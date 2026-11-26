Το πιο μακρινό κβάζαρ που έχει εντοπιστεί μέχρι σήμερα ανακάλυψε διεθνής ομάδα αστρονόμων, καταγράφοντας ένα νέο ρεκόρ στην εξερεύνηση του...



Το Euclid μεταφέρει το ρεκόρ 40 εκατομμύρια χρόνια πιο πίσω



Η ανακάλυψη μεταθέτει το χρονικό όριο παρατήρησης των κβάζαρ κατά σχεδόν 40 εκατομμύρια χρόνια. Ο επικεφαλής της έρευνας εξήγησε στο AP ότι τα δύο προηγούμενα ρεκόρ είχαν επιτρέψει στους επιστήμονες να επιστρέψουν στο παρελθόν κατά περίπου 15 εκατομμύρια χρόνια ή λιγότερο το καθένα. Αυτή τη φορά η διαφορά είναι πολύ μεγαλύτερη, η σημαντικότερη των τελευταίων σχεδόν δέκα ετών.



Το Euclid εκτοξεύθηκε το 2023, με βασικό επιστημονικό στόχο τη μελέτη της σκοτεινής ύλης και της σκοτεινής ενέργειας, που συνδέονται με τη δομή και την εξέλιξη του Σύμπαντος. Η ευρεία χαρτογράφηση γαλαξιών που πραγματοποιεί επιτρέπει, παράλληλα, τον εντοπισμό σπάνιων αντικειμένων από τις πρώτες εποχές της κοσμικής ιστορίας.



Τα ευρήματα της ομάδας διασταυρώθηκαν με παρατηρήσεις των διαστημικών τηλεσκοπίων Hubble και James Webb, καθώς και άλλων παρατηρητηρίων στη Γη και στο Διάστημα. Τα τελικά αποτελέσματα παρουσιάζονται στο επιστημονικό περιοδικό Astronomy & Astrophysics.



Γιατί το νέο κβάζαρ ονομάστηκε Dun Aonghasa



Ο Ζιλιέν Βολφ έδωσε στο κβάζαρ το προσωνύμιο Dun Aonghasa, εμπνευσμένος από ένα προϊστορικό πέτρινο οχυρό στα νησιά Άραν της Ιρλανδίας. Η σύζυγος και η κόρη του έχουν ιρλανδική καταγωγή και, όπως εξήγησε στο AP, η επίσκεψη της οικογένειας στο μνημείο τού είχε προκαλέσει ιδιαίτερη εντύπωση.



Το οχυρό, που βρίσκεται στην άκρη ενός απόκρημνου βράχου με θέα στον Ατλαντικό Ωκεανό, συμβολίζει για τον επιστήμονα έναν ορίζοντα που παραμένει ανοιχτός στην εξερεύνηση. Τον ίδιο παραλληλισμό κάνει και με το νεοανακαλυφθέν κβάζαρ, το οποίο αποκαλύπτει μια ακόμη πιο πρώιμη περίοδο της ιστορίας του Σύμπαντος.



Ο Βολφ υπογραμμίζει ότι η ανακάλυψη θέτει ένα νέο χρονικό όριο για τις θεωρίες σχηματισμού των μαύρων τρυπών. Οι επιστήμονες καλούνται πλέον να εξηγήσουν πώς ένα αντικείμενο μάζας 360 εκατομμυρίων Ήλιων είχε ήδη δημιουργηθεί και αναπτυχθεί τόσο πολύ μόλις 630 εκατομμύρια χρόνια μετά το Big Bang.



Η έρευνα συνεχίζεται και, σύμφωνα με τον επικεφαλής της ομάδας, το νέο ρεκόρ μπορεί να καταρριφθεί μέσα στους επόμενους μήνες ή να διατηρηθεί για αρκετά χρόνια.

Πηγή: skai.gr

Το πιο μακρινό κβάζαρ που έχει εντοπιστεί μέχρι σήμερα ανακάλυψε διεθνής ομάδα αστρονόμων, καταγράφοντας ένα νέο ρεκόρ στην εξερεύνηση του πρώιμου Σύμπαντος. Το αντικείμενο υπήρχε ήδη 630 εκατομμύρια χρόνια μετά τη Μεγάλη Έκρηξη και φιλοξενεί στο κέντρο του μια τεράστια μαύρη τρύπα, η μάζα της οποίας υπολογίζεται σε 360 εκατομμύρια φορές τη μάζα του Ήλιου.H ανακάλυψη ανακοινώθηκε την Τρίτη (24/11) από επιστημονική ομάδα υπό τον Ζιλιέν Βολφ του Ευρωπαϊκού Νότιου Αστεροσκοπείου (ESO). Οι ερευνητές εντόπισαν το κβάζαρ εξετάζοντας εκατομμύρια παρατηρήσεις του διαστημικού τηλεσκοπίου Euclid του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος (ESA).Το φως που καταγράφουν σήμερα τα τηλεσκόπια ξεκίνησε το ταξίδι του πριν από περίπου 13,1 δισεκατομμύρια χρόνια, όταν το Σύμπαν βρισκόταν ακόμη στα πρώτα στάδια της ιστορίας του. Με δεδομένο ότι η σημερινή ηλικία του υπολογίζεται σε 13,8 δισεκατομμύρια χρόνια, οι επιστήμονες παρατηρούν το κβάζαρ όπως ήταν όταν το Σύμπαν δεν είχε συμπληρώσει ούτε το 5% της ηλικίας του.Μια μαύρη τρύπα 360 εκατομμύρια φορές βαρύτερη από τον ΉλιοΤα κβάζαρ είναι εξαιρετικά φωτεινοί πυρήνες μακρινών γαλαξιών, στο κέντρο των οποίων βρίσκονται υπερμεγέθεις μαύρες τρύπες που απορροφούν ύλη από το περιβάλλον τους. Η διαδικασία αυτή συνοδεύεται από την εκπομπή τεράστιων ποσοτήτων ενέργειας, επιτρέποντας στους αστρονόμους να εντοπίζουν τέτοια αντικείμενα ακόμη και σε πολύ μεγάλες αποστάσεις.Η νέα ανακάλυψη προκαλεί ιδιαίτερο ενδιαφέρον επειδή η μαύρη τρύπα είχε αποκτήσει τεράστια μάζα σε ένα εξαιρετικά σύντομο, για τα κοσμικά δεδομένα, χρονικό διάστημα. Σύμφωνα με τον Βολφ, το αντικείμενο φαίνεται μάλιστα να τροφοδοτείται με ύλη με σχετικά αργό ρυθμό, γεγονός που κάνει ακόμη δυσκολότερη την εξήγηση της ανάπτυξής του.Οι παρατηρήσεις του διαστημικού τηλεσκοπίου James Webb επέτρεψαν στους ερευνητές να υπολογίσουν τη μάζα της μαύρης τρύπας σε περίπου 360 εκατομμύρια ηλιακές μάζες. Πρόκειται για ένα ακόμη στοιχείο που τροφοδοτεί το επιστημονικό ερώτημα σχετικά με το πώς σχηματίστηκαν και αναπτύχθηκαν οι πρώτες υπερμεγέθεις μαύρες τρύπες.