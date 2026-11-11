Πλεύρης: Πρόβλημα η Λιβύη για το μεταναστευτικό, αν δεν συνεργαστούν θα πάρουμε μέτρα μεγαλύτερης κλιμάκωσης

Για τις μεταναστευτικές ροές στον Έβρο, τα νησιά του Αιγαίου και την Κρήτη μίλησε το πρωί της Τετάρτης ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλο...



Αρχικά για τον Έβρο, ο κ. Πλεύρης είπε στον ΣΚΑΪ «υπάρχει αύξηση 33% σε σχέση με το 2025 αλλά σε απόλυτους αριθμούς είναι 1.500 άνθρωποι. Σταθερά ο Έβρος έχει 6000-8000 τον χρόνο. Η αύξηση ήταν κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού». Για το Αιγαίο είπε «σε ιστορικό χαμηλό με 8.300 αφίξεις το 11μηνο, 70% κάτω από πέρυσι».



«Το πρόβλημα στο μεταναστευτικό είναι η Λιβύη. Υπάρχει πάντα και μια δεύτερη σκέψη αν υπάρχει τυχόν εργαλειοποίηση λόγω τουρκολιβυκού μνημονίου. Η Λιβύη δίνει ροές από το 2024, το 2025 έδωσε 21.000, τώρα είμαστε στις 24.000 και έχουμε 1,5 μήνα ακόμα. Από τον Αύγουστο παρατηρήθηκε μια αύξηση που κορυφώθηκε τον Οκτώβριο με 5.500 αφίξεις. Μετά το τουρκολιβυκό μνημόνιο χειροτέρευσε το κομμάτι της συμπεριφοράς από τη Λιβυη. Το μεγάλο πρόβλημα είναι ότι τα χρήματα τα παίρνει η δυτική Λιβύη ως η επίσημα αναγνωρισμένη κυβέρνηση».



Ειδικά για την Κρήτη είπε ότι «αυτή τη στιγμή βρίσκονται στο νησί 1.500 μετανάστες και έχουν περάσει 24.000. Αυτή τη στιγμή ακόμα και με την Κρήτη, οι μεταναστευτικές ροές είναι μειωμένες κατά 20.000 σε σχέση με πέρυσι».



Εξηγώντας, τέλος, ότι «το πρώτο θέμα είναι η διπλωματία καθώς έχουν γίνει επαφές από το ΥΠΕΞ και το υπ. Ναυτιλίας και περιμένουμε ανταπόκριση από τη Λιβύη, το δεύτερο πως όταν φτάνει κάποιος εδώ, τους σπάμε ανάλογα με το προφίλ. Αν έχει μεταναστευτικό προφίλ πάει σε ανοιχτή δομή, αν όχι σε κλειστή» προειδοποίησε πως «αν η συνεργασία με τη Λιβύη δεν επιτευχθεί, είναι προφανές ότι είμαστε έτοιμοι να αναλάβουμε μέτρα μεγαλύτερης κλιμάκωσης».

Για τις μεταναστευτικές ροές στον Έβρο, τα νησιά του Αιγαίου και την Κρήτη μίλησε το πρωί της Τετάρτης ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνος Πλεύρης ο οποίος χαρακτήρισε «πρόβλημα» για το μεταναστευτικό τη Λιβύη προειδοποιώντας ότι αν δεν υπάρξει συνεργασία από την αφρικανική χώρα «θα πάρουμε μέτρα μεγαλύτερης κλιμάκωσης».