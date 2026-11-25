Το αμερικανικό Πεντάγωνο συνεχίζει την αναμόρφωση των σχολείων που λειτουργούν για τις οικογένειες των στρατιωτικών. Στο πλαίσιο αυτό, δρ...

Υπό την ηγεσία του υπουργού Πολέμου Πιτ Χέγκσεθ, το Πεντάγωνο επιδιώκει να καταστήσει τα σχολεία αυτά πρότυπο εφαρμογής της ευρύτερης εκπαιδευτικής ατζέντας των Ρεπουμπλικανών. Στους στόχους της συγκαταλέγονται οι περιορισμοί στη διδασκαλία θεμάτων που αφορούν τη φυλή και το φύλο, καθώς και η έμφαση στις πατριωτικές αξίες και την κλασική παιδεία.



Η υπηρεσία έχει πλέον αρχίσει να αναθέτει συμβάσεις σε εταιρείες που συνδέονται στενά με τη συντηρητική εκπαιδευτική αντίληψη, χωρίς τη διεξαγωγή διαγωνιστικών διαδικασιών.



Τον Οκτώβριο, το υπουργείο ενέκρινε σύμβαση για τον έλεγχο των προγραμμάτων σπουδών, επικαλούμενο τη συμμόρφωσή του με εκτελεστικό διάταγμα του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, το οποίο αποσκοπεί στον περιορισμό του τρόπου με τον οποίο διδάσκονται στα σχολεία ζητήματα φυλής και φύλου.



Η σύμβαση, ύψους 5,7 εκατ. δολαρίων, ανατέθηκε απευθείας στην American Education Solutions. Ιδρυτής της εταιρείας είναι ο Τζόρνταν Άνταμς, ο οποίος στο παρελθόν είχε διατελέσει σύμβουλος σχολικών συμβουλίων υπό συντηρητική διοίκηση στην Πενσιλβάνια και το Τέξας, με αντικείμενο την αναμόρφωση των προγραμμάτων σπουδών.





Παράλληλα, το υπουργείο ανέθεσε στην Iliad Athletics σύμβαση ύψους λίγο μεγαλύτερου των 100.000 δολαρίων για την πιλοτική εφαρμογή προγράμματος κλασικής φυσικής αγωγής.



Η κλασική παιδεία δίνει ευρύτερα έμφαση στην κριτική σκέψη, στην καλλιέργεια της συνείδησης του πολίτη και, συχνά, στη μελέτη συγγραφέων της αρχαίας Ελλάδας, της Ρώμης και άλλων δυτικών πολιτισμών.



Σύμφωνα με την Iliad Athletics, το πρόγραμμα φυσικής αγωγής αντλεί την έμπνευσή του από την αθλητική παράδοση της αρχαίας Ελλάδας και περιλαμβάνει δρόμους, άλματα, αναρρίχηση, μεταφορά βαρών και ρίψεις.



Εκπρόσωπος της Υπηρεσίας Εκπαίδευσης του υπουργείου Άμυνας δήλωσε ότι η υπηρεσία επανεξετάζει τακτικά τα εκπαιδευτικά της προγράμματα και προχωρά σε βελτιώσεις.



Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του υπουργείου, ο έλεγχος θα καλύψει «τα προγράμματα σπουδών, τις διδακτικές μεθόδους και την επαγγελματική επιμόρφωση των εκπαιδευτικών, συμβάλλοντας ώστε να διατηρούνται υψηλά πρότυπα, να διασφαλίζεται η αποτελεσματικότητά τους και να ανταποκρίνονται στις ανάγκες μαθητών και εκπαιδευτικών».



Ωστόσο, δύο εργαζόμενοι στην εκπαιδευτική υπηρεσία του Πενταγώνου, οι οποίοι μίλησαν υπό καθεστώς ανωνυμίας υπό τον φόβο αντιποίνων, επισήμαναν ότι η ανάθεση του ελέγχου ολόκληρου του εκπαιδευτικού συστήματος σε εξωτερικό σύμβουλο δεν έχει προηγούμενο.



Κατά κανόνα, τα σχολεία συνεργάζονται με εθνικό φορέα πιστοποίησης για την αξιολόγηση και την ανάπτυξη εκπαιδευτικών προτύπων ανά γνωστικό αντικείμενο.



Με γνώμονα την αρχή «πρώτον, μη βλάπτειν»



Στον ιστότοπό της, η American Education Solutions διαφημίζει υπηρεσίες επιλογής, ανάλυσης και ανάπτυξης προγραμμάτων σπουδών.



Ασκεί, μάλιστα, κριτική στα προγράμματα που χρησιμοποιούνται στα αμερικανικά σχολεία, υποστηρίζοντας ότι «έχουν φτωχό γνωστικό περιεχόμενο, υιοθετούν παιδαγωγικές πρακτικές που δεν υποστηρίζονται από την επιστήμη της μάθησης και παραγνωρίζουν τον ρόλο της δημόσιας εκπαίδευσης στην καλλιέργεια της πατριωτικής συνείδησης των πολιτών».



