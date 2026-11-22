Έφτιαξε το νυφικό της από το αλεξίπτωτο Γερμανού ναζί εισβολέα στη Κρήτη! Μια ιστορία από τη Μάχη της Κρήτης το 1941. Η Ανδριανή Χαλκια...













Έφτιαξε το νυφικό της από το αλεξίπτωτο Γερμανού ναζί εισβολέα στη Κρήτη! Μια ιστορία από τη Μάχη της Κρήτης το 1941.Η Ανδριανή Χαλκιαδάκη ζούσε στο Ρέθυμνο, τις ημέρες της γερμανικής εισβολής και της συγκλονιστικής Μάχης. Οι Γερμανοί ναζί επίταξαν το το πατρικό της σπίτι και ο αρραβωνιαστικός της οδηγήθηκε μαζί με άλλα κρητικόπουλα στα καταναγκαστικά έργα. 27χρονών τότε η Ανδριανή δεν σταμάτησε να ονειρεύεται και να πιστεύει στη ζωή.Και το έδειξε.Η ιστορία της από το kriti-channel.blogspot.gr :Στα χέρια της έπεσε ένα γερμανικό αλεξίπτωτο. Αυτή όμως δεν είδε ένα κομμάτι πανί αλλά το ύφασμα για το γάμο της.Αποφάσισε από αυτό το πανί να ράψει το νυφικό της. Την τέχνη τη γνώριζε καλά από τη μητέρα της Ειρήνη που έπλεκε εξαιρετικά. Υπομονετικά άρχισε να ξηλώνει προσεκτικά κάθε λευκή, πράσινη και καφέ μεταξένια κλωστή του αλεξίπτωτου, έχοντας πάντα το φόβο μην την ανακαλύψουν. Σε περίπτωση που οι Γερμανοί έβρισκαν στην κατοχή της πολεμικό υλικό, θα κινδύνευε σοβαράΜετά από έξι μήνες ολοκλήρωσε το χειροποίητο νυφικό. Στις 18 Οκτωβρίου του 1941 οικογένεια, συγγενείς και συγχωριανοί, μαζεύτηκαν στο σπίτι της μεγαλύτερης αδερφής της Αnδριανής, για να παρακολουθήσουν το γάμο της με τον Δημήτρη Αντωνακάκη. Όταν η νύφη εμφανίστηκε στους καλεσμένους, όλοι θαύμασαν το υπέροχο νυφικό που είχε φτιάξει από ένα αλεξίπτωτο των εισβολέων. Το φόρεμα του γάμου το φύλαξε μέχρι το τέλος της ζωής της. Πριν πεθάνει το Μάιο του 2004 σε ηλικία 97 ετών, ήθελε να το δωρίσει ως ενθύμιο στο Ναυτικό Μουσείο Κρήτης.Πρόσφατα η ιστορία της αποτέλεσε πηγή έμπνευσης για την Αμερικανίδα, φιλέλληνα δημοσιογράφο Mimi Seyferth. Το παρουσίασε μέσα από ένα 4σέλιδο αφιέρωμα στο ευρείας κυκλοφορίας αμερικανικό περιοδικό “PieceWork” με τον τίτλο: «Ένα πλεκτό νυφικό φτιαγμένο από WWII αλεξίπτωτο».