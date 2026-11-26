Στη σύλληψη ενός 41χρονου στις Αχαρνές προχώρησαν οι αστυνομικοί, ο οποίος συμμετείχε σε εγκληματική ομάδα που εξαπατούσε και έκλεβε ηλικ...

Στη σύλληψη ενός 41χρονου στις Αχαρνές προχώρησαν οι αστυνομικοί, ο οποίος συμμετείχε σε εγκληματική ομάδα που εξαπατούσε και έκλεβε ηλικιωμένους, προσποιούμενη τους λογιστές. Η δράση της ομάδας είχε ως αποτέλεσμα την εξιχνίαση 15 περιπτώσεων κλοπών και απατών, με το συνολικό παράνομο περιουσιακό όφελος να ανέρχεται σε 70.000 ευρώ.Ο 41χρονος συνελήφθη το απόγευμα της 20ής Νοεμβρίου στην περιοχή των Αχαρνών. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για συμμετοχή σε εγκληματική ομάδα με σκοπό τη διάπραξη διακεκριμένων κλοπών και απατών, κατ’ επάγγελμα και κατ’ εξακολούθηση, καθώς και για ληστεία.Στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη τρία άτομα, τα οποία έχουν ταυτοποιηθεί και αναζητούνται από τις Αρχές.Από την έρευνα των αστυνομικών προέκυψε ότι τα μέλη της ομάδας είχαν συγκροτήσει τη συμμορία τουλάχιστον από τον Απρίλιο του 2025, με στόχο να εξαπατούν ηλικιωμένους σε διάφορες περιοχές της Αττικής και να αποσπούν χρήματα και τιμαλφή.Η μέθοδος που χρησιμοποιούσαν ήταν συγκεκριμένη. Εντόπιζαν ηλικιωμένους που κινούνταν πεζοί και τους προσέγγιζαν προσποιούμενοι τους λογιστές. Στη συνέχεια, επικαλούνταν την ύπαρξη οικονομικής εκκρεμότητας που αφορούσε στενό συγγενικό τους πρόσωπο, προκειμένου να κερδίσουν την εμπιστοσύνη τους.Αφού έπειθαν τα θύματά τους, τα επιβίβαζαν σε όχημα της ομάδας και μαζί κατευθύνονταν στην κατοικία τους. Εκεί, σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, αφαιρούσαν χρήματα και τιμαλφή.Για να δυσχεραίνουν τον εντοπισμό τους, λάμβαναν μέτρα αυτοπροστασίας, χρησιμοποιώντας μεταξύ άλλων γυαλιά, ενώ μετακινούνταν με οχήματα που αξιοποιούσαν αποκλειστικά για τις εγκληματικές τους δραστηριότητες.Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται σε μία από τις περιπτώσεις, κατά την οποία ο 41χρονος φέρεται να χρησιμοποίησε σωματική βία προκειμένου να διατηρήσει στην κατοχή του τα κλοπιμαία. Συγκεκριμένα, έριξε στο έδαφος ηλικιωμένη γυναίκα, την οποία είχε προηγουμένως εξαπατήσει.Μέχρι στιγμής έχουν εξιχνιαστεί συνολικά 15 περιπτώσεις κλοπών και απατών, ενώ το οικονομικό όφελος της εγκληματικής ομάδας υπολογίζεται σε 70.000 ευρώ.Κατά την έρευνα που πραγματοποιήθηκε στην κατοικία του συλληφθέντος, οι αστυνομικοί εντόπισαν και κατέσχεσαν:- Ρουχισμό που φέρεται να είχε χρησιμοποιηθεί κατά την τέλεση των εγκληματικών πράξεων.- Το χρηματικό ποσό των 2.000 ευρώ.- Πλήθος τιμαλφών και ρολογιών.- Τρία κινητά τηλέφωνα.- Τρία ζεύγη πινακίδων κυκλοφορίας.- Ένα «επιχειρησιακό» όχημα που χρησιμοποιούσαν τα μέλη της ομάδας.Ο 41χρονος οδηγήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα.