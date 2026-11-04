Συνεχίζεται το χάος στα αεροδρόμια των ΗΠΑ κι ας άνοιξε ο εναέριος χώρος της 4 ώρες μετά την απαγόρευση...

Ανοιχτός είναι και πάλι ο εναέριος χώρος των Ηνωμένων Πολιτειών, μετά την άρση της καθολικής απαγόρευσης απογειώσεων που επέβαλε η Ομοσπο...

Ανοιχτός είναι και πάλι ο εναέριος χώρος των Ηνωμένων Πολιτειών, μετά την άρση της καθολικής απαγόρευσης απογειώσεων που επέβαλε η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (FAA), ωστόσο το χάος στα αμερικανικά αεροδρόμια συνεχίζεται, με χιλιάδες επιβάτες να παραμένουν εγκλωβισμένοι εξαιτίας των μαζικών ακυρώσεων και των πολύωρων καθυστερήσεων.Η πρωτοφανής διακοπή των πτήσεων την Παρασκευή 13 Νοεμβρίου προκλήθηκε από σοβαρή δυσλειτουργία στα συστήματα επικοινωνίας και ελέγχου της εναέριας κυκλοφορίας, με τις αμερικανικές αρχές να αποδίδουν τα πρώτα ευρήματα σε υπερφόρτωση παλαιού τεχνολογικού εξοπλισμού.Η FAA ανακοίνωσε ότι η απαγόρευση απογειώσεων ήρθη το βράδυ της Παρασκευής, στις 20:15 τοπική ώρα Ανατολικής Ακτής, δηλαδή στις 03:15 τα ξημερώματα του Σαββάτου στην Ελλάδα. Η απόφαση επέτρεψε τη σταδιακή επανέναρξη των πτήσεων, όχι όμως και την άμεση επιστροφή στην κανονικότητα. Ήδη, σύμφωνα με τα στοιχεία παρακολούθησης των αερομεταφορών, περισσότερες από 4.700 πτήσεις ακυρώθηκαν και τουλάχιστον 10.000 παρουσίασαν καθυστερήσεις την Παρασκευή, ενώ εκατοντάδες ακυρώσεις είχαν καταγραφεί και για το Σάββατο. Η αλυσιδωτή επίδραση της καθήλωσης των αεροσκαφών αναμένεται να συνεχιστεί, καθώς αεροπορικές εταιρείες προσπαθούν να επαναφέρουν αεροπλάνα και πληρώματα στα αεροδρόμια από τα οποία είχαν προγραμματιστεί να αναχωρήσουν.«Ανοίξαμε τον εναέριο χώρο, αλλά θα χρειαστούμε χρόνο για να ξεμπερδέψουμε με όσα συνέβησαν», δήλωσε ο Αμερικανός υπουργός Μεταφορών Σον Ντάφι, προειδοποιώντας ότι η αποκατάσταση των πτήσεων θα είναι σταδιακή.Οι αρχές διαβεβαιώνουν ότι όλα τα αεροσκάφη που βρίσκονταν στον αέρα κατά τη διάρκεια της κρίσης παρακολουθούνταν και ότι δεν αναφέρθηκε κάποιο αεροπορικό ατύχημα ή περιστατικό εξαιτίας της δυσλειτουργίας. Ωστόσο, η υπόθεση αναδεικνύει τις σοβαρές αδυναμίες ενός συστήματος ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας, από το οποίο εξαρτώνται καθημερινά εκατομμύρια επιβάτες.