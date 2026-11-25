newmoney.gr_Στις 20 Νοεμβρίου 1980, μια πετρελαϊκή γεώτρηση της Texaco άδειασε μια ολόκληρη λίμνη 1.300 στρεμμάτων. Το πρωί της 20ής Νοεμ...









Η λίμνη Πενιέρ στη Λουιζιάνα με τα ερείπια ενός κτιρίου μετά το ατύχημα του 1980. Μια πλατφόρμα πετρελαίου πραγματοποιούσε ερευνητική γεώτρηση και λόγω λανθασμένων υπολογισμών, το τρυπάνι δημιούργησε δίνη διαμέτρου 400μ. προκαλώντας την καταστροφή της λίμνης. Photo: Getty Images/Ideal Image



Η Πενιέρ ήταν μέχρι εκείνη την ημέρα μια σχετικά ρηχή λίμνη γλυκού νερού, έκτασης περίπου 1.300 στρεμμάτων και βάθους μόλις 3,3 μέτρων. Βρισκόταν κοντά στην πόλη Νιου Ιμπέρια, πάνω από έναν από τους φυσικούς γεωλογικούς σχηματισμούς αλατιού της περιοχής. Στο υπέδαφος ενός γειτονικού νησιού, του Τζέφερσον, λειτουργούσε το ορυχείο της Diamond Crystal Salt Company, όπου εξορυσσόταν πετρώδες αλάτι από ένα δίκτυο υπόγειων στοών και θαλάμων. Η εκμετάλλευση του κοιτάσματος είχε ξεκινήσει από τις πρώτες δεκαετίες του 20ού αιώνα. Η περιοχή, άλλωστε, είχε ιδιαίτερη οικονομική σημασία τόσο για την εξόρυξη αλατιού όσο και για την πετρελαϊκή δραστηριότητα. Η Texaco πραγματοποιούσε γεωτρήσεις στην ευρύτερη περιοχή και είχε αποφασίσει να αναζητήσει νέα κοιτάσματα πετρελαίου κάτω από τη λίμνη. Έτσι, τον Νοέμβριο του 1980, μια εξέδρα της εταιρείας, την οποία χειριζόταν η εργολαβική Wilson Drilling, είχε εγκατασταθεί πάνω σε ξύλινη πλατφόρμα μέσα στο νερό.



Το λάθος στη γεώτρηση



Η γεώτρηση ξεκίνησε στις 18 Νοεμβρίου. Ο σχεδιασμός προέβλεπε ότι θα έφθανε σε βάθος σχεδόν 8.000 ποδιών, δηλαδή κάτι λιγότερο από 2.500 μέτρα, προκειμένου να συναντήσει συγκεκριμένους γεωλογικούς σχηματισμούς που ενδέχεται να περιείχαν πετρέλαιο. Όλα κυλούσαν σχετικά ομαλά μέχρι… την καταστροφή. Το κεντρικό γεωτρύπανο μπλόκαρε ενώ δεν είχε φτάσει καν στη μέση. Οι εργαζόμενοι προσπάθησαν επανειλημμένα να το απελευθερώσουν, χωρίς αποτέλεσμα. Τότε άρχισε να γέρνει η εξέδρα, καθώς το έδαφος κάτω από την πλατφόρμα υποχωρούσε. Το πλήρωμα κατάλαβε ότι η κατάσταση είχε ξεφύγει από τον έλεγχο. Οι εργαζόμενοι εγκατέλειψαν την εγκατάσταση, ενώ κάποιοι προσπάθησαν να απομακρύνουν τις φορτηγίδες που ήταν δεμένες δίπλα της.



Αυτό που ακολούθησε ήταν ακόμη πιο εντυπωσιακό. Το νερό άρχισε να συγκεντρώνεται σε ένα σημείο και να κατευθύνεται με τεράστια ταχύτητα προς τα κάτω. Μια δίνη, διαμέτρου περίπου 400 μέτρων, σχηματίστηκε στην επιφάνεια. Η αιτία βρισκόταν στο γεγονός ότι η γεώτρηση είχε φθάσει σε επικίνδυνη απόσταση από τις υπόγειες στοές του ορυχείου, προκαλώντας την κατάρρευση ενός τμήματός του. Το νερό της λίμνης βρήκε διέξοδο προς τα κάτω και, καθώς ερχόταν σε επαφή με το αλάτι, το διέλυε, διευρύνοντας διαρκώς το άνοιγμα. Έτσι, η αρχική αστοχία μετατράπηκε σε μια ανεξέλεγκτη καταβόθρα. Η καταστροφή δεν περιορίστηκε στην εξέδρα. Ένα δεύτερο γεωτρύπανο, έντεκα φορτηγίδες, ένα ρυμουλκό, αποθηκευτικός εξοπλισμός, οχήματα και μεγάλα τμήματα της ακτογραμμής παρασύρθηκαν προς το άνοιγμα. Περίπου 65-70 στρέμματα γης εξαφανίστηκαν.





