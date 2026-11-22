Συνελήφθη στην Κομοτηνή, από αστυνομικούς του τμήματος συνοριακής φύλαξης Σαπών της διεύθυνσης αστυνομίας Ροδόπης, ένας αλλοδαπός διακιν...



Οι αστυνομικοί συνέλαβαν τον δράστη, διότι εντοπίστηκε σε περιοχή της Κομοτηνής από αστυνομικούς του αστυνομικού τμήματος Κομοτηνής να οδηγεί Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο και να μεταφέρει παράνομα στην ενδοχώρα τρεις παράνομους μετανάστες. Κατασχέθηκε το όχημα και ένα κινητό τηλέφωνο.



Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα Πρωτοδικών Ροδόπης, ενώ την προανάκριση ενεργεί το τμήμα συνοριακής φύλαξης Σαπών.

Συνελήφθη στην Κομοτηνή, από αστυνομικούς του τμήματος συνοριακής φύλαξης Σαπών της διεύθυνσης αστυνομίας Ροδόπης, ένας αλλοδαπός διακινητής, οποίος προωθούσε στο εσωτερικό της χώρας παράνομους μετανάστες.