Η εταιρεία προσφέρει επίσης υπηρεσίες ελέγχου, προκειμένου να διασφαλίζεται ότι τα σχολεία τηρούν την αρχή του «μη βλάπτειν».



«Η πνευματική και ηθική διαμόρφωση των παιδιών αποτελεί σοβαρή ευθύνη των εκπαιδευτικών συστημάτων», αναφέρεται στον ιστότοπό της.



«Όπως και στην ιατρική, η πρώτη επιταγή είναι να μην προκαλείται βλάβη, τόσο από παιδαγωγικής απόψεως όσο και ως προς τον σεβασμό του ρόλου των γονέων ως πρώτων παιδαγωγών των παιδιών τους. Η AES αξιολογεί τα εκπαιδευτικά συστήματα προκειμένου να διασφαλίσει την τήρηση αυτής της αρχής».



Σε ανακοίνωσή του, το Πεντάγωνο εξήρε τη συγκεκριμένη προσέγγιση, επισημαίνοντας ότι «διατηρεί τις αποτελεσματικές πρακτικές, εντοπίζοντας παράλληλα περιθώρια για μελετημένες βελτιώσεις».



Η AES δεν απάντησε στις ερωτήσεις του Associated Press, δηλώνοντας ότι δεν δημοσιοποιεί στοιχεία για έργα που αφορούν παλαιούς, υφιστάμενους ή εν δυνάμει πελάτες της χωρίς σχετική έγκριση.



Φυσική αγωγή με πρότυπο την αρχαία Ελλάδα



Το νέο πρόγραμμα κλασικής φυσικής αγωγής θα εφαρμοστεί στο Λύκειο LeJeune στη Βόρεια Καρολίνα και στο Γυμνάσιο-Λύκειο Quantico στη Βιρτζίνια.



Σε ανακοίνωσή της για τη συνεργασία με τις Ένοπλες Δυνάμεις, η Iliad Athletics ανέφερε ότι το πρόγραμμα επικεντρώνεται στην ανάπτυξη της λειτουργικής φυσικής κατάστασης και όχι στην εξοικείωση των μαθητών με επιμέρους αθλήματα.



Πέραν της σωματικής άσκησης, περιλαμβάνει και πρόγραμμα διαμόρφωσης χαρακτήρα, στο πλαίσιο του οποίου αναδεικνύεται κάθε εβδομάδα μία αρετή, με παραδείγματα ιστορικών προσωπικοτήτων που την ενσάρκωσαν στην πράξη.



Όπως και στην περίπτωση της σύμβασης για τον έλεγχο των προγραμμάτων σπουδών, η ανάθεση στην Iliad Athletics πραγματοποιήθηκε χωρίς διαγωνισμό. Το Πεντάγωνο υποστήριξε ότι η συγκεκριμένη εταιρεία ήταν η μοναδική που μπορούσε, τη δεδομένη χρονική στιγμή, να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του.



Ο διευθύνων σύμβουλος της Iliad Athletics, Πάτρικ Γουέιλεν, ανέφερε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ότι δεν γνωρίζει άλλα προγράμματα αντίστοιχα με εκείνο που προσφέρει η εταιρεία του.



Αξιωματούχος του Πενταγώνου διαβεβαίωσε, σε ανακοίνωσή του, ότι καμία εταιρεία δεν τυγχάνει προνομιακής μεταχείρισης.



«Το υπουργείο Πολέμου αναζητεί πάντοτε λύσεις προς όφελος του μαχητή και όχι κάποιας προεπιλεγμένης εταιρείας. Οι διασυνδέσεις με εξωτερικούς φορείς, οι επενδυτές ή οι πολιτικές γνωριμίες δεν διαδραματίζουν απολύτως κανέναν ρόλο στις αποφάσεις του υπουργείου για τη χρηματοδότηση», αναφέρεται στην ανακοίνωση.



Ο Χέγκσεθ προωθεί την κλασική παιδεία



Ο Πιτ Χέγκσεθ επιδεικνύει εδώ και χρόνια ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την κλασική παιδεία, κυρίως για την εκδοχή της που ενσωματώνει στη διδασκαλία τη χριστιανική ιστορία και τις χριστιανικές αρετές. Από τη θέση του υπουργού Άμυνας επιδιώκει να προωθήσει τις αντιλήψεις αυτές.



Οι αμερικανικές στρατιωτικές ακαδημίες αποδέχονται πλέον το Classic Learning Test (CLT), μια εξέταση για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, η οποία παρουσιάζεται ως εναλλακτική του SAT, με έμφαση στην κλασική παιδεία.



