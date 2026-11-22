Με βεληνεκές που καλύπτει αποστάσεις άνω των 400 χιλιομέτρων, ο LORA επιτρέπει την προσβολή υψηλής αξίας στρατιωτικών υποδομών (αεροδρόμι...



Η απόκτηση του ισραηλινού πυραύλου επηρεάζει υπέρ της Ελλάδος τις ισορροπίες στο Αιγαίο



Καταρχήν η απόκτηση του ισραηλινού πυραύλου επιτρέπει όχι μόνο την αποτροπή αλλά και πλέον την βαθιά κρούση σε υποδομές στην Μικρά Ασία, αλλάζοντας πλήρως τα δεδομένα στις σχέσεις Ελλάδος-Τουρκίας.



Με βεληνεκές που καλύπτει αποστάσεις άνω των 400 χιλιομέτρων, ο LORA επιτρέπει την προσβολή υψηλής αξίας στρατιωτικών υποδομών (αεροδρόμια, ναύσταθμοι, κέντρα διοίκησης, αντιαεροπορικές συστοιχίες) βαθιά στην ενδοχώρα, χωρίς να απαιτείται η έκθεση επανδρωμένων μαχητικών αεροσκαφών σε εχθρικά πυρά.



Ως ημι-βαλλιστικός πύραυλος (quasi-ballistic), ακολουθεί διαμορφωμένη τροχιά με ελιγμούς και κατακόρυφη γωνία προσβολής (έως 90°) με υπερηχητική ταχύτητα. Αυτό μειώνει δραστικά τον χρόνο αντίδρασης των εχθρικών συστημάτων αεράμυνας και αυξάνει την πιθανότητα διείσδυσης.



Οι σφραγισμένοι κάνιστροι εκτόξευσης του ισραηλινού πυραύλου επιτρέπουν την ταχεία μετακίνηση και απόκρυψη των εκτοξευτών σε νησιωτικά ή ηπειρωτικά συμπλέγματα, ενώ υπάρχει η δυνατότητα τοποθέτησής τους και σε μονάδες επιφανείας του Πολεμικού Ναυτικού (όπως επιβεβαιώθηκε και στις πρόσφατες δοκιμές του Γερμανικού Ναυτικού).



Η αρχιτεκτονική του συστήματος με σφραγισμένους κάνιστρους (sealed canisters) προσφέρει σημαντικά επιχειρησιακά πλεονεκτήματα τόσο για χερσαία όσο και για ναυτική χρήση.



Οι Ισραηλινοί πύραυλοι στερεού καυσίμου φυλάσσονται μέσα σε σφραγισμένους κάνιστρους, παραμένοντας σε κατάσταση πλήρους ετοιμότητας για μεγάλα χρονικά διαστήματα χωρίς ανάγκη ανεφοδιασμού ή πολύπλοκων ελέγχων πριν από τη βολή.

Ταχεία ανάπτυξη και «Shoot-and-Scoot»



Οι κάνιστροι τοποθετούνται σε τυπικά στρατιωτικά φορτηγά (όπως οχήματα 16 τόνων, τα οποία μπορούν να μεταφέρουν τετράδα πυραύλων), επιτρέποντας την εύκολη μετακίνηση, τη διασπορά και την απόκρυψη σε δύσβατα εδάφη ή νησιά. Σύμφωνα με την κατασκευάστρια εταιρεία, η προσβολή ενός στόχου μπορεί να γίνει σε λιγότερο από 10 λεπτά από τη λήψη της απόφασης.

Ναυτική έκδοση (Naval LORA) & Οι δοκιμές του Γερμανικού Ναυτικού



Η έκδοση Naval LORA δεν απαιτεί μόνιμη εγκατάσταση κάθετων εκτοξευτών (VLS) ή δομικές τροποποιήσεις στο κύτος του πλοίου. Οι αυτόνομοι εκτοξευτές με τους κάνιστρους και η μονάδα διοίκησης μπορούν να τοποθετηθούν προσωρινά ή μόνιμα στο κατάστρωμα πτήσεων (flight deck) υφιστάμενων μονάδων επιφανείας, καταλαμβάνοντας ελάχιστο χώρο.



Υπενθυμίζουμε ότι την νύχτα της 1ης προς 2α Σεπτεμβρίου 2026, το Γερμανικό Πολεμικό Ναυτικό (Deutsche Marine) πραγματοποίησε στον Βόρειο Ατλαντικό (μεταξύ Ιρλανδίας και Ισλανδίας) μια ιστορική δοκιμή εκτοξεύοντας δύο πυραύλους LORA από τη φρεγάτα F224 «Sachsen-Anhalt» (κλάσης F125).



Το ελληνικό ενδιαφέρον επικεντρώνεται στη μεταφορά τεχνογνωσίας και στη συμμετοχή της εγχώριας αμυντικής βιομηχανίας



Το ελληνικό ενδιαφέρον επικεντρώνεται στη μεταφορά τεχνογνωσίας και στη συμμετοχή της εγχώριας αμυντικής βιομηχανίας με ποσοστό τουλάχιστον 25% στην παραγωγή του συστήματος. Οι προχωρημένες συζητήσεις ανάμεσα στην Αθήνα και την κατασκευάστρια εταιρεία Israel Aerospace Industries (IAI) στοχεύουν στην ενίσχυση των δυνατοτήτων στρατηγικής αποτροπής και κρούσης σε βάθος των Ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων.



Σύμφωνα με δημοσιεύματα του Israel Defense, η ισραηλινή πλευρά εμφανίζεται θετική στο ενδεχόμενο συμπαραγωγής στην Ελλάδα με ελάχιστη εγχώρια βιομηχανική συμμετοχή 25%, υπό την προϋπόθεση παραγγελίας ικανού αριθμού βλημάτων.



