφηκε στον ουρανό της Αλάσκας, κοντά σε μεγάλη αμερικανική στρατιωτική εγκατάσταση, με το βίντεο να προκαλεί ερωτήματα για την προέλευσή του.Η καταγραφή έγινε στις 15 Ιουνίου 2026 στο Άνκορατζ, ωστόσο η ιστορία ήρθε στο προσκήνιο στις 10 Νοεμβρίου, έπειτα από δημοσίευμα της βρετανικής Daily Mail.Η Σάρα Τζέιν Όσμπορν βρισκόταν μαζί με τον σύζυγό της και φωτογράφιζε ένα ουράνιο τόξο όταν παρατήρησε κάτι ασυνήθιστο πάνω από τα δέντρα. Όπως περιέγραψε, το αντικείμενο είχε σκούρο χρώμα, ακανόνιστο σχήμα και μακριές προεξοχές που έμοιαζαν να κρέμονται από το κάτω μέρος του.«Στην αρχή νόμιζα ότι ήταν κουνούπι», ανέφερε, εξηγώντας ότι αρχικά θεώρησε πως επρόκειτο για έντομο κοντά στο κινητό της.Σύμφωνα με την ίδια, το αντικείμενο παρέμεινε ορατό για περίπου τρία λεπτά, προτού χαθεί από το οπτικό της πεδίο. Η κατεύθυνση στην οποία βρισκόταν συνέπιπτε, όπως υποστήριξε, με εκείνη της στρατιωτικής βάσης Joint Base Elmendorf-Richardson, μιας από τις σημαντικότερες εγκαταστάσεις των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων στην Αλάσκα.Η συγκεκριμένη βάση φιλοξενεί, μεταξύ άλλων, μαχητικά αεροσκάφη F-22 Raptor και αποτελεί στρατηγικό σημείο για την αμερικανική στρατιωτική παρουσία στον βόρειο Ειρηνικό και την Αρκτική.Παρά την εγγύτητα που περιγράφει η μάρτυρας, δεν υπάρχουν στοιχεία που να επιβεβαιώνουν ότι το αντικείμενο πετούσε πράγματι πάνω από στρατιωτικές εγκαταστάσεις ή ότι συνδεόταν με δραστηριότητες των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων.Από το διαθέσιμο υλικό δεν μπορεί επίσης να προσδιοριστεί με βεβαιότητα το μέγεθος, η απόσταση ή η φύση του αντικειμένου, ενώ δεν έχει γίνει γνωστή κάποια επίσημη αξιολόγηση του βίντεο από τις αρμόδιες αμερικανικές αρχές.Το περιστατικό προστίθεται στις αναφορές για μη αναγνωρισμένα εναέρια φαινόμενα (UAP), χωρίς μέχρι στιγμής να υπάρχει επιβεβαιωμένη εξήγηση για όσα εμφανίζονται στην καταγραφή