Τον Σεπτέμβριο, τα σχολεία του υπουργείου Άμυνας ανακοίνωσαν ότι θα χορηγήσουν σε 100 μαθητές κουπόνια για τη συμμετοχή τους στις εξετάσεις CLT. Τον Νοέμβριο, η υπηρεσία γνωστοποίησε ότι η εξέταση θα καταστεί ευρέως διαθέσιμη στους μαθητές ως μέσο αξιολόγησης της ετοιμότητάς τους για πανεπιστημιακές σπουδές.



Το καλοκαίρι, τα σχολεία που υπάγονται στο υπουργείο ανακοίνωσαν την εισαγωγή ενός νέου διαδικτυακού μαθήματος για τον δυτικό πολιτισμό, με τη χρήση εγχειριδίου το οποίο, σύμφωνα με ορισμένους ακαδημαϊκούς, παρουσιάζει μια παραπλανητική εικόνα ιστορικών γεγονότων.



Ειδικότερα, το βιβλίο συχνά ταυτίζει τον δυτικό πολιτισμό με τον χριστιανισμό, ενώ προβάλλει επιλεκτικά στοιχεία προκειμένου να παρουσιάσει το Ισλάμ ως βίαιη απειλή και για τους δύο.



Το εγχειρίδιο περιλαμβάνει προτεινόμενα σχέδια μαθημάτων που αναπτύχθηκαν σε συνεργασία με το Hillsdale College, ένα συντηρητικό χριστιανικό εκπαιδευτικό ίδρυμα στο Μίσιγκαν, το οποίο έχει επίσης εκπονήσει εκπαιδευτικό υλικό με σημαντική απήχηση στην πρωτοβάθμια και τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση.



Με το συγκεκριμένο ίδρυμα διατηρούν δεσμούς και οι νέοι ανάδοχοι του Πενταγώνου.



Ο Τζόρνταν Άνταμς αποφοίτησε από το Hillsdale και εργάστηκε στην ανάπτυξη προγραμμάτων σπουδών για την πρωτοβάθμια και τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση για λογαριασμό του ιδρύματος.



Μεταξύ άλλων, συμμετείχε στο προσκείμενο στον Τραμπ «1776 Project», ένα δωρεάν πρόγραμμα σπουδών που δημιουργήθηκε ως απάντηση σε αυτό που το κολέγιο χαρακτήριζε «εργαλειοποίηση της Ιστορίας».



Το περιεχόμενο του προγράμματος έχει δεχθεί επικρίσεις επειδή υποβαθμίζει τη σημασία της δουλείας και παρουσιάζει την αποικία του Τζέιμσταουν ως αποτυχημένο κομμουνιστικό εγχείρημα.



Ο Πάτρικ Γουέιλεν, διευθύνων σύμβουλος της Iliad Athletics, είχε επίσης εργαστεί στο γραφείο του προέδρου του κολεγίου.



Αλλαγές στη διοίκηση και απομάκρυνση βιβλίων



Μαζί με τις αλλαγές στα προγράμματα σπουδών, αναμορφώθηκε και η διοικητική ηγεσία του εκπαιδευτικού συστήματος των αμερικανικών Ενόπλων Δυνάμεων.



Επικεφαλής των σχολείων είναι πλέον ο Μάθιου Κίρμπι, ο οποίος προήχθη από τη θέση του περιφερειακού διευθυντή για την αμερικανική ήπειρο. Ο Κίρμπι είναι ιδρυτής και πρώην διευθύνων σύμβουλος του Liberty Classical Schools, ενός δικτύου αυτοδιοικούμενων σχολείων που χρηματοδοτούνται από το Δημόσιο, με έδρα την Ατλάντα.



Στις αρχές της δεύτερης προεδρικής θητείας του Ντόναλντ Τραμπ, τα σχολεία του υπουργείου Άμυνας απομάκρυναν επίσης από τις βιβλιοθήκες τους βιβλία που πραγματεύονταν ζητήματα φυλής, φύλου και δημοκρατίας.



Η Αμερικανική Ένωση Πολιτικών Ελευθεριών (ACLU) προσέφυγε στη Δικαιοσύνη, επιτυγχάνοντας τη μερική ανατροπή των απαγορεύσεων σε ορισμένες σχολικές μονάδες.

Το αμερικανικό Πεντάγωνο συνεχίζει την αναμόρφωση των σχολείων που λειτουργούν για τις οικογένειες των στρατιωτικών. Στο πλαίσιο αυτό, δρομολογεί τον έλεγχο των προγραμμάτων σπουδών και των εκπαιδευτικών πολιτικών στο σύνολο των σχολικών μονάδων του, καθώς και την πιλοτική εφαρμογή ενός προγράμματος αποκαλούμενης «κλασικής» φυσικής αγωγής σε δύο σχολεία στις ΗΠΑ.Η Υπηρεσία Εκπαίδευσης του αμερικανικού υπουργείου Πολέμου (DoDEA) λειτουργεί περίπου 160 σχολεία σε 11 χώρες, στα οποία φοιτούν περί τους 70.000 μαθητές, παιδιά εν ενεργεία στρατιωτικών ή πολιτικού προσωπικού.