Το μεγαλύτερο θαύμα ήταν ότι δεν υπήρξαν ανθρώπινα θύματα. Η οικονομική ζημιά όμως ήταν τεράστια. Το ορυχείο καταστράφηκε ολοκληρωτικά και εκατοντάδες εργαζόμενοι έχασαν τις θέσεις τους. Photo: Getty Images/Ideal Image



Η αντιστροφή του καναλιού Η γεώτρηση ξεκίνησε στις 18 Νοεμβρίου. Ο σχεδιασμός προέβλεπε ότι θα έφθανε σε βάθος σχεδόν 8.000 ποδιών, δηλαδή κάτι λιγότερο από 2.500 μέτρα, προκειμένου να συναντήσει συγκεκριμένους γεωλογικούς σχηματισμούς που ενδέχεται να περιείχαν πετρέλαιο. Όλα κυλούσαν σχετικά ομαλά μέχρι… την καταστροφή. Το κεντρικό γεωτρύπανο μπλόκαρε ενώ δεν είχε φτάσει καν στη μέση. Οι εργαζόμενοι προσπάθησαν επανειλημμένα να το απελευθερώσουν, χωρίς αποτέλεσμα. Τότε άρχισε να γέρνει η εξέδρα, καθώς το έδαφος κάτω από την πλατφόρμα υποχωρούσε. Το πλήρωμα κατάλαβε ότι η κατάσταση είχε ξεφύγει από τον έλεγχο. Οι εργαζόμενοι εγκατέλειψαν την εγκατάσταση, ενώ κάποιοι προσπάθησαν να απομακρύνουν τις φορτηγίδες που ήταν δεμένες δίπλα της.Αυτό που ακολούθησε ήταν ακόμη πιο εντυπωσιακό. Το νερό άρχισε να συγκεντρώνεται σε ένα σημείο και να κατευθύνεται με τεράστια ταχύτητα προς τα κάτω. Μια δίνη, διαμέτρου περίπου 400 μέτρων, σχηματίστηκε στην επιφάνεια. Η αιτία βρισκόταν στο γεγονός ότι η γεώτρηση είχε φθάσει σε επικίνδυνη απόσταση από τις υπόγειες στοές του ορυχείου, προκαλώντας την κατάρρευση ενός τμήματός του. Το νερό της λίμνης βρήκε διέξοδο προς τα κάτω και, καθώς ερχόταν σε επαφή με το αλάτι, το διέλυε, διευρύνοντας διαρκώς το άνοιγμα. Έτσι, η αρχική αστοχία μετατράπηκε σε μια ανεξέλεγκτη καταβόθρα. Η καταστροφή δεν περιορίστηκε στην εξέδρα. Ένα δεύτερο γεωτρύπανο, έντεκα φορτηγίδες, ένα ρυμουλκό, αποθηκευτικός εξοπλισμός, οχήματα και μεγάλα τμήματα της ακτογραμμής παρασύρθηκαν προς το άνοιγμα. Περίπου 65-70 στρέμματα γης εξαφανίστηκαν.



Το παράδοξο ήταν ότι η λίμνη δεν συνδέθηκε μόνο με το ορυχείο αλλά και με τον Κόλπο του Μεξικού. Μέσω του καναλιού Ντελκάμπρ,το οποίο φυσιολογικά μετέφερε νερό από τη λίμνη προς τις παράκτιες υδάτινες περιοχές, άρχισε να εισρέει αντίστροφα θαλασσινό νερό. Η στάθμη στο κανάλι έπεσε τόσο πολύ ώστε περίπου 30 αλιευτικά σκάφη έμειναν προσωρινά προσαραγμένα. Το θέαμα ήταν απίστευτο, αφού το νερό που κυλούσε επί χιλιετίες από τη λίμνη προς τη θάλασσα έπαιρνε εντελώς αντίθετη κατεύθυνση. Μέσα σε περίπου τρεις ώρες, η παλιά λίμνη είχε ουσιαστικά εξαφανιστεί. Το νερό του Κόλπου συνέχισε να εισρέει για περίπου δύο ημέρες, μέχρι να αποκατασταθεί μια νέα ισορροπία. Τότε συνέβη και κάτι που έμοιαζε σχεδόν εξωπραγματικό: εννέα από τις έντεκα φορτηγίδες που είχαν βυθιστεί εμφανίστηκαν ξανά στην επιφάνεια. Η λίμνη είχε πλέον μετατραπεί σε ένα πολύ βαθύτερο σώμα αλμυρού νερού, με εντελώς διαφορετικά χαρακτηριστικά από εκείνα που είχε πριν από το ατύχημα!



