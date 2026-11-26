Το αποτύπωμα της ελεγχόμενης πρόσκρουσης του διαστημοπλοίου DART της NASA στον αστεροειδή Δίμορφο (Dimorphos) δείχνουν οι πρώτες εικόνες ...



Η πρόσκρουση που μείωσε την περίοδο περιφοράς κατά 33 λεπτά



Το 2022, το διαστημόπλοιο DART προσέκρουσε στον Δίμορφο με ταχύτητα περίπου 22.500 χιλιομέτρων την ώρα. Η NASA είχε επιλέξει τον συγκεκριμένο στόχο επειδή περιφέρεται γύρω από έναν μεγαλύτερο αστεροειδή, τον Δίδυμο (Didymos), γεγονός που επέτρεπε στους επιστήμονες να μετρήσουν με ακρίβεια την αλλαγή στην τροχιά του. Κανένας από τους δύο αστεροειδείς δεν αποτελούσε απειλή για τη Γη.



Πριν από το πείραμα, ο Δίμορφος χρειαζόταν 11 ώρες και 55 λεπτά για να ολοκληρώσει μία περιφορά γύρω από τον Δίδυμο. Μετά την πρόσκρουση, ο χρόνος αυτός μειώθηκε κατά περίπου 33 λεπτά.







Τι σημαίνει το πείραμα για την πλανητική άμυνα



Η αποστολή DART έδειξε ότι η ελεγχόμενη πρόσκρουση ενός διαστημοπλοίου μπορεί να αλλάξει μετρήσιμα την τροχιά ενός αστεροειδούς. Οι εικόνες της Hera, της αποστολής του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος (ESA), βοηθούν τους επιστήμονες να εξετάσουν πώς επηρέασε το χτύπημα την επιφάνεια και την περιστροφή του Δίμορφου. Αυτές οι παρατηρήσεις μπορούν να βελτιώσουν τις εκτιμήσεις για το πώς θα αντιδρούσε ένας άλλος αστεροειδής σε μια ανάλογη προσπάθεια εκτροπής.





Το αποτύπωμα της ελεγχόμενης πρόσκρουσης του διαστημοπλοίου DART της NASA στον αστεροειδή Δίμορφο (Dimorphos) δείχνουν οι πρώτες εικόνες της ευρωπαϊκής αποστολής Hera. Σύμφωνα με το Astronomy Now, οι εικόνες αποκαλύπτουν έναν κρατήρα στο μέγεθος σταδίου, σε ένα ουράνιο σώμα διαμέτρου περίπου 150 μέτρων. Το ίδιο δημοσίευμα αναφέρει ότι ο Δίμορφος περιστρέφεται πλέον ακανόνιστα και ότι γύρω του εντοπίστηκαν εκατοντάδες βραχώδη θραύσματα.