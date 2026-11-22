Στις 22 Νοεμβρίου 1963, ο 35ος πρόεδρος των ΗΠΑ, Τζον Φιτζέραλντ Κένεντι (JFK), δολοφονήθηκε στο Ντάλας του Τέξας ενώ επέβαινε σε ανοιχτή...





Η αυτοκινητοπομπή: Στις 12:30 μ.μ. (τοπική ώρα), η πομπή περνούσε από την πλατεία Ντίλι (Dealey Plaza) μπροστά από το κτίριο αποθήκευσης σχολικών βιβλίων του Τέξας (Texas School Book Depository). Στο αυτοκίνητο επέβαιναν επίσης η σύζυγός του, Τζάκι Κένεντι, ο κυβερνήτης του Τέξας Τζον Κόναλι και η σύζυγός του. Ακούστηκαν πυροβολισμοί που έπληξαν τον Κένεντι στον λαιμό και το κεφάλι, ενώ τραυμάτισαν σοβαρά και τον κυβερνήτη Κόναλι. Ο Κένεντι μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο Parkland Memorial, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του στις 1:00 μ.μ. σε ηλικία 46 ετών.



Ο δράστης και η συνέχεια





Λι Χάρβεϊ Όσβαλντ: Λίγες ώρες αργότερα συνελήφθη ο πρώην πεζοναύτης Λι Χάρβεϊ Όσβαλντ, υπάλληλος του κτιρίου απ' όπου ρίχτηκαν οι πυροβολισμοί. Ο Όσβαλντ αρνήθηκε τις κατηγορίες, δηλώνοντας πως ήταν «απλώς ένας αποδιοπομπαίος τράγος» (patsy). Δύο ημέρες αργότερα, στις 24 Νοεμβρίου, ο ιδιοκτήτης νυχτερινού κέντρου Τζακ Ρούμπι πυροβόλησε θανάσιμα τον Όσβαλντ σε ζωντανή τηλεοπτική μετάδοση κατά τη μεταγωγή του.



Η Επιτροπή Γουόρεν (Warren Commission)





Η επίσημη έρευνα κατέληξε το 1964 στο συμπέρασμα ότι ο Όσβαλντ έδρασε μόνος του («θεωρία της μιας σφαίρας»), εύρημα που εξακολουθεί να αμφισβητείται από πολλές θεωρίες συνωμοσίας. Λίγες ώρες μετά τον θάνατο του Κένεντι, ο αντιπρόεδρος Λίντον Τζόνσον ορκίστηκε 36ος πρόεδρος των ΗΠΑ μέσα στο προεδρικό αεροσκάφος Air Force One, δίπλα στην Τζάκι Κένεντι.

Στις 22 Νοεμβρίου 1963, ο 35ος πρόεδρος των ΗΠΑ, Τζον Φιτζέραλντ Κένεντι (JFK), δολοφονήθηκε στο Ντάλας του Τέξας ενώ επέβαινε σε ανοιχτή προεδρική λιμουζίνα, ένα γεγονός που συγκλόνισε τον κόσμο και άλλαξε την αμερικανική ιστορία.Το χρονικό της δολοφονίας