Το μεγαλύτερο θαύμα, ωστόσο, ήταν ότι δεν υπήρξαν ανθρώπινα θύματα χάρη σ’ έναν ηλεκτρολόγο, τον Τζούνιους Γκάντισον. Την ώρα που το νερό εισέβαλε στο ορυχείο, περίπου 50-55 εργαζόμενοι βρίσκονταν εκατοντάδες μέτρα κάτω από την επιφάνεια. Ο Γκάντισον. άκουσε τον θόρυβο από τα βαρέλια καυσίμων που παρασύρονταν από το νερό και αντιλήφθηκε αμέσως τον κίνδυνο. Ενεργοποίησε το προειδοποιητικό σήμα εκκένωσης κι έτσι έσωσε δεκάδες ζωές. Δεν υπήρξε ούτε καν επιπόλαιος τραυματισμός.



Πώς είχε συμβεί κάτι τέτοιο;



Η Texaco και η Diamond Crystal, οι δύο εταιρείες που εμπλέκονταν στα έργα της περιοχής, αντάλλαξαν κατηγορίες. Η πρώτη υποστήριξε ότι δεν είχε ενημερωθεί επαρκώς για τις υπόγειες εγκαταστάσεις του ορυχείου. Η δεύτερη κατηγόρησε την πετρελαϊκή εταιρεία ότι είχε τοποθετήσει λανθασμένα τη γεώτρηση. Η επίσημη έρευνα της ομοσπονδιακής Mine Safety and Health Administration (MSHA) κατέληξε σε μια πιο σύνθετη εικόνα: δεν ήταν δυνατό να αποδειχθεί με απόλυτη βεβαιότητα αν το γεωτρύπανο είχε διαπεράσει απευθείας μια υπόγεια στοά ή αν η εγγύτητά του είχε προκαλέσει την κατάρρευση ενός ήδη επιβαρυμένου τμήματος του αλατούχου σχηματισμού. Το ορυχείο παρουσίαζε προβλήματα σταθερότητας εδώ και χρόνια και η γεώτρηση φαίνεται ότι λειτούργησε ως καταλύτης.



Η οικονομική ζημιά ήταν τεράστια. Το ορυχείο καταστράφηκε ολοκληρωτικά και εκατοντάδες εργαζόμενοι έχασαν τις θέσεις τους. Το 1983, η Diamond Crystal αποδέχθηκε εξωδικαστικό συμβιβασμό ύψους 32 εκατ. δολαρίων από την Texaco και την Wilson Brothers. Η λίμνη Πενιέρ υπάρχει ακόμη και σήμερα. Μόνο που δεν είναι πια η ίδια. Από μια ρηχή λίμνη γλυκού νερού μετατράπηκε σε μια βαθύτερη λίμνη αλμυρού νερού, με διαφορετικό οικοσύστημα και μια ιστορία υπερβολική ακόμα κι αν τη βλέπαμε σε ταινία επιστημονικής φαντασίας.



Εισαγωγική φωτογραφία: Getty Images/Ideal Image

newmoney.gr_Στις 20 Νοεμβρίου 1980, μια πετρελαϊκή γεώτρηση της Texaco άδειασε μια ολόκληρη λίμνη 1.300 στρεμμάτων.Το πρωί της 20ής Νοεμβρίου 1980, οι ψαράδες που βρίσκονταν στη λίμνη Πενιέρ, στη νότια Λουιζιάνα των ΗΠΑ, αντίκρισαν ένα θέαμα αντάξιο μιας ταινίας καταστροφής με εξαιρετικά εφέ. Το νερό στην επιφάνεια της λίμνης άρχισε να κινείται παράξενα, σταδιακά σχηματίστηκε μια τεράστια δίνη. Βάρκες, φορτηγίδες και μια πετρελαϊκή εξέδρα άρχισαν να παρασύρονται προς το κέντρο της. Στις όχθες, το έδαφος υποχωρούσε. Μεγάλα δέντρα και κομμάτια γης εξαφανίζονταν μέσα στο νερό. Κάποιοι από τους ψαράδες έπεσαν στα γόνατα για να προσευχηθούν. Ήταν σίγουροι ότι έφτασε το τέλος του κόσμου. Δεν ήταν, όμως, κάποια φυσική καταστροφή. Η λίμνη είχε αρχίσει να αδειάζει μέσα σε ένα υπόγειο ορυχείο αλατιού, εξαιτίας μιας αλυσίδας λαθών και αστοχιών που κανείς δεν είχε προβλέψει.