Αν νομίζετε ότι δεν υπήρχαν τούρτες γενεθλίων στην αρχαία Ελλάδα τότε κάνετε λάθος. Υπήρχε τούρτα και ονομαζόταν «άμμιλος». Μάλιστα τοποθ...





Οι αρχαίοι Έλληνες, λοιπόν, έκαναν μια ιδιαίτερη τελετή, κατά την οποία έφερναν στο ναό της Αρτέμιδος ένα γλυκό στολισμένο με κεριά τα οποία συμβόλιζαν τα αστέρια και το φεγγάρι και τα άναβαν για να κάνουν το γλύκισμα να μοιάζει σαν το φεγγάρι.





Έκαναν στην αρχή μια ευχή και μετά τα έσβηναν, επειδή πίστευαν πως ο καπνός μετέφερε τις προσευχές τους στον ουρανό.

Αν νομίζετε ότι δεν υπήρχαν τούρτες γενεθλίων στην αρχαία Ελλάδα τότε κάνετε λάθος. Υπήρχε τούρτα και ονομαζόταν «άμμιλος».Μάλιστα τοποθετούσαν και κεριά πάνω για να τιμήσουν τη θεά Άρτεμις.