Γιατί οι τούρκοι τρέμουν τις προφητείες του Έλληνα «Νοστράδαμου» ΛΑΟΝΙΚΟΥ ΧΑΛΚΟΚΟΝΔΥΛΗ (1430-1490);









Το βιβλίο αυτό με τον τίτλο «Kehanetler kitabı» κυκλοφόρησε το 2007 στην Τουρκία και από τότε μέχρι σήμερα έχει γίνει αντικείμενο πολλών συζητήσεων και διαξιφισμών, γιατί όπως αναφέρεται, είχε προβλέψει την άνοδο και την πτώση της οθωμανικής αυτοκρατορίας, την εγκαθίδρυση της τουρκικής δημοκρατίας υπό τον Κεμάλ Ατατούρκ και το όνομα του 11ου προέδρου αυτής, που είναι ο Αμπντουλάχ Γκιούλ. Μετά από αυτόν εκείνος που θα διαλύσει την Τουρκία με την επανεμφάνιση ενός μεγάλου σταυρού στην Αγία Σοφία και σε όλα τα μεγάλα τζαμιά της Πόλης.Όπως αναφέρεται συγκεκριμένα στο καταπληκτικό αυτό σύγγραμμα προβλέφτηκε η πτώση της Κωνσταντινούπολης το 1453 από τον Μωάμεθ τον Πορθητή, η κατάληψη της Πόλης από τους συμμάχους το 1918, η οριστική διάλυση της Οθωμανικής αυτοκρατορίας το 1920 με την δημιουργία από ένα στρατάρχη της νέας τουρκικής δημοκρατίας, δηλαδή από τον Κεμάλ Ατατούρκ.Στη συνέχεια περιγράφεται η άνοδος κατά σειριά 11 πρόεδρων της δημοκρατίας με το συμβολικό όνομα του εντεκάτου που θα αποτελείται από 11 γράμματα δηλαδή, ο Abdullah Gül.Μετά από αυτόν θα έρθει η μεγάλη σύγκρουση με χριστιανικές δυνάμεις και η χώρα θα καταρρεύσει οριστικά.Αλλά το πιο φοβερό που έχει προκαλέσει μεγάλη ταραχή στους Τούρκους, είναι ότι προβλέπεται με την κατάρρευση η ανάδυση των σταυρών στον τρούλο της Αγίας Σοφίας και των μεγάλων τζαμιών της Πόλης, (İstanbul’un camileri ve ayasofya üzerinde haçlar dikilecektir), και αυτό θα γίνει από χέρια που θα κρατούν όπλα και θα διώχνουν τους βέβηλους.Το τέλος θα είναι φοβερό για σους δεν επιστρέψουν στην αλήθεια, καθώς θα γκρεμιστούν και θα αφανιστούν μαζί με τη πόλη τους, (şehrin yıkımı gelecektir).Ολες αυτές οι προφητείες, (kehanetler), όπως τις χαρακτηρίζουν οι ίδιοι οι Τούρκοι, έχουν προκαλέσει μεγάλο δέος και αποτελούν μέχρι σήμερα αντικείμενο πολλών διενέξεων για το κατά πόσο θα επαληθευτούν, όπως επαληθευτήκαν οι προηγούμενες, σε μια σύγχρονη σπαρασσόμενη από πολλά μέτωπα και πολλές εσωτερικές συγκρούσεις Τουρκία.Ίδωμεν!www.nikosxeiladakis.gr