Τρεις σημειώσεις σε τετράδιο της 15χρονης από το Αγρίνιο εξετάζουν οι αστυνομικές Αρχές στο πλαίσιο της έρευνας για την υπόθεση σεξουαλι...



Πώς οργανώνονταν τα ραντεβού – Ο ρόλος της μητέρας και του 45χρονου



Στην κατάθεσή της, η ανήλικη περιέγραψε τον τρόπο με τον οποίο η μητέρα της οργάνωνε τις συναντήσεις με τους εμπλεκομένους, υποστηρίζοντας ότι ο πατέρας της γνώριζε όσα συνέβαιναν.



Όπως ανέφερε, η γυναίκα κανόνιζε τα ραντεβού και τη συνόδευε με τα πόδια στις κατοικίες των ανδρών. Όταν οι αποστάσεις ήταν μεγαλύτερες, τη μεταφορά αναλάμβανε με το αυτοκίνητό του ένας 45χρονος, ο οποίος συγκαταλέγεται στους συλληφθέντες και κατηγορείται επίσης για τη σεξουαλική κακοποίησή της.



Το κορίτσι κατήγγειλε, επιπλέον, ότι δεχόταν συστηματική σωματική βία και από τους δύο γονείς του.

Ποιοι είναι οι πέντε άνδρες που κατονόμασε η 15χρονη



Σύμφωνα με το MEGA, ο νεότερος από τους κατηγορουμένους είναι ένας 45χρονος κομμωτής, με τα αρχικά Β.Μ., ενώ μεταξύ των υπολοίπων βρίσκονται ένας 62χρονος, με τα αρχικά Γ.Κ., δύο 64χρονοι και ένας 73χρονος.



Ο 62χρονος και ένας από τους δύο συνομηλίκους των 64 ετών έχουν εκτίσει ποινές για υποθέσεις ναρκωτικών. Ο έτερος, με καταγωγή από την Αλβανία, εργάζεται σε γραφείο τελετών και, σύμφωνα με πληροφορίες, διατηρούσε σχέση με τη μητέρα της ανήλικης.



Οι ποινικές διώξεις σε βάρος των επτά κατηγορουμένων



Σύμφωνα με το agrinionews.gr, η Εισαγγελία Πρωτοδικών Αγρινίου άσκησε διώξεις για σειρά αδικημάτων, μεταξύ των οποίων η μαστροπεία, ο βιασμός ανηλίκου κατά συρροή, οι γενετήσιες πράξεις έναντι αμοιβής, η άμεση συνέργεια και η ενδοοικογενειακή σωματική βλάβη.



Οι γονείς αντιμετωπίζουν κατηγορίες για μαστροπεία και ενδοοικογενειακή βία, ενώ στη γυναίκα αποδίδεται επιπλέον άμεση συνέργεια σε βιασμό κατά συρροή.



Για το αδίκημα της μαστροπείας διώκεται ακόμη ένας εμπλεκόμενος, ενώ στους υπόλοιπους αποδίδονται γενετήσιες πράξεις με ανήλικη έναντι χρηματικού ανταλλάγματος.



Σύμφωνα με το Live News, ο πατέρας του κοριτσιού είχε καταδικαστεί στο παρελθόν για υπόθεση ενδοοικογενειακής βίας.



Τρεις σημειώσεις σε τετράδιο της 15χρονης από το Αγρίνιο εξετάζουν οι αστυνομικές Αρχές στο πλαίσιο της έρευνας για την υπόθεση σεξουαλικής εκμετάλλευσης του κοριτσιού, το οποίο κατήγγειλε ότι υφίστατο κακοποίηση από την ηλικία των 11 ετών μέχρι πρόσφατα.Σύμφωνα με το MEGA, το τετράδιο έχει κατασχεθεί, ενώ από την κατάθεση της ανήλικης προκύπτουν στοιχεία για την πιθανή εμπλοκή επιπλέον προσώπων. Μέχρι στιγμής έχουν ασκηθεί ποινικές διώξεις σε βάρος επτά ατόμων, μεταξύ των οποίων οι γονείς της.Η 15χρονη υπέδειξε στους αστυνομικούς πέντε άνδρες, τους οποίους κατήγγειλε για γενετήσιες πράξεις σε βάρος της έναντι χρηματικού ανταλλάγματος. Παράλληλα, αναφέρθηκε σε ακόμη ένα πρόσωπο, υποστηρίζοντας ότι την είχε θωπεύσει σε μικρότερη ηλικία, όταν έπαιζε στην παιδική χαρά.Οι έρευνες συνεχίζονται, ενώ δεν αποκλείεται να πραγματοποιηθούν νέες συλλήψεις και να οδηγηθούν ενώπιον της ανακρίτριας και άλλα άτομα τις επόμενες ημέρες.