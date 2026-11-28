Περιέγραψε τις στρατιωτικές, διπλωματικές και οικονομικές δραστηριότητες της Άγκυρας με τα λόγια: «Το τουρκικό νύχι: Από την Αραβική Θάλασσα, μέσω του Μπαμπ ελ-Μαντέμπ, μέχρι την Ανατολική Μεσόγειο και τις ακτές της Λιβύης».Η εβραϊκή ανάλυση εξέτασε τις δραστηριότητες της Τουρκίας σε διαφορετικές γεωγραφικές περιοχές μέσα από έξι κρίσιμα σημεία.Ο Ισραηλινός αναλυτής υποστήριξε ότι η Τουρκία επεκτείνει την περιφερειακή της επιρροή μέσω στρατιωτικών συνεργασιών, ναυτικών βάσεων, ενεργειακών επενδύσεων και έργων μεταφορών.Δείτε ΧάρτεςΤο πρώτο μέρος της ανάλυσης εστιάζεται στη Σομαλία. Εξετάστηκαν οι προσπάθειες της Τουρκίας και της Σομαλίας για την κατασκευή κοινής ναυτικής βάσης κοντά στην Ερυθρά Θάλασσα και στο Στενό Μπαμπ ελ-Μαντέμπ.Η εγκατάσταση, που κατασκευάστηκε ως μέρος του συγκροτήματος «Μπαρμπαρόσα», προβλέπεται να χρησιμεύσει ως το κύριο αρχηγείο και κέντρο συντονισμού για τις ναυτικές επιχειρήσεις του σομαλικού ναυτικού.Η Maariv αξιολόγησε την κίνηση της Τουρκίας σε συνδυασμό με την προσπάθεια του Ισραήλ να αναγνωρίσει τη Σομαλιλάνδη, δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή στη στρατηγική σημασία των θαλάσσιων εμπορικών οδών που εκτείνονται μέχρι το Μπαμπ ελ-Μαντέμπ, τη διώρυγα του Σουέζ και το Εϊλάτ.Τουρκική επιρροή στη Συρία και τον ΛίβανοΤο δεύτερο θέμα ήταν η Συρία. Αξιολογήθηκε η συνεργασία μεταξύ Τουρκίας και Κατάρ στην ανοικοδόμηση της Συρίας, το εμπόριο, την ενέργεια και τις χερσαίες μεταφορές.Επιπλέον, η παράδοση τουρκικής κατασκευής τεθωρακισμένων οχημάτων που παράγονται από την BMC στον συριακό στρατό αναφέρθηκε ως ένδειξη στρατιωτικής συνεργασίας.Το τρίτο θέμα συζήτησε την επίσκεψη του Μπιλάλ Ερντογάν, γιου του Τούρκου προέδρου, στον Λίβανο. Οι συναντήσεις που πραγματοποιήθηκαν στη Βηρυτό με τον Πρόεδρο Τζόζεφ Αούν, τον Πρωθυπουργό Ναουάφ Σαλάμ και τον Πρόεδρο του Κοινοβουλίου Ναμπίχ Μπέρι θεωρήθηκαν ως μέρος των προσπαθειών της Τουρκίας να αναπτύξει τις διπλωματικές και οικονομικές της σχέσεις με τον Λίβανο.Το τέταρτο θέμα της ανάλυσης αφορούσε τη Λιβύη. Τονίστηκε η έγκριση από τη Βουλή των Αντιπροσώπων της Λιβύης της συμφωνίας του 2019 με την Τουρκία για την οριοθέτηση των θαλάσσιων ζωνών και η δημοσίευσή της στην επίσημη εφημερίδα.Η Maariv αξιολόγησε αυτήν την εξέλιξη σε συνδυασμό με την επίσκεψη του Χαλίφα Χαφτάρ στην Άγκυρα. Ο Γιαγκούρ υποστηρίζει ότι οι σχέσεις της Τουρκίας με διάφορους πολιτικούς παράγοντες στη Λιβύη ενίσχυσαν τη διπλωματική θέση της Άγκυρας.Το πέμπτο θέμα συζήτησε ένα έργο μεταφορών που θα συνδέει το Αζερμπαϊτζάν με την Τουρκία μέσω της νότιας Αρμενίας. Αναφέρθηκε ότι η διαδρομή, με την ονομασία «Δρόμος Τραμπ», στοχεύει στην ενίσχυση της σύνδεσης Τουρκίας-Αζερμπαϊτζάν και στη συμβολή στην ανάπτυξη εμπορικών οδών που εκτείνονται προς την Κεντρική Ασία.Το τελευταίο μέρος της ανάλυσης αξιολόγησε τη συνεργασία μεταξύ της Τουρκικής Εταιρείας Πετρελαίου (TPAO) και των κρατικών ενεργειακών εταιρειών του Πακιστάν. Αυτή η συνεργασία, που περιλαμβάνει δραστηριότητες εξερεύνησης πετρελαίου και φυσικού αερίου στα οικονομικά ύδατα του Πακιστάν στην Αραβική Θάλασσα, παρουσιάστηκε ως μέρος της διεθνούς ενεργειακής επέκτασης της Τουρκίας.Ο Γιαγκούρ συνέδεσε αυτό το βήμα με την επέκταση του γεωγραφικού πεδίου εφαρμογής της προσέγγισης της «Γαλάζιας Πατρίδας» της Τουρκίας.Ο Ισραηλινός απόστρατος αντισυνταγματάρχης υποστήριξε ότι οι δραστηριότητες της Τουρκίας, που εκτείνονται από τη Σομαλία έως τη Λιβύη, από τη Συρία έως τον Καύκασο και το Πακιστάν, δημιουργούν μια κοινή στρατηγική εικόνα, σημειώνοντας ότι η Άγκυρα αυξάνει το περιφερειακό της βάρος σε στρατιωτικό, διπλωματικό και οικονομικό τομέα.