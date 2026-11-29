Τη νύχτα της 29ης προς 30ή Νοεμβρίου 1822, ο Στάικος Σταϊκόπουλος και οι άνδρες του κατέλαβαν αιφνιδιαστικά το φρούριο του Παλαμηδίου στ...



Το Παλαμήδι δέσποζε στρατηγικά πάνω από το Ναύπλιο και θεωρούνταν ισχυρό οχυρό. Ο έλεγχός του έγειρε αποφασιστικά την πλάστιγγα για την παράδοση ολόκληρης της πόλης.





Ακολούθησε συμφωνία παράδοσης στις αρχές Δεκεμβρίου 1822 και η οριστική παράδοση του κάστρου στις 12 Δεκεμβρίου 1822, περνώντας το Ναύπλιο στα χέρια των επαναστατών.

Ποιός ήταν ο Στάικος Σταϊκόπουλος





Ο Στάικος Σταϊκόπουλος (1798 ή 1799 – 21 Φεβρουαρίου 1835) υπήρξε Αρκάς αγωνιστής και στρατηγός του 1821, ο οποίος μετά την ηρωική κατάληψη του Παλαμηδίου συνέχισε τη δράση του στα πεδία των μαχών, αλλά κατέληξε φυλακισμένος και πάμπτωχος στο ελεύθερο ελληνικό κράτος.



Τα πρώτα χρόνια και η ένταξη στον ΑγώναΚαταγωγή και επάγγελμα: Γεννήθηκε στη Ζάτουνα Γορτυνίας και ασχολήθηκε από νεαρή ηλικία με το οικογενειακό εμπόριο και την επεξεργασία δερμάτων. Τα πρώτα χρόνια και η ένταξη στον ΑγώναΚαταγωγή και επάγγελμα: Γεννήθηκε στη Ζάτουνα Γορτυνίας και ασχολήθηκε από νεαρή ηλικία με το οικογενειακό εμπόριο και την επεξεργασία δερμάτων.



Φιλική Εταιρεία: Το 1818 εγκαταστάθηκε στην Ύδρα, όπου μυήθηκε στη Φιλική Εταιρεία από τον Δημητσανίτη Νικόλαο Σπηλιωτόπουλο.

Έναρξη της Επανάστασης: Τον Απρίλιο του 1821 συγκρότησε με δικές του δαπάνες στρατιωτικό σώμα, πέρασε στο Άργος και πρωταγωνίστησε στην πολιορκία του Ναυπλίου, η οποία κορυφώθηκε με την κατάληψη του Παλαμηδίου τον Νοέμβριο του 1822.



Η μετέπειτα στρατιωτική και πολιτική πορεία





Προαγωγή και Ακροκόρινθος: Μετά την άλωση του Παλαμηδίου, προήχθη από χιλίαρχος σε στρατηγό και το 1823 συμμετείχε καθοριστικά στην πολιορκία και παράδοση του Ακροκορίνθου.

Εμφύλιες συγκρούσεις: Συμμετείχε στη Β΄ Εθνοσυνέλευση του Άστρους, ενώ στους εμφύλιους πολέμους τάχθηκε στο πλευρό του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη, με αποτέλεσμα να συλληφθεί τον Νοέμβριο του 1824 και να φυλακιστεί από την κυβέρνηση Κουντουριώτη.

Αγώνας κατά του Ιμπραήμ: Αποφυλακίστηκε με την απόβαση του Ιμπραήμ Πασά στην Πελοπόννησο το 1825 και έσπευσε πρώτος να τον αντιμετωπίσει, λαμβάνοντας μέρος σε σημαντικές συγκρούσεις (όπως στην Τριπολιτσά και στο Γεράκι).



Το τραγικό τέλος επί Όθωνα





Περιθωριοποίηση και ασθένεια: Μετά την απελευθέρωση έλαβε τον βαθμό του αντισυνταγματάρχη της Φάλαγγας, ωστόσο παραγκωνίστηκε, αντιμετώπισε σοβαρά οικονομικά προβλήματα και επιβαρύνθηκε ψυχολογικά και σωματικά από τις κακουχίες και τα τραύματα του πολέμου.



Φυλάκιση και θάνατος: Εξαιτίας της ανοιχτής αντίθεσης και των διαμαρτυριών του κατά της βαυαρικής Αντιβασιλείας του Όθωνα, συνελήφθη και κλείστηκε στις φυλακές του Λεονάρδου στο Ναύπλιο. Πέθανε στο Ναύπλιο στις 21 Φεβρουαρίου 1835, σε ηλικία περίπου 36-37 ετών, πάμπτωχος, την ημέρα της αποφυλάκισής του, με τους προεστούς της πόλης να αναλαμβάνουν τα έξοδα της κηδείας του.



Τη νύχτα της 29ης προς 30ή Νοεμβρίου 1822, ο Στάικος Σταϊκόπουλος και οι άνδρες του κατέλαβαν αιφνιδιαστικά το φρούριο του Παλαμηδίου στο Ναύπλιο, σημειώνοντας μια κομβική επιτυχία στην Ελληνική Επανάσταση του 1821.Εκμεταλλευόμενοι το σκοτάδι και την κακοκαιρία, οι Έλληνες μαχητές ανέβηκαν στο φρούριο, το οποίο εκείνη τη νύχτα είχε ελάχιστη φρουρά, καθώς πολλοί Οθωμανοί είχαν κατέβει στην πόλη του Ναυπλίου.