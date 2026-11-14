Σε εξέλιξη επιχείρηση για τον εντοπισμό Λύκαινας που δάγκωσε δύο παιδιά στη Χαλκιδική, πώς καταφέρνει να ξεφεύγει από τις παγίδες

Ένα οργανωμένο σχέδιο για τον εντοπισμό και τη σύλληψη λύκαινας, η οποία επιτέθηκε και δάγκωσε δύο παιδιά στον Νέο Μαρμαρά Χαλκιδικής, βρ...



Η λύκαινα, στην οποία έχει δοθεί το όνομα «Ασπασία», ζούσε μαζί με έναν αρσενικό λύκο στο δάσος του όρους Ίταμου, πάνω από τον Νέο Μαρμαρά. Τα δύο ζώα παρέμεναν στην ορεινή περιοχή όσο μπορούσαν να εξασφαλίσουν την τροφή τους, χωρίς να προκαλούν προβλήματα στους κατοίκους.



Ωστόσο, η δυσκολία εύρεσης τροφής τα οδήγησε κοντά σε κατοικημένες περιοχές. Η λύκαινα άρχισε να εμφανίζεται συχνά στις παρυφές του Νέου Μαρμαρά, αναζητώντας τροφή σε κάδους απορριμμάτων, ενώ στρεφόταν και σε αδέσποτα σκυλιά και γάτες.



Η κατάσταση προκάλεσε έντονη ανησυχία όταν η λύκαινα επιτέθηκε και δάγκωσε δύο παιδιά από τη Σερβία, τα οποία βρίσκονταν στη Χαλκιδική για διακοπές μαζί με τους γονείς τους. Το περιστατικό πήρε μεγάλη δημοσιότητα, ιδιαίτερα στα σερβικά μέσα ενημέρωσης.



Μετά τις επιθέσεις, τέθηκε σε εφαρμογή οργανωμένο σχέδιο για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των δύο λύκων, με τη συμμετοχή του Δασαρχείου και ειδικών της οργάνωσης «Καλλιστώ».



Ο αρσενικός λύκος έχει ήδη εντοπιστεί και συλληφθεί, ενώ του τοποθετήθηκε ειδικό κολάρο με ηλεκτρονικό πομπό, ώστε να παρακολουθούνται συνεχώς οι μετακινήσεις του.



Οι προσπάθειες επικεντρώνονται πλέον στη σύλληψη της «Ασπασίας», η οποία θεωρείται πιο επιθετική και ευθύνεται για τις επιθέσεις στα δύο παιδιά. Στόχος της επιχείρησης είναι ο εντοπισμός και η μεταφορά της σε χώρο περιορισμού.



Ειδικός που γνωρίζει την επιχείρησή υλοποίησης του σχεδίου επί του πεδίου, λέει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ότι η λύκαινα κατάφερε πολλές φορές να ξεφύγει από τα «μπλόκα» και τις παγίδες των διωκτών.



«Η Ασπασία έμαθε να μπαίνει μέσα στον Μαρμαρά σχεδόν καθημερινά και να τρέφεται με γάτες κάθε μία ή δύο ή τρεις μέρες. Η ίδια έπαιρνε, μάλιστα, το θήραμά της και το πήγαινε στον σύντροφό της, τον “γαμπρό”, που δεν παρουσιάζει επιθετική συμπεριφορά. Το πολύ πολύ άρπαζε καμιά κότα καμιά φορά και αυτό ήταν όλο», αναφέρει και διευκρινίζει ότι ο «γαμπρός» του ζευγαριού εμφανίζει φοβική συμπεριφορά, η οποία είναι τελικά και πιο επιθυμητή, αφού το ιδανικό είναι τα άγρια ζώα να φοβούνται τον άνθρωπο και μακριά απ’ αυτόν να εξακολουθούν να παίζουν σημαντικό ρόλο στη βιοποικιλότητα και την υγεία των οικοσυστημάτων».



Οι έρευνες για τον εντοπισμό και τη σύλληψη της «Ασπασίας» γίνονται από συνεργεία, που με τον βοήθεια ντρόουν παρακολουθούν το ζευγάρι των λύκων μέσω της ραδιοσήμανσης του κολάρου του «γαμπρού», που μεταδίδει πληροφορίες για τη θέση όπου βρισκόταν. Παρόλα αυτά, η «Ασπασία» αντιλαμβάνεται την παγίδα και διεφεύγει.



Τώρα, το φθινόπωρο, η επιχείρηση δυσκόλεψε, λένε οι ειδικοί, καθώς η έξυπνη λύκαινα αντιλήφθηκε την αλλαγή περιβάλλοντος στην περιοχή του Νέου Μαρμαρά, λόγω της αποχώρησης των τουριστών και μετακόμισε με τον σύντροφό της σε ψηλότερη περιοχή του όρους Ίταμου.



Εφόσον η «Ασπασία» συλληφθεί, το επόμενο βήμα είναι η μεταφορά της στις εγκαταστάσεις του Κέντρου Προστασίας Λύκου και Λύγκα του Αρκτούρου στις Αγραπιδιές της Φλώρινας, οπότε και θα πάρει αναγκαστικά «διαζύγιο» από τον «άκακο γαμπρό». Εκεί διαβιούν ήδη μια λύκαινα από την Πολίχνη Θεσσαλονίκης, που συνελήφθη μετά την επίθεσή της σε παιδάκι που έπαιζε σε ένα μικρό πάρκο δίπλα στο δάσος, αλλά και ο λύκος από το Κρυονέρι Αττικής, ο οποίος επιτέθηκε σε δρομέα που έκανε τζόκινγκ στην Πάρνηθα, ενώ καταγράφηκε και από κάμερες να παρακολουθεί παιδιά που έκαναν ποδήλατο.

Ένα οργανωμένο σχέδιο για τον εντοπισμό και τη σύλληψη λύκαινας, η οποία επιτέθηκε και δάγκωσε δύο παιδιά στον Νέο Μαρμαρά Χαλκιδικής, βρίσκεται σε εξέλιξη, με τη συμμετοχή του Δασαρχείου και ειδικών της περιβαλλοντικής οργάνωσης «Καλλιστώ».