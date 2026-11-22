Αστυνομική επιχείρηση πραγματοποιήθηκε στις φυλακές Μαλανδρίνου, κατά την οποία βρέθηκαν και κατασχέθηκαν κινητά τηλέφωνα τα οποία ήταν κ...



Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής (20/11) από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος, στο Σωφρονιστικό Κατάστημα Μαλανδρίνου Φωκίδος.



Ειδικότερα, στο πλαίσιο της επιχείρησης, διενεργήθηκαν έρευνες, παρουσία δικαστικού λειτουργού, κατά τη διάρκεια των οποίων, σε τρία από τα ελεγχθέντα κελιά εντοπίστηκαν επιμελώς κρυμμένα και κατασχέθηκαν τρία κινητά τηλέφωνα, για την κατοχή των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος ισάριθμων ημεδαπών κρατουμένων.









Παράλληλα, σε κοινόχρηστο αποθηκευτικό χώρο της ίδιας πτέρυγας βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:



ακατέργαστη κάνναβη, συνολικού μικτού βάρους 36 γραμμαρίων,

κατεργασμένη κάνναβη (τύπου «σοκολάτα»), συνολικού βάρους 25 γραμμαρίων,

ηρωίνη, συνολικού βάρους 1,5 γραμμαρίων,

κοκαΐνη, συνολικού βάρους 1,5 γραμμαρίων,

28 ναρκωτικά δισκία,

Δύο αυτοσχέδια μαχαίρια,

μη λειτουργικό κινητό τηλέφωνο και

πουροκόφτης. Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής (20/11) από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος, στο Σωφρονιστικό Κατάστημα Μαλανδρίνου Φωκίδος.Ειδικότερα, στο πλαίσιο της επιχείρησης, διενεργήθηκαν έρευνες, παρουσία δικαστικού λειτουργού, κατά τη διάρκεια των οποίων, σε τρία από τα ελεγχθέντα κελιά εντοπίστηκαν επιμελώς κρυμμένα και κατασχέθηκαν τρία κινητά τηλέφωνα, για την κατοχή των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος ισάριθμων ημεδαπών κρατουμένων.Παράλληλα, σε κοινόχρηστο αποθηκευτικό χώρο της ίδιας πτέρυγας βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:ακατέργαστη κάνναβη, συνολικού μικτού βάρους 36 γραμμαρίων,κατεργασμένη κάνναβη (τύπου «σοκολάτα»), συνολικού βάρους 25 γραμμαρίων,ηρωίνη, συνολικού βάρους 1,5 γραμμαρίων,κοκαΐνη, συνολικού βάρους 1,5 γραμμαρίων,28 ναρκωτικά δισκία,Δύο αυτοσχέδια μαχαίρια,μη λειτουργικό κινητό τηλέφωνο καιπουροκόφτης.



Για τα ανευρεθέντα στον κοινόχρηστο χώρο σχηματίστηκε δικογραφία κατ’ αγνώστων δραστών για παραβάσεις της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών, περί όπλων και περί προμήθειας κρατουμένου με κινητό τηλέφωνο.



Οι δικογραφίες που σχηματίστηκαν θα υποβληθούν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

Αστυνομική επιχείρηση πραγματοποιήθηκε στις φυλακές Μαλανδρίνου, κατά την οποία βρέθηκαν και κατασχέθηκαν κινητά τηλέφωνα τα οποία ήταν κρυμμένα σε βρύση και βραστήρα.