Η ελληνική πλευρά επιδιώκει πρόσβαση σε κρίσιμες τεχνολογίες, συμπεριλαμβανομένης της κατασκευής υποσυστημάτων ή τμημάτων του πυραυλοκινητήρα στερεού καυσίμου, καθώς και της ανάληψης έργου συντήρησης και υποστήριξης.



Η πιθανότατη ένταξη και συμπαραγωγή του LORA εντάσσεται στον ευρύτερο σχεδιασμό εκσυγχρονισμού της ελληνικής άμυνας, συμπληρώνοντας τα πολυεπίπεδα αντιαεροπορικά και πυραυλικά συστήματα (όπως τα PULS και SPIKE) που προωθούνται στο πλαίσιο της ελληνοϊσραηλινής αμυντικής συνεργασίας.



Ο ημι-βαλλιστικός πύραυλος ακριβείας διαθέτει επίσημο βεληνεκές από 90 έως 430 χιλιόμετρα (με αναφορές να ανεβάζουν τις δυνατότητές του άνω των 500 χιλιομέτρων ανάλογα με τη διαμόρφωση) και εξαιρετικά υψηλή ακρίβεια πλήγματος (CEP μικρότερο των 10 μέτρων).



Μιλάμε για βεληνεκή που θα μας δώσουν την δυνατότητα να απειλήσουμε στρατηγικά την τουρκική πολεμική μηχανή, και να ανακηρύξουμε ΑΟΖ στα 12 μίλια χωρίς φόβος και πάθος το επόμενο μακρύ διάστημα. pentapostagma.gr

Το ελληνικό ενδιαφέρον επικεντρώνεται στη μεταφορά τεχνογνωσίας και στη συμμετοχή της εγχώριας αμυντικής βιομηχανίας με ποσοστό τουλάχιστον 25% στην παραγωγή του συστήματος. Οι προχωρημένες συζητήσεις ανάμεσα στην Αθήνα και την κατασκευάστρια εταιρεία Israel Aerospace Industries (IAI) στοχεύουν στην ενίσχυση των δυνατοτήτων στρατηγικής αποτροπής και κρούσης σε βάθος των Ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων.Σύμφωνα με δημοσιεύματα του Israel Defense, η ισραηλινή πλευρά εμφανίζεται θετική στο ενδεχόμενο συμπαραγωγής στην Ελλάδα με ελάχιστη εγχώρια βιομηχανική συμμετοχή 25%, υπό την προϋπόθεση παραγγελίας ικανού αριθμού βλημάτων.Η ελληνική πλευρά επιδιώκει πρόσβαση σε κρίσιμες τεχνολογίες, συμπεριλαμβανομένης της κατασκευής υποσυστημάτων ή τμημάτων του πυραυλοκινητήρα στερεού καυσίμου, καθώς και της ανάληψης έργου συντήρησης και υποστήριξης.Η πιθανότατη ένταξη και συμπαραγωγή του LORA εντάσσεται στον ευρύτερο σχεδιασμό εκσυγχρονισμού της ελληνικής άμυνας, συμπληρώνοντας τα πολυεπίπεδα αντιαεροπορικά και πυραυλικά συστήματα (όπως τα PULS και SPIKE) που προωθούνται στο πλαίσιο της ελληνοϊσραηλινής αμυντικής συνεργασίας.Ο ημι-βαλλιστικός πύραυλος ακριβείας διαθέτει επίσημο βεληνεκές από 90 έως 430 χιλιόμετρα (με αναφορές να ανεβάζουν τις δυνατότητές του άνω των 500 χιλιομέτρων ανάλογα με τη διαμόρφωση) και εξαιρετικά υψηλή ακρίβεια πλήγματος (CEP μικρότερο των 10 μέτρων).Μιλάμε για βεληνεκή που θα μας δώσουν την δυνατότητα να απειλήσουμε στρατηγικά την τουρκική πολεμική μηχανή, και να ανακηρύξουμε ΑΟΖ στα 12 μίλια χωρίς φόβος και πάθος το επόμενο μακρύ διάστημα. pentapostagma.gr

Με βεληνεκές που καλύπτει αποστάσεις άνω των 400 χιλιομέτρων, ο LORA επιτρέπει την προσβολή υψηλής αξίας στρατιωτικών υποδομών (αεροδρόμια, ναύσταθμοι, κέντρα διοίκησης, αντιαεροπορικές συστοιχίες) στην Μικρά ΑσίαΗ Ελλάδα και το Ισραήλ βρίσκονται σύμφωνα με νέες πληροφορίες του eλληνικού τύπου σε άκρως προχωρημένες διαπραγματεύσεις σχετικά με την απόκτηση και τη συμπαραγωγή του ισραηλινού ημι-βαλλιστικού πυραύλου LORA, στο πλαίσιο της ενίσχυσης της εγχώριας αμυντικής θωράκισης Israel Aerospace Industries (IAI).Η πιθανή ένταξη του ισραηλινού συστήματος LORA στο ελληνικό οπλοστάσιο αναμένεται να αναβαθμίσει κατακόρυφα τις δυνατότητες στρατηγικής αποτροπής και κρούσης σε βάθος της χώρας μας, τροποποιώντας τα επιχειρησιακά δεδομένα στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο.Μέσω της αυξημένης εμβέλειας (άνω των 400-500 χλμ.) και της υψηλής ακρίβειας, το σύστημα προσφέρει στην Αθήνα δυνατότητες άμεσης προσβολής κρίσιμων στόχων σε μεγάλη απόσταση, λειτουργώντας ως αντίβαρο σε αντίστοιχα συστήματα της ευρύτερης περιοχής (όπως οι τουρκικοί πύραυλοι Bora και Tayfun).