Ένα σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε το πρωί της Τετάρτης στο Νοσοκομείο Παίδων «Αγία Σοφία», όταν ανήλικος που νοσηλευόταν με βαθύ τραύμα α...



Σύμφωνα με την ΠΟΕΔΗΝ, το παιδί είχε μεταφερθεί στο εφημερεύον νοσοκομείο στις 10 το βράδυ της Τρίτης. Κατά δήλωση της μητέρας του, είναι 15 ετών, ωστόσο εργαζόμενοι του νοσοκομείου εκτιμούν ότι είναι αρκετά μικρότερο.



Ο ανήλικος έφερε βαθύ τραύμα από μαχαίρι στον γλουτό, με αποτέλεσμα να χρειαστεί να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση το ίδιο βράδυ.



Η μητέρα του, σύμφωνα με την καταγγελία, εξαφανίστηκε αμέσως μετά την άφιξή τους στο νοσοκομείο, προκειμένου να αποφύγει τη σύλληψη. Για το περιστατικό ενημερώθηκε η αστυνομία, η οποία ζήτησε από το προσωπικό του νοσοκομείου να ειδοποιηθεί σε περίπτωση που η γυναίκα εμφανιζόταν ξανά, προκειμένου να τη συλλάβει.



Το παιδί ήταν ήδη γνωστό στους εργαζομένους, καθώς στο παρελθόν είχε φιλοξενηθεί με εισαγγελική εντολή τόσο στο Παίδων «Αγία Σοφία» όσο και στο Παίδων «Αγλαΐα Κυριακού».



Το πρωί της Τετάρτης, ο ανήλικος κατάφερε να φύγει από το νοσοκομείο παρά το γεγονός ότι είχε υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση λίγες ώρες νωρίτερα. Η αποχώρησή του έγινε αντιληπτή από το προσωπικό, με έναν γιατρό και έναν φύλακα να προσπαθούν ανεπιτυχώς να τον σταματήσουν.



Για τη διαφυγή του παιδιού ενημερώθηκε η αστυνομία, η οποία αναζητά τόσο τον ανήλικο όσο και τη μητέρα του. Όπως αναφέρεται στην καταγγελία, όταν εντοπιστεί το παιδί, θα επιστρέψει στο νοσοκομείο με εισαγγελική εντολή.



Σύμφωνα με την ΠΟΕΔΗΝ, στα νοσοκομεία Παίδων «Αγία Σοφία» και «Αγλαΐα Κυριακού» βρίσκονται σήμερα συνολικά 52 παιδιά με εισαγγελική εντολή, με την κατάσταση να χαρακτηρίζεται πλέον μη διαχειρίσιμη.

Ένα σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε το πρωί της Τετάρτης στο Νοσοκομείο Παίδων «Αγία Σοφία», όταν ανήλικος που νοσηλευόταν με βαθύ τραύμα από μαχαίρι στον γλουτό έφυγε από το νοσοκομείο, έχοντας ακόμη τους ορούς και τις γάζες στο τραύμα του. Ένας γιατρός και ένας φύλακας τον κυνήγησαν μέχρι τον δρόμο έξω από το νοσοκομείο, χωρίς ωστόσο να καταφέρουν να τον σταματήσουν.